صيحة جديدة تثير الجدل في الصين: مصاصات للكبار لتخفيف التوتر وتحسين النوم!

أثارت مصاصات مخصّصة للبالغين جدلاً واسعاً في الصين بعد أن أصبحت منتجاً رائجاً يُباع بكثافة عبر الإنترنت، حيث تدّعي المتاجر أنها تساعد على تخفيف القلق وتحسين جودة النوم.

وبالتالي، فإن بعض المتاجر الإلكترونية تبيع أكثر من 2000 قطعة شهرياً، بأسعار تتراوح بين 10 و500 يوان (أي ما بين 1.4 و70 دولاراً أميركياً). وتتميز هذه المصاصات بحجمها الأكبر مقارنة بتلك المخصصة للأطفال.

وتزعم الإعلانات الترويجية أنّ هذه المصاصات تُخفف التوتر، وتساعد على الاسترخاء، وتُعزز النوم العميق. كما يدّعي بعض البائعين أنها قد تساعد في الإقلاع عن التدخين وتحسين التنفس.

لكن هذه الظاهرة الجديدة أثارت قلق الأطباء والمستخدمين على مواقع التواصل، إذ عبّر كثيرون عن شكوكهم بشأن فعاليتها الطبية، وحذّر بعض الخبراء من الاعتماد على حلول "غير مدروسة" لمعالجة مشكلات نفسية أو صحية.

فهل هي مجرد صيحة غريبة... أم وسيلة فعّالة تستحق الدراسة؟