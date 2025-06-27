الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تناول الجبنة ليلا يؤثر سلبًا على النوم... هذا ما كشفته دراسة جديدة

صحة وتغذية
2025-06-27 | 12:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تناول الجبنة ليلا يؤثر سلبًا على النوم... هذا ما كشفته دراسة جديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تناول الجبنة ليلا يؤثر سلبًا على النوم... هذا ما كشفته دراسة جديدة

حسمت دراسةٌ الجدل حول ما إذا كانت الجبنة مصدرًا للكوابيس.

وفي التفاصيل، أُجري البحث، الذي أعدته شركة "ذا أود كومباني"، على 30 مشاركًا تناولوا أربعة من أشهر أنواع الجبنة في المملكة المتحدة على مدار أربع ليالٍ.

واكتشف الباحثون أن تناول 30 غرامًا من الجبنة قبل النوم يزيد من احتمالية رؤية الكوابيس بنسبة 93%.

ووجد الخبراء أن المشاركين أفادوا بأن أحلامهم أصبحت أكثر إرهاقًا، وغالبًا ما تكون مخيفة، بعد تناول الجبنة.

كما كشفت الدراسة أن تناول الجبنة قبل النوم أدى إلى فقدان نصف المشاركين ساعة وسبع دقائق من النوم في المتوسط كل ليلة.

وقالت الاختصاصية آمي ألكسندر إن تناول الجبنة يؤثر على جودة وكمية النوم بناءً على تركيبته الغذائية.

وتحتوي الجبنة على دهون مشبعة وبروتينات تستغرق وقتًا طويلاً للهضم ويمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم.

وبحال استمر الجهاز الهضمي بالعمل لساعات طويلة بعد تناول وجبة خفيفة من الجبنة في منتصف الليل، فسيمنع ذلك الجسم من الوصول إلى نوم عميق ومنعش.

وأوضحت آمي ألكسندر أن هناك رابطًا إضافيا محتملًا بين تناول الجبنة والكوابيس، وهو احتواؤها على التربتوفان.

ويثذكر أن التربتوفان هو حمض أميني يشارك في تخليق السيروتونين والميلاتونين، وهما ناقلان عصبيان مسؤولان عن المزاج والنوم، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الجبنة

سلبًا

النوم...

كشفته

دراسة

جديدة

LBCI التالي
صلة بين الأطعمة الحارّة والإصابة بنوبة قلبية... هذا ما حذّر منه الخبراء!
"الألوان الصناعية الموجودة في المنتجات الغذائية تسبب السرطان"... إليكم هذه الدراسة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-05-13

تأثير سلبي للاحترار الناجم عن التغير المناخي على نوعية النوم... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-24

دراسة جديدة تكشف: تناول هذا الدواء الشائع يوميا قد يساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء

LBCI
صحة وتغذية
2025-05-19

تناول الفيتامين ب يقلل خطر الإصابة بالغلوكوما... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-08

بين قلة النوم وفقدان السمع صلة غير متوقعة... هذا ما كشفته أحدث الدراسات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
14:17

تحذير علمي: هذا النوع الشائع من القهوة قد يعرضكم لخطر الإصابة بمرض خطير في العين

LBCI
صحة وتغذية
04:44

صلة بين الأطعمة الحارّة والإصابة بنوبة قلبية... هذا ما حذّر منه الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-25

"الألوان الصناعية الموجودة في المنتجات الغذائية تسبب السرطان"... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-24

دراسة جديدة تكشف: تناول هذا الدواء الشائع يوميا قد يساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:18

وكالة نقلًا عن مصدر طبيّ: غارات للقوات شبه العسكرية سودانية على مدينة في دارفور تقتل 13 شخصًا بينهم 3 أطفال

LBCI
أخبار دولية
2025-06-23

سانا: إرتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في دمشق إلى 25

LBCI
خبر عاجل
2025-06-16

مجلس الوزراء يثبت نديم حداد رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان

LBCI
اقتصاد
08:49

"المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

ملف المعادن النادرة... نحو الإنفراج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

5 محطات في البقاع طبعت في زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... جرعة فضول يمكن أن تكون آخر جرعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

السياحة تنهض بالأمل... صيفٌ واعد رغم التحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

بعد مباحثات وفد من شركة ستارلينك في لبنان… ماسك اتّصل بالرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المختارة تستدرك لحظة اقيليمة خطرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

بعد اغتيال صراف وولديه في الجنوب... إسرائيل تحلل دم خمسة صرافين لبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان شارف على انجاز رده على الطرح الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إندفاعة أميركية في شأن إنجاز تسوية واسعة في المنطقة... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:03

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..

LBCI
أمن وقضاء
10:13

قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها

LBCI
أخبار لبنان
11:49

مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل

LBCI
أخبار دولية
10:18

وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران

LBCI
فنّ
05:16

بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)

LBCI
حال الطقس
01:31

تفاصيل طقس الـWeekend...

LBCI
خبر عاجل
08:00

أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
04:14

مصرف لبنان يوضح: لا علاقة لنا بقرار رفع السرية المصرفية عن حسابات متهمين سابقين بالفساد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More