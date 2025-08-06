الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للتخلص من آلام الظهر المزمنة... إليكم هذه الطريقة السهلة والعلمية لعلاجها

صحة وتغذية
2025-08-06 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للتخلص من آلام الظهر المزمنة... إليكم هذه الطريقة السهلة والعلمية لعلاجها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
للتخلص من آلام الظهر المزمنة... إليكم هذه الطريقة السهلة والعلمية لعلاجها

أشارت دراسةٌ أسترالية حديثةٌ إلى أن علاج آلام الظهر المزمنة قد يكون ممكنًا من خلال العلاج الشفهي إذ "يُساعد المُصابين على عيش حياة أكثر نشاطًا".

ويمكن ملاحظة هذه الفائدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد العلاج، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وغالبًا ما يستخدم المُعالجون النفسيون أنواعًا مُختلفة من العلاج بالكلام لمساعدة الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل نفسية، مثل القلق أو الاكتئاب.

ووصف العلماء هذا العلاج بأنه "عالي القيمة ومنخفض المخاطر، كما أنه يُقلّل بشكل ملحوظ من تأثير آلام الظهر المزمنة".

وفي الدراسة، ركّز باحثو جامعة ماكواري في سيدني على "العلاج الوظيفي المعرفي"، والذي يهتم بفهم كيفية مساهمة الأفكار والمشاعر والسلوكيات في الألم.

وقدّم هذا العلاج تدخّلاً مهما ومنخفض المخاطر مع فوائد طويلة المدى للمرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة المُعيقة.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الظهر

المزمنة...

إليكم

الطريقة

السهلة

والعلمية

لعلاجها

LBCI التالي
"احذروا اتباع نصائح المؤثرين"... هذا ما قالته خبيرة تغذية لمتابعيها
صيحة جديدة تثير الجدل في الصين: مصاصات للكبار لتخفيف التوتر وتحسين النوم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-06-16

طبيبة تكشف معلومات صادمة: هكذا يساهم الاكتئاب في مفاقمة آلام الظهر المزمنة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-04

صلة بين تناول الأطعمة المصنعة والإصابة بأمراض مزمنة شائعة... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-27

حريق يلتهم أجزاءً واسعة من المنطقة العلمية في محمية شاطىء صور الطبيعية

LBCI
عالم الطبخ
2025-05-22

إليكم طريقة تحضير طبق فيلاديلفيا ستيك على طريق الشيف فادي زغيب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:00

"احذروا اتباع نصائح المؤثرين"... هذا ما قالته خبيرة تغذية لمتابعيها

LBCI
صحة وتغذية
15:30

صيحة جديدة تثير الجدل في الصين: مصاصات للكبار لتخفيف التوتر وتحسين النوم!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-05

يتم تجاهلها بشكل روتيني... علامات تحذيرية قد تنذر بالإصابة بالتصلب اللويحي!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-01

"رائحة أجساد النساء في فترة الإباضة تساعد الرجال على الإسترخاء"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-05

دار الأيتام الإسلامية إستضافت بهاء الحريري ودعم بمساهمة مالية بإسم مؤسسة بهاء وحسناء الحريري

LBCI
صحة وتغذية
11:15

للتخلص من آلام الظهر المزمنة... إليكم هذه الطريقة السهلة والعلمية لعلاجها

LBCI
خبر عاجل
2025-08-05

الشيخ نعيم قاسم: إذا أعادت إسرائيل شن حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها

LBCI
فنّ
04:24

بمشاركة زوجته وابنه... جاستن بيبر يطرح فيديو كليب أغنية Yukon والجمهور يتفاعل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:43

سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر خضوعًا للتعريفات الجمركية عالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك

LBCI
أخبار دولية
13:35

سوريا توقع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية

LBCI
أخبار دولية
13:33

نتنياهو يعيد ملف احتلال غزة إلى المجلس الوزاري... تحذيرات من تداعيات كارثية على الأسرى والجيش والاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ليلة موسيقية ثانية تضيء مهرجانات جبيل الدولية

LBCI
رياضة
13:24

ترقّب في جدة لانطلاق مشوار لبنان في كأس آسيا لكرة السلة بمواجهة قطر الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الإسهال والتقيؤ: الروتا وحده أم أسباب أخرى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

سلاح حزب الله من أمل المؤمنة إلى سقوط الردع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

ورقة توم براك ومهلة الـ120 يوما... هل ينزع سلاح حزب الله؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
00:20

إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين

LBCI
أمن وقضاء
04:22

خلاف على ذهب مفقود ينتهي بجريمة قتل في زحلة وقوى الأمن تكشف ملابساتها

LBCI
صحف اليوم
23:50

مصادر وزارية لـ"الأخبار": سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه

LBCI
أخبار لبنان
08:13

حزب الله: حكومة نواف سلام إرتكبت خطيئة كُبرى... وسنتعامل مع قرارها كأنه "غير موجود"

LBCI
خبر عاجل
09:03

بيان للجيش: مقتل ٣ من أبرز تجار المخدرات... من بينهم "أبو سلة"

LBCI
أخبار لبنان
09:13

حركة "أمل": جلسة الغد فرصة للتصحيح

LBCI
خبر عاجل
13:59

الوزير فادي مكي تحفظ على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل تقدم الجيش باقتراحه وقبل استكمال النقاش بحضور الجميع في الجلسة المقلبة

LBCI
أمن وقضاء
10:34

ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More