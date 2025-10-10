الأخبار
هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي
صحة وتغذية
2025-10-10 | 08:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي
كشفت دراسة جديدة أن التعرض للضغط النفسي قد يفاقم خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يحملون طفرات جينية موروثة تزيد احتمال الإصابة، مثل طفرات جيني BRCA1 وBRCA2 المرتبطة بسرطان الثدي والبروستات.
وأظهرت الدراسة، التي أُجريت بالتعاون بين جامعة برايتون ومعهد أبحاث السرطان في لندن،أن هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، يؤدي إلى تلف في الحمض النووي لدى خلايا حاملة لطفرة BRCA، ويعجز الجسم عن إصلاح هذا الضرر، مما يرفع من احتمالية تطور السرطان.
وأظهرت التجارب أن خلايا الثدي التي تحتوي على طفرات BRCA وتعرضت لهرمون الكورتيزول، تعرضت لتلف في الحمض النووي لم تتمكن من إصلاحه، على عكس الخلايا السليمة التي استطاعت التعافي خلال 30 دقيقة.
كما بيّنت الدراسة التي تابعت 62 امرأة و70 رجلاً حاملين لطفرات BRCA على مدى 10 سنوات، أن من أصيب منهم بسرطان الثدي أو البروستات كانت لديهم مستويات أعلى من الكورتيزول في الدم والبول مقارنة بمن لم يُصاب.
وأشارت النتائج إلى إمكانية استخدام أدوية تستهدف مستقبلات الكورتيزول – وهي أدوية متوفرة حاليًا لأمراض أخرى – للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الأكثر عرضة. كما تدعم الدراسة أهمية دمج الدعم النفسي والعلاج السلوكي المعرفي وتمارين اليقظة الذهنية ضمن خطط الوقاية.
وقالت البروفسورة روز إيليس من معهد أبحاث السرطان: "معرفتنا بوجود طفرة جينية مثل BRCA تمكّننا من اتخاذ تدابير استباقية، والدراسة أضافت بعدًا جديدًا، إذ أوضحت أن التوتر النفسي قد يساهم أيضًا في تطور السرطان لدى هذه الفئة".
أما البروفسورة ميلاني فلينت، المتخصصة في أبحاث التوتر والسرطان، فقالت: "البيانات تشير إلى دور محتمل للتوتر في بدء السرطان لدى الأشخاص ذوي الخطورة العالية، ونحتاج إلى المزيد من الأبحاث لقياس مستويات الكورتيزول اليومية لتأكيد هذه النتائج".
من جهتها، شدّدت كاثرين بريستلي، الممرضة المتخصصة في مؤسسة Breast Cancer Now، على أن التوتر وحده لا يسبب السرطان، لكنه قد يكون أحد العوامل المؤثرة لدى من يحملون الطفرات الوراثية.
وأضافت: "نحثّ الجميع على الاعتناء بصحتهم النفسية، وتقليل مستويات التوتر بطرق تناسبهم، وطلب المساعدة عند الحاجة".
المصدر
صحة وتغذية
التوتر
السرطان؟...
دراسة
حديثة
تكشف:
ارتباط
الكورتيزول
وسرطان
الثدي
الوراثي
بعد 40 عامًا من انطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي... أكثر من نصف مليون حياة أُنقذت بفضل الكشف المبكر والعلاج المتطور
السابق
