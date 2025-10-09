ارتفاع مقلق في إصابات سرطان الثدي بين الشابات... إليكم الأسباب وأساليب الوقاية

في وقت تشهد فيه بعض الأمراض انخفاضًا عالميًا في معدلاتها، يسجّل سرطان الثدي ارتفاعًا مقلقًا، خصوصًا بين النساء دون سن الخمسين. ووفقًا للجمعية الأميركية للسرطان، فإن معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء عمومًا ارتفع بنسبة 1% سنويًا خلال العقد الماضي، في حين بلغت النسبة بين الشابات دون الخمسين 1.4% سنويًا، ما يُنذر بزيادة تقارب 15% خلال السنوات العشر المقبلة.ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة تستحق اهتمامًا عاجلًا، لا سيما أن الشابات المصابات غالبًا ما يُشخّصن بأنواع أكثر عدوانية من السرطان، مثل السرطان الثلاثي السلبي، الذي لا يستجيب للعلاجات الهرمونية التقليدية، أو النوع اللمعي B، المعروف بسرعة انتشاره وصعوبة علاجه. ومن المقلق أيضًا أن بعض الشابات يصبن بأنواع أقل عدوانية من الناحية البيولوجية، لكنها تسجّل نسب وفيات أعلى في هذه الفئة العمرية مقارنة بغيرها.والسبب الدقيق لهذا الارتفاع لا يزال غير واضح، إلا أن الدراسات تشير إلى عوامل محتملة عدة، أبرزها العوامل الوراثية مثل الطفرات في جينات BRCA1 وBRCA2، والتي تفسر فقط نسبة محدودة من الحالات. كما يُعتقد أن السمنة تلعب دورًا في تعزيز نمو الخلايا السرطانية، من خلال زيادة الالتهاب ومستويات بعض الهرمونات في الجسم.وتبرز فرضية أخرى مثيرة للقلق، وهي العلاقة بين الحمل وسرطان ما بعد الولادة، حيث تشير البيانات إلى أن التغيرات التي تطرأ على أنسجة الثدي بعد الفطام قد تعزز نمو الخلايا السرطانية الكامنة. ويُعتقد أن ما يصل إلى 60% من حالات سرطان الثدي لدى النساء دون الخمسين ترتبط بهذه المرحلة الحساسة بعد الولادة.وفي مواجهة هذه المعطيات، يكثف الباحثون جهودهم لتطوير أدوات تقييم مخاطر أكثر دقة للشابات، تتجاوز الماموغرام التقليدي الذي يواجه تحديات في فئة ما دون الأربعين. ومن الابتكارات الحديثة في هذا المجال، منصة ذكاء اصطناعي جديدة تساعد في تقدير احتمالية الإصابة خلال السنوات المقبلة بناءً على صور الثدي.وتقول الباحثة د. إيل-أشري من مؤسسة أبحاث سرطان الثدي إن "الحل لا يكمن فقط في العلاج، بل في الوقاية المبكرة والتقييم الدقيق للمخاطر. فالشابات بحاجة إلى وعي أكبر بإمكانية إصابتهن بالمرض، وإلى أدوات دقيقة تساعد في الكشف المبكر، قبل أن تصل الأمور إلى مراحل متقدمة ومعقدة من العلاج".