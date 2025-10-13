الأخبار
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-13 | 05:54
مشاهدات عالية
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
كشفت دراسة مثيرة للقلق أن السمنة قد تجعل الناجيات من سرطان الثدي أكثر عرضة للوفاة بالمرض بنسبة تصل إلى 80%، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
فقد أظهرت الأبحاث، التي أجراها باحثون دنماركيون، أن النساء اللواتي يعانين من مشكلات صحية مرتبطة بالوزن مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم ودهون الجسم الزائدة، هنّ أكثر عرضة بنسبة 70% لعودة المرض إليهن بعد الشفاء.
ويُعرف هذا التراكم من الأعراض بـمتلازمة الأيض، والتي يعتقد الباحثون أنها تؤدي إلى التهاب مزمن في الجسم يعيق الجهاز المناعي عن محاربة الخلايا السرطانية بكفاءة. كما يُعتقد أن السمنة تعزز إفراز هرمون الإستروجين، الذي قد يساعد على نمو بعض أنواع أورام الثدي.
وحثّ الأطباء قادة القطاع الصحي على إدراج فحوصات لمتلازمة الأيض في برامج متابعة الناجيات من سرطان الثدي، خصوصًا أن نحو 60% من الأشخاص الذين يعانون من السمنة مصابون بهذه المتلازمة.
وقال الدكتور سيكستن هاربورغ من مستشفى آرهوس الجامعي: "اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من انتشار متلازمة الأيض، مما يساهم في تحسين معدلات النجاة من سرطان الثدي".
وشملت الدراسة أكثر من 42,000 ناجية من سرطان الثدي من ثلاث قارات (أوروبا، أميركا الشمالية، وآسيا).
وأظهرت البيانات أن النتائج السريرية كانت أسوأ بكثير لدى من يعانين من متلازمة الأيض.
ومتلازمة الأيض هي مزيج من حالات تشمل: السمنة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، مقاومة الأنسولين.
وهي لا تزيد فقط من خطر الوفاة بسرطان الثدي، بل ترتبط أيضًا بأمراض قاتلة أخرى مثل: أمراض القلب، السكتات الدماغية، هشاشة العظام، أمراض الكبد والكلى.
وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضار والحبوب الكاملة، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، للوقاية من هذه الحالة.
صحة وتغذية
