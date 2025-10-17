سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

رغم أن سرطان الثدي لدى الرجال يُعد أقل شيوعًا من النساء، إلا أنه لا يزال يشكّل خطرًا بنسبة 1%، وغالبًا ما يُترك من دون علاج بسبب تجاهل الأعراض.



وأوضحت المتخصصة في صحة الثدي لدى OSF HealthCare هيذر طومسون أن "قد تكون هناك حالات خطيرة. كثير من الرجال لا يلاحظون التغيرات في أجسامهم أو لا يعيرونها أهمية كما تفعل النساء."



ومن أبرز عوامل الخطر التي تزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال: العوامل الوراثية، وتناول الكحول، والتدخين. وبالرغم من أن الفحوصات الدورية غير مطلوبة لغالبية الرجال، إلا أن من لديهم تاريخ عائلي مع المرض يُنصحون بإجراء فحص ذاتي شهري.



وأضافت طومسون: "لا توصي الجمعية الأميركية للسرطان أو أي جهة أخرى بإجراء تصوير دوري للثدي عند الرجال، لكن من الضروري مراقبة الجسم لأي تغيّر غير طبيعي والتصرف فورًا. لا تنتظر... قد تكون أنت من تلك النسبة الصغيرة."



والأعراض التي يجب الانتباه لها هي: انقلاب الحلمة، ظهور كتل أو تورم، احمرار أو ألم في الثدي.



وغالبًا ما تمر هذه الأعراض من دون أن يُلتفت إليها، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة.



وشرحت طومسون أن "عندما لا يتم اكتشاف السرطان مبكرًا، تزداد فرصة انتشاره إلى العقد اللمفاوية. كما أن بعض الرجال يصابون بـ"تثدي الرجال" (تضخم أنسجة الثدي)، ما يسبب ظهور كتلة أو تورم".



وإذا لاحظت أي من هذه الأعراض، فإن التواصل السريع مع الطبيب هو مفتاح الكشف المبكر وتقليل احتمالية انتشار المرض، بحسب الخبراء.