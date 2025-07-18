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"تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

صحة وتغذية
2025-07-18 | 06:00
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&quot;تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب&quot;... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
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"تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

وجدت دراسة جديدة أن تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنه يحتوي على كمية منخفضة من الدهون المشبعة.

وكجزء من دراسة هي الأولى من نوعها عالميًا، فحص فريق من جامعة جنوب أستراليا الآثار المستقلة للكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (النوع الضار).

ووجد العلماء أن تناول بيضتين يوميًا ضمن نظام غذائي غني بالكوليسترول ومنخفض الدهون المشبعة يخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال العلماء إن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة وتناول بيضة واحدة فقط أسبوعيًا يزيد من مستويات الكوليسترول الضار.

وصرّح البروفيسور جون باكلي قائلاً: "البيض فريد من نوعه ولا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة لكن مستوى الكوليسترول فيه هو ما دفع الناس في كثير من الأحيان إلى التساؤل عن مكانته في النظام الغذائي الصحي".

ونصح باكلي بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل لحم الخنزير المقدد، والنقانق، والأطعمة المطبوخة في زيوت غنية بالدهون المشبعة، مشدداً على أهمية ممارسة الرياضة.

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