احذروا ألم الظهر المستمر... قد يكون علامة تشير إلى الإصابة بمرض خطير!

حذّر طبيب من أن الألم "المستمر" في الظهر قد يشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس، وفق ما نقل موقع