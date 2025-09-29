الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكون غذائي قادر على إنقاص الوزن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!
صحة وتغذية
2025-09-29 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مكون غذائي قادر على إنقاص الوزن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!
أشارت دراسة جديدة إلى أن الكركم قد يُساعد بالفعل في مكافحة اثنتين من أكبر المشكلات التي نواجهها: السمنة وداء السكري من النوع الثاني.
وفي التفاصيل، حلّلت الدراسة نتائج 20 تجربة أُجريت على أشخاص مصابين بمرحلة ما قبل السكري وداء السكري من النوع الثاني، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا مكملات الكركم أو الكركمين يوميًا فقدوا حوالي كيلوغرامين، خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 30 أسبوعًا من التجارب المختلفة.
وبدا أن الكركمين الموجود في الكركم، يعمل كمفتاح أيضي حيث يُفعّل إنزيمًا يُسمى "AMPK"، بما في ذلك العضلات والدهون والكبد.
وعند تفعيل الـ"AMPK"، تتوقف الخلايا عن تخزين الدهون وتبدأ بدلًا من ذلك بحرقها للحصول على الطاقة.
ويُقلّل الكركمين الالتهابات الخفيفة التي تتراكم داخل الأنسجة الدهنية، والتي تُعدّ مُحفّزًا رئيسيًا لمقاومة الأنسولين.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
غذائي
إنقاص
الوزن...
كشفته
الدراسات!
ارتفاع حاد متوقع في معدّل الوفيات بالسرطان بحلول عام 2050... العدد الذي كشفته آخر الدراسات صادم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-08-22
تمارين رياضية تساعدكم على معالجة الأرق... هذا ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-08-22
تمارين رياضية تساعدكم على معالجة الأرق... هذا ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-09-15
تمارين رياضية قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية... هذا ما كشفه العلماء في دراسة جديدة
صحة وتغذية
2025-09-15
تمارين رياضية قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية... هذا ما كشفه العلماء في دراسة جديدة
0
صحة وتغذية
2025-07-14
سر البشرة الصحية والنضرة يبدأ من المطبخ وليس من الكريمات... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-07-14
سر البشرة الصحية والنضرة يبدأ من المطبخ وليس من الكريمات... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-08-21
كوفيد-19 يزيد خطر الإصابة بأمراض عدة... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2025-08-21
كوفيد-19 يزيد خطر الإصابة بأمراض عدة... هذا ما كشفته دراسة جديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-09-25
ارتفاع حاد متوقع في معدّل الوفيات بالسرطان بحلول عام 2050... العدد الذي كشفته آخر الدراسات صادم
صحة وتغذية
2025-09-25
ارتفاع حاد متوقع في معدّل الوفيات بالسرطان بحلول عام 2050... العدد الذي كشفته آخر الدراسات صادم
0
صحة وتغذية
2025-09-24
لا تتجاهلوا تقرحات القدم... قد تكون علامة لمرض يهدد صحتكم!
صحة وتغذية
2025-09-24
لا تتجاهلوا تقرحات القدم... قد تكون علامة لمرض يهدد صحتكم!
0
صحة وتغذية
2025-09-24
في أكثر من 100دولة... دواء وقائي للإيدز سيتوفّر في هذا العام: إليكم سعره
صحة وتغذية
2025-09-24
في أكثر من 100دولة... دواء وقائي للإيدز سيتوفّر في هذا العام: إليكم سعره
0
صحة وتغذية
2025-09-23
بعد تحذيرات ترامب من ارتباط الباراسيتامول بالتوحد... هل يُعدّ هذا الدواء خيارا آمنا للنساء الحوامل؟
صحة وتغذية
2025-09-23
بعد تحذيرات ترامب من ارتباط الباراسيتامول بالتوحد... هل يُعدّ هذا الدواء خيارا آمنا للنساء الحوامل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:18
نتنياهو: إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا
أخبار دولية
15:18
نتنياهو: إذا رفضت "حماس" الخطة الأميركية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا
0
آخر الأخبار
14:44
ترامب: سأترأس شخصيًا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير وسيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم وحماس لن تكون جزءا منه
آخر الأخبار
14:44
ترامب: سأترأس شخصيًا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير وسيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم وحماس لن تكون جزءا منه
0
علوم وتكنولوجيا
14:40
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
علوم وتكنولوجيا
14:40
في ميانمار.... اكتشاف جديد بانتظار العلماء
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
0
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
0
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلاف الروشة أزمة سياسية في البلاد... فهل سيُطوى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل حقاً انخفضت أسعار الإنترنت على هواتفكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت بتفعيلِ حملات نزع التعديات عن الشبكة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
2
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
3
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
4
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
5
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
6
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More