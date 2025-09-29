مكون غذائي قادر على إنقاص الوزن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

أشارت دراسة جديدة إلى أن الكركم قد يُساعد بالفعل في مكافحة اثنتين من أكبر المشكلات التي نواجهها: السمنة وداء السكري من النوع الثاني.وفي التفاصيل، حلّلت الدراسة نتائج 20 تجربة أُجريت على أشخاص مصابين بمرحلة ما قبل السكري وداء السكري من النوع الثاني، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا مكملات الكركم أو الكركمين يوميًا فقدوا حوالي كيلوغرامين، خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 30 أسبوعًا من التجارب المختلفة.وبدا أن الكركمين الموجود في الكركم، يعمل كمفتاح أيضي حيث يُفعّل إنزيمًا يُسمى "AMPK"، بما في ذلك العضلات والدهون والكبد.وعند تفعيل الـ"AMPK"، تتوقف الخلايا عن تخزين الدهون وتبدأ بدلًا من ذلك بحرقها للحصول على الطاقة.ويُقلّل الكركمين الالتهابات الخفيفة التي تتراكم داخل الأنسجة الدهنية، والتي تُعدّ مُحفّزًا رئيسيًا لمقاومة الأنسولين.