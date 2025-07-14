سبب غير متوقع وراء إصابة بعض الأشخاص بالصداع المستمر... هذا ما كشفه العلماء!

كشف العلماء في دراسة جديدة، أن جينات نياندرتال هي السبب وراء إصابة العديد من الأشخاص بالصداع المستمر.وتؤدي هذه الجينات إلى إصابة الدماغ بعيوب تُعرف باسم تشوهات كياري والتي تحدث عندما يمتد الجزء السفلي من الدماغ إلى عمق الحبل الشوكي.واقترح العلماء أن هذه العيوب ربما نشأت عندما تزاوج الإنسان العاقل مع أنواع بشرية أخرى في الماضي البعيد بسبب امتلاك البشر القدماء جماجم وجينات مختلفة.وقام العلماء بفحص جماجم أنواع بشرية مختلفة لفهم كيفية انتقال هذه التشوهات، وقارنوا نماذج ثلاثية الأبعاد لـ 103 أشخاص معاصرين مصابين بتشوهات كياري أو غير مصابين بها مع نماج أخرى من أشباه البشر القدماء.وشملت هذه النماذج جماجم الإنسان المنتصب، وإنسان هايدلبرغ، وإنسان نياندرتال.وأظهر الإنسان الحديث المصاب بهذه التشوهات عددًا من الاختلافات في شكل الدماغ، لا سيما في مناطق اتصال الدماغ بالعمود الفقري.ومع ذلك، عندما فحص العلماء جماجم أشباه البشر القدماء، كان النوع الوحيد الذي يتشابه شكل جمجمته مع شكل جمجمة الإنسان الحديث هو إنسان نياندرتال.وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة د. كيمبرلي بلومب إن "النتائج أظهرت أن بعض جماجم البشر لها أشكال يُحتمل أن تكون ناجمة عن جينات إنسان نياندرتال، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوهات كياري".وأضافت: "تشير دراستنا إلى أن التشوّه يمكن أن يحدث لأن شكل الدماغ لا يتناسب أحياناً مع الجمجمة التي تحمل شكل إنسان نياندرتال".