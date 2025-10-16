هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة جديدة من جامعة وايل كورنيل للطب في نيويورك عن وجود رابط محتمل بين نوع من الأحماض الدهنية يُعرف باسم حمض اللينوليك (Linoleic Acid) — وهو حمض دهني أوميغا-6 موجود في زيوت الطهي الشائعة مثل زيت الذرة وفول الصويا ودوّار الشمس — وبين سرطان الثدي الثلاثي السلبية، أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية وسرعة في الانتشار.وأوضح الباحثون أن هذا الحمض يمكن أن يرتبط ببروتين يُعرف باسم FABP5 الموجود بكميات عالية في خلايا هذا النوع من السرطان، مما يؤدي إلى تنشيط مسار mTORC1 المسؤول عن نمو الخلايا واستقلابها، وبالتالي تعزيز تطوّر الأورام.وفي تجارب مخبرية وعلى الحيوانات، لاحظ العلماء أن الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً غنياً بحمض اللينوليك طوّرت أوراماً أكبر حجماً، كما أظهرت عينات دم من مصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبية ارتفاعاً في مستويات كل من FABP5 وحمض اللينوليك، ما عزز فرضية العلاقة بينهما. كما قد تمتد هذه النتائج إلى سرطان البروستات أيضاً.ويُعد حمض اللينوليك من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجلد وتنظيم الالتهابات، لكن الإفراط في استهلاكه عبر أنظمة غذائية غنية بالدهون والأطعمة المعالجة قد يؤدي إلى التهابات مزمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض، بما فيها السرطان.ومع ذلك، شدّد العلماء على أن هذه النتائج لا تعني أن زيوت الطهي تسبب السرطان مباشرة، لكنها قد تؤثر على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وأوصت الهيئات الصحية بالتركيز على نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.