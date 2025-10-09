الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في أول عملية من نوعها... زرع كبد خنزير في مريض بشري على قيد الحياة
صحة وتغذية
2025-10-09 | 10:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في أول عملية من نوعها... زرع كبد خنزير في مريض بشري على قيد الحياة
في إنجاز طبي وُصف بـ"التاريخي"، نجح علماء صينيون في زرع كبد خنزير معدل وراثياً في جسم رجل يبلغ من العمر 71 عاماً، ليكون بذلك أول إنسان يتلقى هذا النوع من الزرع أثناء حياته، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكان العلماء قد أجروا سابقاً تجربة مشابهة على مريض ميت دماغياً، لكن هذه العملية تُعد الخطوة الأولى من نوعها على مريض حي يعاني من سرطان الكبد ومرض كبدي في مرحلة متقدمة، ولم يكن مؤهلاً لزراعة كبد بشري أو لإجراء جراحة استئصال جزئي.
وبعد العملية، أظهر الكبد المزروع أداءً فعالًا ولم يتم رفضه من قبل الجسم خلال الشهر الأول. لكن في اليوم الـ38، بدأت تظهر مضاعفات مناعية خطيرة أضرت بالأوعية الدموية، ما استدعى إزالة الكبد لاحقاً.
وعلى الرغم من العلاجات الدوائية والإجراءات الطبية لتصفية الدم، أصيب المريض لاحقًا بنزيف في الجهاز الهضمي، وتوفي في اليوم الـ171 من العملية.
وقال الدكتور بايتشينغ سون، أحد الباحثين من مستشفى جامعة آنهوي الطبية في الصين: "هذه الحالة تُثبت أن كبد خنزير معدل وراثيًا يمكن أن يعمل في جسم الإنسان لفترة ممتدة. إنها خطوة محورية، تُظهر إمكانيات واعدة، لكنها تكشف أيضًا عن تحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ما يخص اضطرابات التجلط والمضاعفات المناعية."
وتم تعديل الكبد المزروع وراثياً عشر مرات لتقليل خطر رفض الجسم له، وكان مأخوذًا من خنزير صغير من سلالة "ديانان" المعدلة وراثيًا.
وهذا الإنجاز يأتي ضمن مجال طبي ناشئ يُعرف باسم زراعة الأعضاء بين الأنواع (Xenotransplantation)، والذي يُنظر إليه كأحد الحلول المستقبلية لأزمة نقص الأعضاء المتاحة للزراعة.
ويأمل العلماء أن يؤدي هذا النوع من العمليات مستقبلاً إلى تقليص فترات انتظار زراعة الأعضاء وإنقاذ حياة آلاف المرضى حول العالم.
صحة وتغذية
عملية
نوعها...
خنزير
الحياة
التالي
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
بعد أكثر من 10 سنوات... اللبنانية جيسيكا طويل تمشي مجددًا لأول مرة (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-12
حماس تؤكد أن رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية على قيد الحياة
أخبار دولية
2025-09-12
حماس تؤكد أن رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية على قيد الحياة
0
أخبار دولية
2025-09-22
حماس تعرض مقطعا مصورا لرهينة إسرائيلي ألماني على قيد الحياة
أخبار دولية
2025-09-22
حماس تعرض مقطعا مصورا لرهينة إسرائيلي ألماني على قيد الحياة
0
أخبار دولية
2025-10-05
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
أخبار دولية
2025-10-05
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-10-01
مروان حمادة : أول أكتوبر يوم موت أرادوه لي أتمنى ان يكون يوم حياة للجميع
أخبار لبنان
2025-10-01
مروان حمادة : أول أكتوبر يوم موت أرادوه لي أتمنى ان يكون يوم حياة للجميع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:06
ارتفاع مقلق في إصابات سرطان الثدي بين الشابات... إليكم الأسباب وأساليب الوقاية
صحة وتغذية
11:06
ارتفاع مقلق في إصابات سرطان الثدي بين الشابات... إليكم الأسباب وأساليب الوقاية
0
صحة وتغذية
05:46
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
05:46
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
14:30
بعد أكثر من 10 سنوات... اللبنانية جيسيكا طويل تمشي مجددًا لأول مرة (فيديو)
صحة وتغذية
14:30
بعد أكثر من 10 سنوات... اللبنانية جيسيكا طويل تمشي مجددًا لأول مرة (فيديو)
0
صحة وتغذية
2025-10-08
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2025-10-08
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:55
دفعة جديدة من النازحين السوريين غادرت عبر معبر العريضة
أخبار دولية
03:55
دفعة جديدة من النازحين السوريين غادرت عبر معبر العريضة
0
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
آخر الأخبار
2025-09-19
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا - زحلة ما بين الساعة 17.00 والساعة 18.00
آخر الأخبار
2025-09-19
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا - زحلة ما بين الساعة 17.00 والساعة 18.00
0
أمن وقضاء
2025-10-01
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2025-10-01
سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
0
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
0
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
0
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
0
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
0
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
0
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
0
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
0
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
3
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
4
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
5
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
6
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
7
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
8
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
اسرار
00:24
أسرار الصحف 9-10-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More