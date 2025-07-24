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للوقاية من الأمراض... إليكم معدّل الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا
صحة وتغذية
2025-07-24 | 11:15
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للوقاية من الأمراض... إليكم معدّل الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا
يساهم المشي سبعة آلاف خطوة يوميا في الحد بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بعدد من المشاكل الصحية الخطيرة، وفقا لما أظهرته أوسع دراسة قائمة على الأدلة حتى الآن نُشرت الخميس.
وفي التفاصيل، كشف الباحثون أن المشي سبعة آلاف خطوة يوميا يُقلل من خطر الوفاة المبكرة التي قد تنجم عن مختلف الأسباب إلى النصف تقريبا مقارنةً بالمشي ألفَي خطوة فقط.
كذلك تناولت الدراسة قضايا صحية لم تُستكشف سابقا في الأبحاث المتعلقة بفوائد المشي.
وأوضحت الدراسة أن المشي سبعة آلاف خطوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 38 في المئة، وبالاكتئاب بنسبة 22 في المئة، وبداء السكري بنسبة 14 في المئة.
كذلك، يحدّ المشي سبعة آلاف خطوة يوميا من خطر الإصابة بالسرطان، وفقا للدراسة التي اشارت إلى أن هذه الفرضية تستند إلى أدلة أقل.
وقال المعدّ المشارك للدراسة والباحث الطبي في جامعة كامبريدج بادي ديمبسي لوكالة فرانس برس: "لا حاجة للوصول إلى عشرة آلاف خطوة يوميا لتحقيق فوائد صحية كبيرة".
وتنصح منظمة الصحة العالمية بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المتوسط إلى الشديد أسبوعيا.
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