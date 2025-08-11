أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عادة يومية سيئة تضر بصحة العين... احذروا منها!
صحة وتغذية
2025-08-11 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عادة يومية سيئة تضر بصحة العين... احذروا منها!
حذّر طبيب عيون يُدعى فريزر من عادة فرك العين وتحديداً مقلة العين لتجنب الإصابة بأمراض مثل القرنية المخروطية.
وتعد القرنية المخروطية حالة مرضية متقدمة في العين، حيث ترقق القرنية، السطح الأمامي الشفاف للعين، وتبرز إلى شكل مخروطي.
وأضافت طبيبة عيون أخرى في عيادة الدكتور فريزر أن هذه العادة لا تضر العين نفسها فحسب، بل يمكن أن تُسرّع أيضًا عملية الشيخوخة المحيطة بها.
وقالت: "إنها تُسبب ترهل الجلد"، محذرة من أن الأنسجة الرقيقة المحيطة بالعينين معرضة بشكل خاص للتمدد والتجاعيد.
وأشارت طبيبة أخرى إلى أن عدم رمش العينين قد يؤدي إلى مشاكل في الجفون بالإضافة إلى الجفاف.
وأوصى الأطباء بأخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات، والرمش بوعي أكثر، والضغط برفق على الحافة العظمية لمحجر العين بدلًا من الضغط على مقلة العين نفسها عند الشعور بالحكة.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
يومية
العين...
احذروا
منها!
"تناول الفول السوداني يومياً يبطئ الشيخوخة"... إليكم هذه الدراسة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-06-27
تحذير علمي: هذا النوع الشائع من القهوة قد يعرضكم لخطر الإصابة بمرض خطير في العين
صحة وتغذية
2025-06-27
تحذير علمي: هذا النوع الشائع من القهوة قد يعرضكم لخطر الإصابة بمرض خطير في العين
0
آخر الأخبار
2025-06-10
رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: انهيار القطاع المالي في لبنان هو نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب والبلد يواجه تحديات كبرى
آخر الأخبار
2025-06-10
رئيس الحكومة من مؤتمر اعادة اعمار لبنان: انهيار القطاع المالي في لبنان هو نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب والبلد يواجه تحديات كبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-21
الكلاب الشاردة آمنة بعد اليوم... والعين على البلديات!
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-21
الكلاب الشاردة آمنة بعد اليوم... والعين على البلديات!
0
آخر الأخبار
2025-07-15
النائب سليم عون: ما هي خطّة الحكومة؟ نسأل عن خطة بعد 5 أشهر والواضح ان لا نية في وضعها والمؤشرات حتى اليوم سيئة وسلبية
آخر الأخبار
2025-07-15
النائب سليم عون: ما هي خطّة الحكومة؟ نسأل عن خطة بعد 5 أشهر والواضح ان لا نية في وضعها والمؤشرات حتى اليوم سيئة وسلبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
04:30
"تناول الفول السوداني يومياً يبطئ الشيخوخة"... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
04:30
"تناول الفول السوداني يومياً يبطئ الشيخوخة"... إليكم هذه الدراسة!
0
صحة وتغذية
15:00
نصائح "تحسين النوم" على شبكات التواصل غير مثبتة علميا...وقد تؤدي إلى الوفاة!
صحة وتغذية
15:00
نصائح "تحسين النوم" على شبكات التواصل غير مثبتة علميا...وقد تؤدي إلى الوفاة!
0
صحة وتغذية
2025-08-08
"ممارستها لمدة 11 دقيقة أمر مفيد جدا"... هواية رياضية تطيل العمر وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-08-08
"ممارستها لمدة 11 دقيقة أمر مفيد جدا"... هواية رياضية تطيل العمر وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-08-07
منظمة الصحة العالمية تكشف: سوء التغذية في غزة يتسبب بـ99 حالة وفاة
صحة وتغذية
2025-08-07
منظمة الصحة العالمية تكشف: سوء التغذية في غزة يتسبب بـ99 حالة وفاة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-03
الداخلية السورية: سنواصل جهودنا في السويداء وحماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم
آخر الأخبار
2025-08-03
الداخلية السورية: سنواصل جهودنا في السويداء وحماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم
0
أخبار لبنان
06:26
التقدميّ الاشتراكيّ دان الارتكابات التي حصلت داخل المستشفى الوطنيّ في مدينة السويداء
أخبار لبنان
06:26
التقدميّ الاشتراكيّ دان الارتكابات التي حصلت داخل المستشفى الوطنيّ في مدينة السويداء
0
آخر الأخبار
11:56
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في بداية مرحلة جديدة من القتال بغزة وسنعتمد أفضل الأساليب وفقا للأهداف التي حددت
آخر الأخبار
11:56
رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في بداية مرحلة جديدة من القتال بغزة وسنعتمد أفضل الأساليب وفقا للأهداف التي حددت
0
آخر الأخبار
12:44
متحدث باسم الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 242 صحفيا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب
آخر الأخبار
12:44
متحدث باسم الأمم المتحدة: ما لا يقل عن 242 صحفيا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
0
اقتصاد
08:10
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
اقتصاد
08:10
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
0
أمن وقضاء
07:32
الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي
أمن وقضاء
07:32
الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:29
"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...
تقارير نشرة الاخبار
07:29
"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...
0
أخبار لبنان
07:22
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
أخبار لبنان
07:22
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
0
أخبار لبنان
07:18
سامي الجميل من السراي: على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته
أخبار لبنان
07:18
سامي الجميل من السراي: على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:00
جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات
أخبار لبنان
03:00
جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات
2
حال الطقس
02:43
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
حال الطقس
02:43
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
3
أخبار لبنان
07:08
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:08
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
4
رياضة
13:52
منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..
رياضة
13:52
منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..
5
أمن وقضاء
04:18
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
أمن وقضاء
04:18
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
6
أخبار دولية
23:30
بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة
أخبار دولية
23:30
بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو
8
أخبار لبنان
04:48
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
أخبار لبنان
04:48
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More