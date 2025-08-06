"احذروا اتباع نصائح المؤثرين"... هذا ما قالته خبيرة تغذية لمتابعيها

حذّرت اختصاصية التغذية، كريستين كيركباتريك، الشباب من اتباع نصائح المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماع خصوصا في ما يتعلق بتناول وجبات أو تجنب أطعمة معينة.



وفي التفاصيل، اعتبرت كريستين أن "امتلاك الكثير من المتابعين لا يعني بالضرورة امتلاك المؤهلات الطبية اللازمة لتقديم هذه الإرشادات".



وشرحت كريستين أنه بحال نصح أحد المؤثرين متابعيه باتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين، فعليهم التساؤل عما إذا كانت هذه الإرشادات تنطبق عليهم حقًا.



ويجب أيضًا توخي الحذر عند التعامل مع المؤثرين الذين يروّجون لمنتجات ومكملات إنقاص الوزن.



وشرحت كريستين أن الأمور التي قد تناسب شخصًا ما على وسائل التواصل الاجتماعي قد لا تناسب الجميع، مثلا تحظى صيحة "الحمية الخالية من الكربوهيدرات"، بشعبية كبيرة لأن "قواعدها سهلة المتابعة"، ولكنها تتمتع بجوانب سلبية واضحة.



وأوضحت كريستين أنه عندما يتوقف الأشخاص عن تناول الكربوهيدرات، يفقدون وزن الماء بسرعة، حيث يتم استهلاك الكربوهيدرات المخزنة في الجسم. ويؤدي ذلك إلى فقدان سريع للوزن لدى معظم الناس خلال الأسبوع الأول أو الثاني ولكن يتباطأ فقدان الوزن لاحقا كلما طالت مدة اتباع النظام الغذائي.