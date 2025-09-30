الأخبار
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها

صحة وتغذية
2025-09-30 | 06:04
مشاهدات عالية
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها

زعمت دراسة مثيرة للجدل أنّ لقاحات كورونا قد ترفع من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وقال باحثون كوريون إنّهم وجدوا مؤشرات على أنّ اللقاحات قد تزيد من خطر ستة أنواع من السرطان، من بينها سرطان الرئة والثدي والبروستات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأوضحوا أنّ الخطر بدا أكبر لدى من تجاوزوا عمر الـ65 عاماً، وفق ما نشروا في مجلة علمية مملوكة لناشر أكاديمي مرموق، لكنّهم لم يوضحوا الآلية التي قد تفسّر هذا الارتباط.

في المقابل، سارع خبراء إلى دحض هذه الاستنتاجات، واصفين الدراسة بأنها "مقلقة شكلياً" وأنّ نتائجها مبالغ فيها بشكل كبير.

وكانت مزاعم سابقة قد تحدّثت عن ارتباط اللقاحات بما سُمّي "سرطانات توربينية" (turbo cancers)، لكنّ علماء الأورام والأكاديميين أكدوا مراراً أنّه لا يوجد أي دليل علمي موثوق يثبت أنّ هذه اللقاحات تعطل مثبطات الأورام أو تحفّز عمليات تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ويأتي هذا فيما تبرّأ حزب الإصلاح البريطاني الأسبوع الماضي من آسم مالكولترا، مستشار وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور، بعد أن لمح خلال مؤتمر الحزب إلى أنّ لقاحات كورونا قد تكون مرتبطة بإصابة الملك تشارلز والأميرة كيت بالسرطان.

ونُشرت الدراسة الجديدة في مجلة Biomarker Research، الصادرة عن Springer Nature، التي تصدر أيضاً بعضاً من أرفع الدوريات العلمية في العالم.
 

صحة وتغذية

كورونا

الإصابة

الأنواع

السرطان...

دراسة

مثيرة

للجدل

تفاصيلها

We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More