الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

صحة وتغذية
2025-10-16 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة جديدة من جامعة وايل كورنيل للطب في نيويورك عن وجود رابط محتمل بين نوع من الأحماض الدهنية يُعرف باسم حمض اللينوليك (Linoleic Acid) — وهو حمض دهني أوميغا-6 موجود في زيوت الطهي الشائعة مثل زيت الذرة وفول الصويا ودوّار الشمس — وبين سرطان الثدي الثلاثي السلبية، أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية وسرعة في الانتشار.

وأوضح الباحثون أن هذا الحمض يمكن أن يرتبط ببروتين يُعرف باسم FABP5 الموجود بكميات عالية في خلايا هذا النوع من السرطان، مما يؤدي إلى تنشيط مسار mTORC1 المسؤول عن نمو الخلايا واستقلابها، وبالتالي تعزيز تطوّر الأورام.

وفي تجارب مخبرية وعلى الحيوانات، لاحظ العلماء أن الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً غنياً بحمض اللينوليك طوّرت أوراماً أكبر حجماً، كما أظهرت عينات دم من مصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبية ارتفاعاً في مستويات كل من FABP5 وحمض اللينوليك، ما عزز فرضية العلاقة بينهما. كما قد تمتد هذه النتائج إلى سرطان البروستات أيضاً.

ويُعد حمض اللينوليك من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجلد وتنظيم الالتهابات، لكن الإفراط في استهلاكه عبر أنظمة غذائية غنية بالدهون والأطعمة المعالجة قد يؤدي إلى التهابات مزمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض، بما فيها السرطان.

ومع ذلك، شدّد العلماء على أن هذه النتائج لا تعني أن زيوت الطهي تسبب السرطان مباشرة، لكنها قد تؤثر على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وأوصت الهيئات الصحية بالتركيز على نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

المصدر

صحة وتغذية

يتسبب

الطهي

الإصابة

بسرطان

الثدي؟...

إليكم

كشفته

الدراسات

تتجمع في الشقوق الصغيرة وتسبب رائحة فم كريهة... خطوات بسيطة تساعدكم على التخلص من حصوات اللوزتين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-06

علاقة بين تقليل الالتهاب ومحاربة التعب لدى المصابين بسرطان الثدي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-04

الخريطة الجينية قد تساعد على التنبؤ بسرطان الثدي الغازي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-13

عامل رئيسي يجعل النساء أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 80%... إليكم ما كشفته الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-10

هل يسبب التوتر السرطان؟... دراسة حديثة تكشف: ارتباط مثير بين الكورتيزول وسرطان الثدي الوراثي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-15

تتجمع في الشقوق الصغيرة وتسبب رائحة فم كريهة... خطوات بسيطة تساعدكم على التخلص من حصوات اللوزتين!

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-14

روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-14

لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-14

تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:36

آلان عون أكد تأييده لمسار رئيس الجمهورية: حان الوقت لوضع حدٍ للصراع مع إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-10-08

بوتين: روسيا سيطرت على 5 آلاف كيلومتر مربع بأوكرانيا هذا العام

LBCI
آخر الأخبار
03:05

رئيس الأركان الإسرائيلي: نتموضع في مواقع سيطرة تتيح لنا العودة إلى القتال في أي لحظة إذا طلب منا ذلك

LBCI
أخبار دولية
09:23

مديرة صندوق النقد الدولي: نأمل في الاتفاق على برنامج للبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:05

عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة

LBCI
آخر الأخبار
06:12

نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:51

سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:12

هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...

LBCI
أخبار لبنان
04:09

النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد

LBCI
أخبار لبنان
20:03

اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:16

اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More