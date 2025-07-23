الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اختبار بسيط قد يقدّر المدة التي سيعيشها الأشخاص... هذا ما ابتكره العلماء!

صحة وتغذية
2025-07-23 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اختبار بسيط قد يقدّر المدة التي سيعيشها الأشخاص... هذا ما ابتكره العلماء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اختبار بسيط قد يقدّر المدة التي سيعيشها الأشخاص... هذا ما ابتكره العلماء!

يمكن لمسح دماغي بسيط في الأربعينيات من العمر أن يكشف عن المدة التي قد يعيشها الإنسان، اعتمادًا على سرعة شيخوخة الجسم.
 
وفي التفاصيل، اكتشف باحثو جامعة ديوك أن تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي في منتصف العمر قد يحدد بدقة وتيرة شيخوخة الشخص بيولوجيًا، ما قد يساعد الأطباء على التنبؤ بظهور العديد من الأمراض، بما في ذلك الزهايمر.

وتشير الشيخوخة البيولوجية إلى سرعة شيخوخة الجسم مقارنةً بعمر الشخص الحقيقي، ما قد يؤثر على صحته ومدة حياته المحتملة.

وفي هذه الدراسة، ربط الباحثون الشيخوخة السريعة بالتغيرات الجسدية في الدماغ التي تُلاحظ عادةً لدى كبار السن، وخاصةً أولئك الذين يعانون من تدهور معرفي.

وقام العلماء بتطوير أداة تُسمى "DunedinPACN" التي تُجري مسحًا واحدًا يُقدّر "وتيرة الشيخوخة" لدى المريض من خلال تحليل عوامل مثل حجم مناطق دماغية محددة كالحُصين.

ودرّب الباحثون أداتهم الجديدة على مسح دماغي لـ 860 شخصًا حيث كشفت النتائج أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة كان لديهم معدلات شيخوخة أسرع.

وارتبط صغر حجم الحُصين بتدهور إدراكي أسرع، بينما ارتبط كبر حجم البطينين، أي الفراغات المملوءة بالسوائل في الدماغ، بتدهور الصحة بعد منتصف العمر.

وكانت الشيخوخة السريعة عاملا مساهما للإصابة بمشاكل صحية مثل الوهن، النوبات القلبية، أمراض الرئة، السكتات الدماغية في مراحل لاحقة من حياتهم.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

يقدّر

المدة

سيعيشها

الأشخاص...

ابتكره

العلماء!

للحفاظ على صحة جيدة... هذا ما عليكم فعله أثناء المشي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-06-14

اختبار بسيط يمكنه التنبؤ بالعمر البيولوجي للأشخاص... هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
منوعات
2025-06-05

قد يغيّر علاقتكم إلى الأبد... اختبار بسيط يساعد على اكتشاف الشريك النرجسي!

LBCI
منوعات
2025-05-27

تغيير بسيط في العينين قد يكشف عن مدى دقة الذكريات... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-14

سبب غير متوقع وراء إصابة بعض الأشخاص بالصداع المستمر... هذا ما كشفه العلماء!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-07-22

للحفاظ على صحة جيدة... هذا ما عليكم فعله أثناء المشي

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-18

"تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-15

اختراق علمي... اختبار جديد يساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل 7 سنوات من ظهور الأعراض!

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-14

سبب غير متوقع وراء إصابة بعض الأشخاص بالصداع المستمر... هذا ما كشفه العلماء!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:45

رويترز عن مصدر: البرازيل ستنضم رسميًا إلى قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية

LBCI
أخبار دولية
07:29

برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ "باتريوت" لكييف

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-16

تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...

LBCI
آخر الأخبار
03:26

توم براك من بكركي ردا على سؤال للـLBCI: أتمنى أن يستمر الحوار وأنا أفهم صعوبات الملف والرئيس ترامب يريد نجاح لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"

LBCI
آخر الأخبار
07:40

النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

مخزومي: لضرورة التزام لبنان بتعهداته على المستوى العسكريّ والماليّ الاقتصاديّ

LBCI
أخبار لبنان
07:11

مسيرة احتجاجية في مناسبة الذكرى السنوية لانفجار 4 آب

LBCI
أخبار لبنان
07:06

المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات

LBCI
أخبار دولية
06:39

محادثات إسرائيلية أوكرانيّة لتعزيز التعاون الدفاعيّ

LBCI
آخر الأخبار
05:36

نقولا صحناوي من مجلس النواب: اذا يحق لي فأنا أسقط حصانتي فلم أقم بشيء وضميري مرتاح

LBCI
أخبار لبنان
05:01

"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
03:48

براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
06:03

سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
حال الطقس
00:44

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...

LBCI
خبر عاجل
05:55

رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع

LBCI
خبر عاجل
06:42

مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟

LBCI
خبر عاجل
06:28

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More