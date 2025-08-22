أطعمة تمنحكم الشعور بالنعاس والتعب المستمر... هذا ما حدده العلماء





وشملت الأطعمة الجبنة، اللحوم، مُستخلصات الخميرة، الأطعمة المخللة أو المجففة. قال العلماء إن 5 أطعمة قد تكون مسؤولة عن الشعور بالتعب المستمر، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.ووفقًا لباحثين أمريكيين، فإن ارتفاع مستويات التيرامين الذي يلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم يمكن أن يزيد من النعاس المفرط أثناء النهار.وشملت الأطعمة الجبنة، اللحوم، مُستخلصات الخميرة، الأطعمة المخللة أو المجففة.

وحدّد العلماء أن أجبان الشيدر، الفيتا، البارميزان والبري، لحوم السلامي، السجق، الخنزير المقدد والبيبروني تزيد من النعاس والتعب.





