الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ملكة جمال لبنان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 40 عامًا من انطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي... أكثر من نصف مليون حياة أُنقذت بفضل الكشف المبكر والعلاج المتطور

صحة وتغذية
2025-10-09 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 40 عامًا من انطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي... أكثر من نصف مليون حياة أُنقذت بفضل الكشف المبكر والعلاج المتطور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد 40 عامًا من انطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي... أكثر من نصف مليون حياة أُنقذت بفضل الكشف المبكر والعلاج المتطور

منذ بدء مبادرات التوعية بسرطان الثدي عام 1985، تم إنقاذ أكثر من 517 ألف شخص حول العالم بفضل التطور في أساليب العلاج وزيادة الوعي بأهمية الفحص المبكر، وفقًا لما أعلنته الجمعية الأميركية للسرطان.

وقالت الدكتورة شَانتي سيفيندران، نائبة الرئيس الأولى لرعاية مرضى السرطان في الجمعية وأخصائية الأورام في جامعة بن ميديسن، في حديث له: "اليوم نحتفل بأربعة عقود من التقدم الهائل في مسعانا لإنهاء السرطان كما نعرفه، ولأجل الجميع".

وفي ثمانينيات القرن الماضي، كانت واحدة فقط من بين كل أربع نساء في الولايات المتحدة تخضع لفحص سرطان الثدي، وكانت التكنولوجيا اللازمة لذلك محدودة. لكن التغيير بدأ في تشرين الأول عام 1985، حين أطلقت الجمعية الأميركية للسرطان حملة توعوية استمرت أسبوعًا بالشراكة مع منظمات أخرى، لتتحول لاحقًا إلى حركة وطنية واسعة.

وبحلول عام 1990، أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش الأب إعلانًا رسميًا يكرّس شهر تشرين الأول أو "أكتوبر" ليكون شهر التوعية بسرطان الثدي.

ما بدأ كمبادرة صغيرة تحوّل اليوم إلى حركة عالمية يشارك فيها الملايين كل عام، من خلال ارتداء الشريط الوردي، وتنظيم المسيرات، والمساهمة في تمويل الأبحاث العلمية ودعم الاكتشاف المبكر.

وأشارت سيفيندران إلى أن أربعين عامًا من الأبحاث والتكنولوجيا والسياسات الصحية أدّت إلى إنجازات ملموسة، موضحةً أن اثنتين من كل ثلاث نساء اليوم يخضعن لفحوصات "الماموغرام" التي تغطيها شركات التأمين، وأن معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي انخفض بنسبة 40% بفضل الفحص المبكر والعلاجات الدقيقة الحديثة.

كما ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات بعد التشخيص من نحو 75% في أوائل الثمانينيات إلى أكثر من 90% خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير الدراسات إلى أن الفحص المبكر مسؤول عن نحو ربع هذا الانخفاض في الوفيات، بينما تعود النسبة الأكبر إلى التطور في العلاجات.

وختمت سيفيندران بالقول: "الأربعون عامًا الماضية من التوعية بسرطان الثدي أثبتت أن الحركات المجتمعية قادرة على إنقاذ الأرواح، لكن العمل لم ينتهِ بعد. علينا جميعًا أن نستمر في الفحص المبكر، وفهم عوامل الخطر، ودعم الأبحاث العلمية، لأن المستقبل يعتمد على استمرار هذا الزخم".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

سرطان الثدي

نساء

مرض

علاج

دراسات

توعية

شهر أكتوبر

صحة

طب.

LBCI التالي
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
بعد أكثر من 10 سنوات... اللبنانية جيسيكا طويل تمشي مجددًا لأول مرة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-03

في شهر التوعية بسرطان الثدي... منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر تزامن الأعراض: انتبهوا لهذه العلامات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-02

من شريط وردي بسيط إلى رمز عالمي للنضال والأمل... إليكم قصة شعار شهر التوعية بسرطان الثدي

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-02

"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي

LBCI
منوعات
2025-10-07

"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:06

ارتفاع مقلق في إصابات سرطان الثدي بين الشابات... إليكم الأسباب وأساليب الوقاية

LBCI
صحة وتغذية
10:22

في أول عملية من نوعها... زرع كبد خنزير في مريض بشري على قيد الحياة

LBCI
صحة وتغذية
05:46

مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
14:30

بعد أكثر من 10 سنوات... اللبنانية جيسيكا طويل تمشي مجددًا لأول مرة (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:13

"ابتلعت 8 ضفادع حية لتخفيف آلام الظهر"... والنتيجة كارثية

LBCI
آخر الأخبار
12:31

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: هناك من سيحاول عرقلة خطة ترمب ويجب ألا نسمح بذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:13

تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...

LBCI
موضة وجمال
15:25

إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أمن وقضاء
07:15

مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
اسرار
00:24

أسرار الصحف 9-10-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More