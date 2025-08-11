عادة يومية سيئة تضر بصحة العين... احذروا منها!

حذّر طبيب عيون يُدعى فريزر من عادة فرك العين وتحديداً مقلة العين لتجنب الإصابة بأمراض مثل القرنية المخروطية.وتعد القرنية المخروطية حالة مرضية متقدمة في العين، حيث ترقق القرنية، السطح الأمامي الشفاف للعين، وتبرز إلى شكل مخروطي.وأضافت طبيبة عيون أخرى في عيادة الدكتور فريزر أن هذه العادة لا تضر العين نفسها فحسب، بل يمكن أن تُسرّع أيضًا عملية الشيخوخة المحيطة بها.وقالت: "إنها تُسبب ترهل الجلد"، محذرة من أن الأنسجة الرقيقة المحيطة بالعينين معرضة بشكل خاص للتمدد والتجاعيد.وأشارت طبيبة أخرى إلى أن عدم رمش العينين قد يؤدي إلى مشاكل في الجفون بالإضافة إلى الجفاف.وأوصى الأطباء بأخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات، والرمش بوعي أكثر، والضغط برفق على الحافة العظمية لمحجر العين بدلًا من الضغط على مقلة العين نفسها عند الشعور بالحكة.