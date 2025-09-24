الأخبار
لا تتجاهلوا تقرحات القدم... قد تكون علامة لمرض يهدد صحتكم!

صحة وتغذية
2025-09-24 | 13:42
لا تتجاهلوا تقرحات القدم... قد تكون علامة لمرض يهدد صحتكم!

قد تكون الجروح أو التقرحات البطيئة الشفاء أو غير الملتئمة في أصابع القدم أو القدمين أو الساقين علامة على الإصابة بمرض الشرايين المحيطية (PAD)، وهو حالة صامتة وخطيرة تنشأ عند تضييق الشرايين ما يحدّ من تدفق الدم إلى الساقين أو الذراعين.

وتقول جينيفر جونز-ماك مينز، نائبة الرئيس للشؤون السريرية في شركة "أبوت" للأوعية الدموية: "الكثير من المصابين بمرض الشرايين المحيطية لا يلاحظون أعراضًا واضحة، خصوصًا في المراحل الأولى. فيما يظن آخرون أن أعراض التعب أو الانزعاج في الساقين هي مجرد علامات طبيعية للتقدّم في العمر".

وتشير الأبحاث إلى أن نحو 21 مليون أميركي يعانون من هذا المرض نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى على جدران الشرايين.

عوامل الخطر

يزداد خطر الإصابة مع التقدّم في السن، خصوصًا بعد سن الخمسين، كما تلعب الوراثة وبعض الحالات الصحية والعادات الحياتية دورًا رئيسيًا، مثل التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وتواجه النساء تحديات أكبر، إذ غالبًا ما يُشخّص المرض عندهن في مراحل متأخرة بسبب غياب الأعراض التقليدية أو ظهور أعراض غير معتادة، مما يؤدي إلى تراجع وظيفي أكبر مثل انخفاض القدرة على المشي بسرعة.

أبرز الأعراض

-الألم عند المشي، وهو أكثر الأعراض شيوعًا خصوصًا لدى الرجال.

-شعور النساء بآلام أو تعب في الساقين حتى أثناء الراحة.

-خدر أو وخز أو ضعف في الساقين والقدمين.

-برودة أو تغيّر في لون الجلد (شاحب أو أزرق) ليصبح لامعًا وناعم الملمس.

-تساقط الشعر في الساقين.

-ظهور تقرحات جافة أو داكنة المركز يصعب شفاؤها.

وتوضح جونز-ماك مينز: "هذه الجروح إشارة إلى ضعف تدفق الدم، ما يبطئ عملية الشفاء أو يمنعها كليًا".

التشخيص

يمكن الكشف عن المرض بوسائل غير جراحية، مثل اختبار مؤشر الكاحل العضدي (ABI) الذي يقارن ضغط الدم في الكاحل بذراع المريض، أو عبر الموجات فوق الصوتية لتقييم تدفق الدم، أو تصوير الأوعية للحصول على صورة تفصيلية للشرايين.

العلاج والمضاعفات

في حال لم يُعالج المرض قد يتطور إلى حالات خطيرة مثل الإقفار الحاد في الأطراف، حيث تموت الأنسجة نتيجة انقطاع تدفق الدم، ما قد يؤدي إلى بتر الطرف المصاب.

كما يرفع المرض خطر الإصابة بالعدوى الشديدة، إضافةً إلى احتمالية التعرض لأزمات قلبية أو سكتات دماغية.

ويركّز العلاج على تحسين تدفق الدم ومعالجة الأسباب الأساسية مثل ضبط ضغط الدم، خفض الكوليسترول، السيطرة على السكري، والإقلاع عن التدخين.

