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"منها الفطر والسبانخ"... أطعمة تعزز الوظائف الإدراكية لدى الأطفال

صحة وتغذية
2025-07-02 | 09:36
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&quot;منها الفطر والسبانخ&quot;... أطعمة تعزز الوظائف الإدراكية لدى الأطفال
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"منها الفطر والسبانخ"... أطعمة تعزز الوظائف الإدراكية لدى الأطفال

أكّدت الجمعية البريطانية للتغذية أن الأطفال يحتاجون إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية لدعم وظائف أدمغتهم وقدرتهم على التعلم.

ويؤثر كل من الفيتامين د والأوميغا 3 بشكل كبير على مزاج الطفل وقدرته على التركيز في البيئة التعليمية.

واكتشفت تجربة سريرية شملت 50 طفلاً مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن الأطفال الذين لديهم مستويات أعلى من الفيتامين د أظهروا تحسنًا ملحوظًا في نسب الانتباه مقارنةً بمن لديهم مستويات أقل.

وخلصت الدراسة نفسها إلى أن الفيتامين د يمكن أن يعزز الوظيفة الإدراكية لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وتشمل المصادر الشائعة لهذين العنصرين الغذائيين الأسماك، بعض الخضار، البذور والمكسرات.

ومن الأطعمة الصحية التي تعزز قدرة الطفل على التركيز، نذكر: "سمك السلمون، التونة، السردين، البيض، الفطر، الحبوب والحليب المُدعّم، بذور الكتان، بذور الشيا، فول الصويا، الجوز، زيت الكانولا، السبانخ" وغيرها.

كما أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأن يتناول الأطفال خمس حصص أو أكثر من الفاكهة والخضار المتنوعة يوميًا لضمان حصولهم على الكمية المناسبة من المعادن والفيتامينات والألياف.
 

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الفطر

والسبانخ"...

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الوظائف

الإدراكية

الأطفال

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