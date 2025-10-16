الأخبار
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-16 | 09:38
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت دراسة جديدة من جامعة وايل كورنيل للطب في نيويورك عن وجود رابط محتمل بين نوع من الأحماض الدهنية يُعرف باسم حمض اللينوليك (Linoleic Acid) — وهو حمض دهني أوميغا-6 موجود في زيوت الطهي الشائعة مثل زيت الذرة وفول الصويا ودوّار الشمس — وبين سرطان الثدي الثلاثي السلبية، أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية وسرعة في الانتشار.
وأوضح الباحثون أن هذا الحمض يمكن أن يرتبط ببروتين يُعرف باسم FABP5 الموجود بكميات عالية في خلايا هذا النوع من السرطان، مما يؤدي إلى تنشيط مسار mTORC1 المسؤول عن نمو الخلايا واستقلابها، وبالتالي تعزيز تطوّر الأورام.
وفي تجارب مخبرية وعلى الحيوانات، لاحظ العلماء أن الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً غنياً بحمض اللينوليك طوّرت أوراماً أكبر حجماً، كما أظهرت عينات دم من مصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبية ارتفاعاً في مستويات كل من FABP5 وحمض اللينوليك، ما عزز فرضية العلاقة بينهما. كما قد تمتد هذه النتائج إلى سرطان البروستات أيضاً.
ويُعد حمض اللينوليك من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجلد وتنظيم الالتهابات، لكن الإفراط في استهلاكه عبر أنظمة غذائية غنية بالدهون والأطعمة المعالجة قد يؤدي إلى التهابات مزمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض، بما فيها السرطان.
ومع ذلك، شدّد العلماء على أن هذه النتائج لا تعني أن زيوت الطهي تسبب السرطان مباشرة، لكنها قد تؤثر على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وأوصت الهيئات الصحية بالتركيز على نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
صحة وتغذية
صحة وتغذية
2025-10-06
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-06
علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-10-04
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-04
الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-10-13
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-13
عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-10-10
هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي
صحة وتغذية
2025-10-10
هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي
صحة وتغذية
2025-10-15
تتجمع في الشقوق الصغيرة وتسبب رائحة فم كريهة... خطوات بسيطة تساعدكم على التخلص من حصوات اللوزتين!
صحة وتغذية
2025-10-15
تتجمع في الشقوق الصغيرة وتسبب رائحة فم كريهة... خطوات بسيطة تساعدكم على التخلص من حصوات اللوزتين!
0
صحة وتغذية
2025-10-14
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-14
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-14
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
صحة وتغذية
2025-10-14
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
0
صحة وتغذية
2025-10-14
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
صحة وتغذية
2025-10-14
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
أخبار لبنان
08:36
آلان عون أكد تأييده لمسار رئيس الجمهورية: حان الوقت لوضع حدٍ للصراع مع إسرائيل
أخبار لبنان
08:36
آلان عون أكد تأييده لمسار رئيس الجمهورية: حان الوقت لوضع حدٍ للصراع مع إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-10-08
بوتين: روسيا سيطرت على 5 آلاف كيلومتر مربع بأوكرانيا هذا العام
أخبار دولية
2025-10-08
بوتين: روسيا سيطرت على 5 آلاف كيلومتر مربع بأوكرانيا هذا العام
0
آخر الأخبار
03:05
رئيس الأركان الإسرائيلي: نتموضع في مواقع سيطرة تتيح لنا العودة إلى القتال في أي لحظة إذا طلب منا ذلك
آخر الأخبار
03:05
رئيس الأركان الإسرائيلي: نتموضع في مواقع سيطرة تتيح لنا العودة إلى القتال في أي لحظة إذا طلب منا ذلك
0
أخبار دولية
09:23
مديرة صندوق النقد الدولي: نأمل في الاتفاق على برنامج للبنان
أخبار دولية
09:23
مديرة صندوق النقد الدولي: نأمل في الاتفاق على برنامج للبنان
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
4
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
5
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
6
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
7
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
8
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
