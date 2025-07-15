اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!

وجد العلماء أن مسحة جلدية بسيطة، مبنية على قدرات "حاسة الشم الخارقة"، يمكنها أن تكشف عن مرض باركنسون قبل ظهور الأعراض بسبع سنوات.واكتشف العلماء أن المركبات الموجودة في الزهم، وهي مادة زيتية يُنتجها الجلد طبيعيًا، تحتوي على آثار ضئيلة من مواد كيميائية تُشير إلى أن الشخص قد يكون في المراحل الأولى من مرض باركنسون.وحلل الخبراء مسحات جلدية مأخوذة من 46 مريضًا بمرض باركنسون، و28 متطوعًا سليمًا، و9 أشخاص يعانون من حالة تُسمى اضطراب سلوك حركة العين السريعة المعزول (iRBD) المعروف باسم اضطراب السلوك الانتقائي.وأظهرت النتائج أن مرضى اضطراب السلوك الانتقائي لديهم مواد كيميائية مميزة في دهون أجسامهم تختلف عن المتطوعين الأصحاء، ولكنها لم تكن بمستوى تلك الموجودة لدى مرضى باركنسون.ولفت العلماء إلى أن هذا الأمر يدّل على أن مرض باركنسون في مراحله المبكرة يترك آثارًا ضئيلة، ولكن يمكن اكتشافها، في الجسم لمدة تصل إلى سبع سنوات قبل ظهور الأعراض التي قد تؤدي إلى التشخيص.