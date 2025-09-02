بإمكانه مضاعفة معدلات الشفاء... ابتكار ثوري جديد تختبره مراكز علاج السكتات الدماغية في إنكلترا

زوّدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية مراكز علاج السكتات الدماغية في إنكلترا بأول أداة ذكاء اصطناعي في العالم، قادرة على مضاعفة معدل التعافي ومساعدة نصف المرضى على تجنّب الإعاقة الشديدة.



وتُحلّل هذه التقنية فحوصات الدماغ للمرضى الذين يصلون إلى المستشفى لتحديد شدة الانسداد أو النزيف، واختيار أفضل علاج في غضون دقيقة واحدة تقريبًا.



ويعني ذلك أنه بات بإمكان الأطباء تقديم الأدوية أو الجراحة المُهمّة في الوقت المناسب بشكل أسرع، ما يزيد عدد المتعافين.



وقال الخبراء إن النظام مُهيأ لإحداث "ثورة" طبية بعد تطبيقه في جميع مراكز علاج السكتات الدماغية البالغ عددها 107.

