مشروب مليء بالعناصر الغذائية والمرطّبة للجسم... إليكم ما اكتشفه الخبراء

وجد فريق من الباحثين في اسكتلندا أن الحليب يحتوي على كمية أكبر من الإلكتروليتات الطبيعية مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم مقارنةً بالماء.



وتلعب هذه الإلكتروليتات دورًا مهمًا في تنظيم الإشارات العصبية، ضغط الدم، سكر الدم وانقباضات العضلات.



ويحتفظ الصوديوم الموجود في الحليب بالماء الموجود في الجسم، ما يُقلل من فقدان السوائل أثناء التبول.



ويتدفق الحليب إلى مجرى الدم بسهولة أكبر مقارنة بالماء، ما يؤدي إلى ترطيب أكثر فعالية.



وبالنسبة للرياضيين، قد يكون الحليب خيارًا صحيًا أكثر من المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة وصناعية.



لذلك، يُعتبر شرب كمية من الحليب بدلًا من الماء أمرًا مفيدًا كونه يرطّب الجسم بشكل أسرع ولفترة أطول.