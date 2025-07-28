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اكتشاف علميّ يمكن أن ينقذ الملايين... هكذا يمكن وقف انتشار سرطان الثدي قبل أن يبدأ
صحة وتغذية
2025-07-28 | 14:50
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اكتشاف علميّ يمكن أن ينقذ الملايين... هكذا يمكن وقف انتشار سرطان الثدي قبل أن يبدأ
اكتشف علماء كيف ينتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، في خطوة قد تُحدث ثورة في طرق علاج المرض في مراحله المبكرة.
فقد وجد باحثون اسكتلنديون أن السرطان يُغيّر عملية الأيض في بعض الخلايا المناعية، ما يؤثر على طريقة إنتاجها واستخدامها للطاقة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكشف العلماء أن هذه الخلايا تُطلق نوعًا معينًا من البروتين يُعرف باسم اليوراسيل، والذي يعمل كـ"هيكل داعم" يسمح للخلايا السرطانية بالنمو في أعضاء أخرى.
وفي تجارب على الفئران، تمكّن العلماء من منع تكوّن هذا الهيكل المدعوم باليوراسيل، ما أعاد للخلايا المناعية قدرتها على قتل الخلايا السرطانية الثانوية ومنع انتشار الورم.
وتم تحقيق ذلك من خلال إيقاف عمل إنزيم يُعرف باسم (UPP1) المسؤول عن إنتاج اليوراسيل.
ويأمل الباحثون أن الكشف عن وجود اليوراسيل في الدم قد يساعد على رصد العلامات المبكرة لانتشار السرطان، وأن تثبيط إنزيم UPP1 بالأدوية قد يوقف انتشار المرض قبل أن يبدأ.
صحة وتغذية
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