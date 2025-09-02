الأخبار
بإمكانه مضاعفة معدلات الشفاء... ابتكار ثوري جديد تختبره مراكز علاج السكتات الدماغية في إنكلترا

صحة وتغذية
2025-09-02 | 09:30
بإمكانه مضاعفة معدلات الشفاء... ابتكار ثوري جديد تختبره مراكز علاج السكتات الدماغية في إنكلترا

زوّدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية مراكز علاج السكتات الدماغية في إنكلترا بأول أداة ذكاء اصطناعي في العالم، قادرة على مضاعفة معدل التعافي ومساعدة نصف المرضى على تجنّب الإعاقة الشديدة.

وتُحلّل هذه التقنية فحوصات الدماغ للمرضى الذين يصلون إلى المستشفى لتحديد شدة الانسداد أو النزيف، واختيار أفضل علاج في غضون دقيقة واحدة تقريبًا.

ويعني ذلك أنه بات بإمكان الأطباء تقديم الأدوية أو الجراحة المُهمّة في الوقت المناسب بشكل أسرع، ما يزيد عدد المتعافين.

وقال الخبراء إن النظام مُهيأ لإحداث "ثورة" طبية بعد تطبيقه في جميع مراكز علاج السكتات الدماغية البالغ عددها 107.

LBCI
صحة وتغذية
15:30

مشروب صحي قادر على حمايتكم من الإصابة بمرض الزهايمر... إليكم التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
13:50

صلة بين طول القامة وخطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-29

دراسة تنبّه: الأطعمة الفائقة المعالجة تضرّ بالخصوبة والأيض لدى الرجال

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-28

يستغرق 16 دقيقة فقط في الأسبوع... تمرين رياضي بسيط يحسّن صحة القلب لعقدين من الزمن!

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
اقتصاد
03:28

الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
خبر عاجل
06:57

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

