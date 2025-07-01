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عادة شائعة تسبب تشوهات مرعبة في الوجه بعد حقن الشفاه... والخبراء يحذّرون!
صحة وتغذية
2025-07-01 | 05:50
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عادة شائعة تسبب تشوهات مرعبة في الوجه بعد حقن الشفاه... والخبراء يحذّرون!
حذّر الخبراء من ضرورة تجنّب دخول الساونا بعد حقن الشفاء بالفيلر للحفاظ على نتائج جيدة لفترة طويلة.
وقال جرّاح التجميل الدكتور جيمي سونغ، المقيم في نيويورك، لصحيفة
ديلي ميل
: "بعد حقن فيلر الشفاه مباشرةً، نطلب من المرضى تجنّب الساونا لتقليل احتمالية التورم والكدمات ولإتاحة الفرصة للفيلر للاستقرار".
ووفقًا للدكتور سونغ، فإن الارتفاع المفاجئ في درجة حرارة الجسم الناتج عن عوامل خارجية، مثل الحرارة في الساونا، يمكن أن يُساهم في تحريك الفيلر، بالإضافة
إلى ذوبانه في الوجه.
واقترح الخبراء تجنّب غرفة الساونا لمدة 48 إلى 72 ساعة على الأقل لمنع تلف الحشوة وحماية موقع الحقن من العدوى البكتيرية.
وأوضح قائلًا: "عادةً ما تُصنع حشوات الشفاه من حمض الهيالورونيك، وهو سريع التأثر بالحركة والتحلل الحراري، ويمكن لإنزيم يُعرف باسم هيالورونيداز أن يُذيب الحشوات وعندما ترتفع درجة حرارة الجسم، يتم تنشيط هذا الإنزيم".
بالإضافة إلى ذلك، أشار جرّاح التجميل المعتمد الدكتور نورمان رو إلى أن التغيرات في عملية التمثيل الغذائي في الجسم قد تلعب دورًا أيضًا في إتلاف فيلر الشفاه.
وأوضح أن ممارسة الرياضة تُحفّز الجسم على حرق المزيد من جزيئات الدهون للحصول على الطاقة، مما يُؤدي أيضًا إلى تكسير جزيئات حشو الوجه.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
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