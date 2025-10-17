الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

صحة وتغذية
2025-10-17 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

رغم أن سرطان الثدي لدى الرجال يُعد أقل شيوعًا من النساء، إلا أنه لا يزال يشكّل خطرًا بنسبة 1%، وغالبًا ما يُترك من دون علاج بسبب تجاهل الأعراض.

وأوضحت المتخصصة في صحة الثدي لدى OSF HealthCare هيذر طومسون أن  "قد تكون هناك حالات خطيرة. كثير من الرجال لا يلاحظون التغيرات في أجسامهم أو لا يعيرونها أهمية كما تفعل النساء."

ومن أبرز عوامل الخطر التي تزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال: العوامل الوراثية، وتناول الكحول، والتدخين. وبالرغم من أن الفحوصات الدورية غير مطلوبة لغالبية الرجال، إلا أن من لديهم تاريخ عائلي مع المرض يُنصحون بإجراء فحص ذاتي شهري.

وأضافت طومسون: "لا توصي الجمعية الأميركية للسرطان أو أي جهة أخرى بإجراء تصوير دوري للثدي عند الرجال، لكن من الضروري مراقبة الجسم لأي تغيّر غير طبيعي والتصرف فورًا. لا تنتظر... قد تكون أنت من تلك النسبة الصغيرة."

والأعراض التي يجب الانتباه لها هي: انقلاب الحلمة، ظهور كتل أو تورم، احمرار أو ألم في الثدي.

وغالبًا ما تمر هذه الأعراض من دون أن يُلتفت إليها، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة.

وشرحت طومسون أن "عندما لا يتم اكتشاف السرطان مبكرًا، تزداد فرصة انتشاره إلى العقد اللمفاوية. كما أن بعض الرجال يصابون بـ"تثدي الرجال" (تضخم أنسجة الثدي)، ما يسبب ظهور كتلة أو تورم".

وإذا لاحظت أي من هذه الأعراض، فإن التواصل السريع مع الطبيب هو مفتاح الكشف المبكر وتقليل احتمالية انتشار المرض، بحسب الخبراء.
 

صحة وتغذية

الثدي

الرجال:

الأعراض

عوامل

الخطر

وأهمية

الكشف

المبكر

LBCI التالي
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-09

بعد 40 عامًا من انطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي... أكثر من نصف مليون حياة أُنقذت بفضل الكشف المبكر والعلاج المتطور

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-02

"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-13

عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-03

في شهر التوعية بسرطان الثدي... منظمة الصحة العالمية تحذّر من خطر تزامن الأعراض: انتبهوا لهذه العلامات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:39

"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
09:38

هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-15

تتجمع في الشقوق الصغيرة وتسبب رائحة فم كريهة... خطوات بسيطة تساعدكم على التخلص من حصوات اللوزتين!

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-14

روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:11

فوكس بيزنس نقلا عن ترامب: نتوقع توسيعا لاتفاقيات أبراهام قريبا ونأمل أن تنضم السعودية ودول أخرى إلى اتفاقيات أبراهام

LBCI
خبر عاجل
03:53

بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي

LBCI
صحة وتغذية
08:39

"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:50

نواف سلام زار بعبدا... وهذا ما بحثه مع الرئيس عون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

قرار باخلاء هنيبعل القدافي ومنعه من السفر

LBCI
أخبار دولية
07:17

استمرار وقف إطلاق النار في غزة رغم التهديدات الإسرائيلية... إليكم آخر المستجدات

LBCI
اقتصاد
07:00

الوزير حيدر: تعويضات نهاية الخدمة أمر مقدس لحماية العمال

LBCI
أخبار لبنان
05:47

الجنوب استفاق على وقع آثار الضربات الإسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:26

غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:18

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
16:52

ترامب: سألتقي على الأرجح ببوتين "خلال أسبوعين"

LBCI
أخبار دولية
16:46

ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
07:18

استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More