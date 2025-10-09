الأخبار
في أول عملية من نوعها... زرع كبد خنزير في مريض بشري على قيد الحياة

صحة وتغذية
2025-10-09 | 10:22
في أول عملية من نوعها... زرع كبد خنزير في مريض بشري على قيد الحياة

في إنجاز طبي وُصف بـ"التاريخي"، نجح علماء صينيون في زرع كبد خنزير معدل وراثياً في جسم رجل يبلغ من العمر 71 عاماً، ليكون بذلك أول إنسان يتلقى هذا النوع من الزرع أثناء حياته، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكان العلماء قد أجروا سابقاً تجربة مشابهة على مريض ميت دماغياً، لكن هذه العملية تُعد الخطوة الأولى من نوعها على مريض حي يعاني من سرطان الكبد ومرض كبدي في مرحلة متقدمة، ولم يكن مؤهلاً لزراعة كبد بشري أو لإجراء جراحة استئصال جزئي.

وبعد العملية، أظهر الكبد المزروع أداءً فعالًا ولم يتم رفضه من قبل الجسم خلال الشهر الأول. لكن في اليوم الـ38، بدأت تظهر مضاعفات مناعية خطيرة أضرت بالأوعية الدموية، ما استدعى إزالة الكبد لاحقاً.

وعلى الرغم من العلاجات الدوائية والإجراءات الطبية لتصفية الدم، أصيب المريض لاحقًا بنزيف في الجهاز الهضمي، وتوفي في اليوم الـ171 من العملية.

وقال الدكتور بايتشينغ سون، أحد الباحثين من مستشفى جامعة آنهوي الطبية في الصين: "هذه الحالة تُثبت أن كبد خنزير معدل وراثيًا يمكن أن يعمل في جسم الإنسان لفترة ممتدة. إنها خطوة محورية، تُظهر إمكانيات واعدة، لكنها تكشف أيضًا عن تحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ما يخص اضطرابات التجلط والمضاعفات المناعية."

وتم تعديل الكبد المزروع وراثياً عشر مرات لتقليل خطر رفض الجسم له، وكان مأخوذًا من خنزير صغير من سلالة "ديانان" المعدلة وراثيًا.

وهذا الإنجاز يأتي ضمن مجال طبي ناشئ يُعرف باسم زراعة الأعضاء بين الأنواع (Xenotransplantation)، والذي يُنظر إليه كأحد الحلول المستقبلية لأزمة نقص الأعضاء المتاحة للزراعة.

ويأمل العلماء أن يؤدي هذا النوع من العمليات مستقبلاً إلى تقليص فترات انتظار زراعة الأعضاء وإنقاذ حياة آلاف المرضى حول العالم.

صحة وتغذية

عملية

نوعها...

خنزير

الحياة

