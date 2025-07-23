الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اختبار بسيط قد يقدّر المدة التي سيعيشها الأشخاص... هذا ما ابتكره العلماء!
صحة وتغذية
2025-07-23 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اختبار بسيط قد يقدّر المدة التي سيعيشها الأشخاص... هذا ما ابتكره العلماء!
يمكن لمسح دماغي بسيط في الأربعينيات من العمر أن يكشف عن المدة التي قد يعيشها الإنسان، اعتمادًا على سرعة شيخوخة الجسم.
وفي التفاصيل، اكتشف باحثو جامعة ديوك أن تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي في منتصف العمر قد يحدد بدقة وتيرة شيخوخة الشخص بيولوجيًا، ما قد يساعد الأطباء على التنبؤ بظهور العديد من الأمراض، بما في ذلك الزهايمر.
وتشير الشيخوخة البيولوجية إلى سرعة شيخوخة الجسم مقارنةً بعمر الشخص الحقيقي، ما قد يؤثر على صحته ومدة حياته المحتملة.
وفي هذه الدراسة، ربط الباحثون الشيخوخة السريعة بالتغيرات الجسدية في الدماغ التي تُلاحظ عادةً لدى كبار السن، وخاصةً أولئك الذين يعانون من تدهور معرفي.
وقام العلماء بتطوير أداة تُسمى "DunedinPACN" التي تُجري مسحًا واحدًا يُقدّر "وتيرة الشيخوخة" لدى المريض من خلال تحليل عوامل مثل حجم مناطق دماغية محددة كالحُصين.
ودرّب الباحثون أداتهم الجديدة على مسح دماغي لـ 860 شخصًا حيث كشفت النتائج أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة كان لديهم معدلات شيخوخة أسرع.
وارتبط صغر حجم الحُصين بتدهور إدراكي أسرع، بينما ارتبط كبر حجم البطينين، أي الفراغات المملوءة بالسوائل في الدماغ، بتدهور الصحة بعد منتصف العمر.
وكانت الشيخوخة السريعة عاملا مساهما للإصابة بمشاكل صحية مثل الوهن، النوبات القلبية، أمراض الرئة، السكتات الدماغية في مراحل لاحقة من حياتهم.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
يقدّر
المدة
سيعيشها
الأشخاص...
ابتكره
العلماء!
للحفاظ على صحة جيدة... هذا ما عليكم فعله أثناء المشي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-06-14
اختبار بسيط يمكنه التنبؤ بالعمر البيولوجي للأشخاص... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-06-14
اختبار بسيط يمكنه التنبؤ بالعمر البيولوجي للأشخاص... هذا ما كشفه العلماء!
0
منوعات
2025-06-05
قد يغيّر علاقتكم إلى الأبد... اختبار بسيط يساعد على اكتشاف الشريك النرجسي!
منوعات
2025-06-05
قد يغيّر علاقتكم إلى الأبد... اختبار بسيط يساعد على اكتشاف الشريك النرجسي!
0
منوعات
2025-05-27
تغيير بسيط في العينين قد يكشف عن مدى دقة الذكريات... هذا ما كشفته دراسة جديدة
منوعات
2025-05-27
تغيير بسيط في العينين قد يكشف عن مدى دقة الذكريات... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
صحة وتغذية
2025-07-14
سبب غير متوقع وراء إصابة بعض الأشخاص بالصداع المستمر... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-07-14
سبب غير متوقع وراء إصابة بعض الأشخاص بالصداع المستمر... هذا ما كشفه العلماء!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-07-22
للحفاظ على صحة جيدة... هذا ما عليكم فعله أثناء المشي
صحة وتغذية
2025-07-22
للحفاظ على صحة جيدة... هذا ما عليكم فعله أثناء المشي
0
صحة وتغذية
2025-07-18
"تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-07-18
"تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
0
صحة وتغذية
2025-07-15
اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!
صحة وتغذية
2025-07-15
اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!
0
صحة وتغذية
2025-07-14
سبب غير متوقع وراء إصابة بعض الأشخاص بالصداع المستمر... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-07-14
سبب غير متوقع وراء إصابة بعض الأشخاص بالصداع المستمر... هذا ما كشفه العلماء!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:45
رويترز عن مصدر: البرازيل ستنضم رسميًا إلى قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية
آخر الأخبار
10:45
رويترز عن مصدر: البرازيل ستنضم رسميًا إلى قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية
0
أخبار دولية
07:29
برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ "باتريوت" لكييف
أخبار دولية
07:29
برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ "باتريوت" لكييف
0
أمن وقضاء
2025-07-16
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
أمن وقضاء
2025-07-16
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
0
آخر الأخبار
03:26
توم براك من بكركي ردا على سؤال للـLBCI: أتمنى أن يستمر الحوار وأنا أفهم صعوبات الملف والرئيس ترامب يريد نجاح لبنان
آخر الأخبار
03:26
توم براك من بكركي ردا على سؤال للـLBCI: أتمنى أن يستمر الحوار وأنا أفهم صعوبات الملف والرئيس ترامب يريد نجاح لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"
أخبار لبنان
07:57
بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"
0
آخر الأخبار
07:40
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
آخر الأخبار
07:40
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
0
أخبار لبنان
07:21
مخزومي: لضرورة التزام لبنان بتعهداته على المستوى العسكريّ والماليّ الاقتصاديّ
أخبار لبنان
07:21
مخزومي: لضرورة التزام لبنان بتعهداته على المستوى العسكريّ والماليّ الاقتصاديّ
0
أخبار لبنان
07:11
مسيرة احتجاجية في مناسبة الذكرى السنوية لانفجار 4 آب
أخبار لبنان
07:11
مسيرة احتجاجية في مناسبة الذكرى السنوية لانفجار 4 آب
0
أخبار لبنان
07:06
المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات
أخبار لبنان
07:06
المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات
0
أخبار دولية
06:39
محادثات إسرائيلية أوكرانيّة لتعزيز التعاون الدفاعيّ
أخبار دولية
06:39
محادثات إسرائيلية أوكرانيّة لتعزيز التعاون الدفاعيّ
0
آخر الأخبار
05:36
نقولا صحناوي من مجلس النواب: اذا يحق لي فأنا أسقط حصانتي فلم أقم بشيء وضميري مرتاح
آخر الأخبار
05:36
نقولا صحناوي من مجلس النواب: اذا يحق لي فأنا أسقط حصانتي فلم أقم بشيء وضميري مرتاح
0
أخبار لبنان
05:01
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
أخبار لبنان
05:01
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
0
أخبار لبنان
03:48
براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل
أخبار لبنان
03:48
براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
2
أمن وقضاء
06:03
سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم
أمن وقضاء
06:03
سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم
3
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
4
خبر عاجل
05:55
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
خبر عاجل
05:55
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
5
خبر عاجل
06:42
مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق
خبر عاجل
06:42
مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟
7
خبر عاجل
06:28
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
خبر عاجل
06:28
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
8
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More