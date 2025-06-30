خبير يكشف: "تناول القهوة يومياً في هذا التوقيت يُطيل العمر!"

كشف الخبير والباحث دان بوتنر أن تناول القهوة صباحاً بشكل يومي يطيل العمر.

وقال بوتنر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام: "أعتقد أن القهوة من أفضل مشروبات إطالة العمر، ولكن أعتقد أن أحد أهم أسرار العيش لفترة أطول هو تناولها صباحاً لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ولفت بوتنر إلى أن تناول القهوة بعد الظهر لا يطيل العمر، مضيفاً أن تناولها في وقت متأخر من اليوم يؤثر بشكل سلبي على جودة النوم.

ونصح بوتنر بعدم الإفراط في تناول القهوة لأنها قد تسبب الصداع، والقلق، وخفقان القلب، ونوبات حرقة المعدة المتكررة.

المصدر