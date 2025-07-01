منها الماتشا والزبادي اليوناني... أطعمة ومشروبات تساعد على فقدان الوزن بشكل صحي وسريع!

كشفت اختصاصية التغذية ماريا أبي حنا عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الحد من الشهية وفقدان الوزن بشكل صحي.وتشمل المجموعة الأولى الدهون الصحية مثل الأفوكادو، وزبدة المكسرات، والأسماك الدهنية مثل الماكريل، التي تساعد الجسم على امتصاص المعادن والفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين د، وتُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.وقالت أبي حنا إن البروتين، وتحديدًا البيض، والزبادي اليوناني، وفول الإدامامي، يُمكن أن يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.ولفتت أبي حنا إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل بذور الشيا والعدس والشوفان، لها تأثير مماثل لأنها تساعد على عملية الهضم والحد من الشعور بالجوع.وعلى عكس الكربوهيدرات الأخرى، لا تتحلل الألياف بسهولة في الأمعاء ولا يمتصها الجسم على شكل سكر بل تنتقل عبر الأمعاء، مما يُبطئ عملية الهضم ويُحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم.وأوصت أبي حنا بإضافة الخضراوات الورقية الخضراء، مثل البروكلي أو الخيار إلى كل وجبة، "للشعور بالشبع مع سعرات حرارية أقل"، مضيفةً أن تناول هذه الأطعمة سيُشعر الجسم بالشبع مع تمدد المعدة.ونصحت أبي حنا باختيار الشاي الأخضر أو الماتشا للحد من الجوع، أو مزيج من الدهون والألياف، مثل شرائح التفاح مع زبدة الجوز، لكبح الرغبة الشديدة في تناول السكر.