الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون "خفيّة" حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا
صحة وتغذية
2025-10-17 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون "خفيّة" حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا
كشف باحثون في جامعة ماكماستر الكندية، في دراسة كبرى، أن الدهون المحيطة بالأعضاء والمخزّنة في الكبد قد تُلحق ضرراً صامتاً وخطيراً بالشرايين، حتى لدى من لا يظهر عليهم زيادة في الوزن.
وحلل العلماء صور الرنين المغناطيسي والبيانات الصحية لأكثر من 33 ألف بالغ في كندا والمملكة المتحدة، ووجدوا أن الدهون الحشوية — وهي الدهون التي تتراكم داخل وحول الأعضاء الحيوية — ترتبط بشكل وثيق بتضيق وتصلب الشرايين السباتية التي تنقل الدم إلى الدماغ، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأشار الباحثون إلى أن تضيق هذه الشرايين هو عامل خطر كبير للسكتات الدماغية، وقد يشير أيضاً إلى انسداد في شرايين حيوية أخرى كالقلبية. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Communications Medicine.
وقال البروفيسور راسل دي سوزا، المشارك في قيادة الدراسة: "تُظهر النتائج أن حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر التقليدية مثل الكوليسترول وضغط الدم، تبقى دهون الكبد والأعضاء عاملاً مستقلاً في تلف الشرايين. إنها دعوة للاستيقاظ للأطباء وللناس".
أما البروفيسورة ماري بيجير، فقالت إن الدراسة تسلّط الضوء على أهمية استخدام وسائل متقدّمة لتقييم توزيع الدهون وليس فقط الوزن أو محيط الخصر، إذ إن "الدهون الحشوية لا يمكن رؤيتها من مظهر الشخص الخارجي".
ووصفت البروفيسورة سونيا أناند هذا النوع من الدهون بأنه "نشط استقلابياً وخطير، ويرتبط بالتهاب وتلف في الشرايين حتى عند الأشخاص الذين لا يُصنَّفون كمصابين بالسمنة".
وتأتي هذه النتائج في وقت دعا فيه أكثر من 58 خبيراً دولياً إلى "إعادة تعريف" مفهوم السمنة، معتبرين أن الاعتماد فقط على مؤشر كتلة الجسم أصبح غير كافٍ لتشخيصها. واقترحوا إضافة مقاييس مثل محيط الخصر ونسبة الوزن إلى الطول.
وفي دراسة من جامعة هارفرد شملت أكثر من 300,000 أميركي، ارتفعت نسبة المصنفين كسُمان بنسبة 60٪ عند استخدام التعريف الجديد، مما يعني أن عدد المصابين بالسمنة في بريطانيا قد يرتفع من 13 إلى 21 مليون شخص.
وبحسب الباحثين، فإن الأشخاص الذين لديهم BMI طبيعي ولكن يعانون من دهون حشوية أو كبدية معرضون بشكل أكبر للإصابة بخلل في الأعضاء أو السكري، وقد يصل خطر تلف الأعضاء لديهم إلى ثلاثة أضعاف.
كما وجدت الدراسة أن نحو 80٪ من البالغين فوق سن السبعين يُصنّفون كسُمان وفق المعايير الجديدة، أي ضعف النسبة الحالية.
صحة وتغذية
طبيعيًا...
"خفيّة"
الأعضاء
تدمّر
شرايينك
ودعوات
لتغيير
مقياس
السمنة
عالميًا
التالي
سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-15
"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2025-10-15
"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
2025-10-01
أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول
آخر الأخبار
2025-10-01
أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول
0
منوعات
2025-09-04
اكتشفت وجود كاميرا خفية في الحديقة... لبوة تلفت الأنظار برد فعلها في بورتلاند (فيديو)
منوعات
2025-09-04
اكتشفت وجود كاميرا خفية في الحديقة... لبوة تلفت الأنظار برد فعلها في بورتلاند (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-09-30
النائب بولا يعقوبيان: المقاطعة هدفها نبيل لكن كنت أفضل لو حضر النواب حتى لو داخل حرم المجلس
آخر الأخبار
2025-09-30
النائب بولا يعقوبيان: المقاطعة هدفها نبيل لكن كنت أفضل لو حضر النواب حتى لو داخل حرم المجلس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:33
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
صحة وتغذية
11:33
أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!
0
صحة وتغذية
08:39
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
08:39
"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
06:43
سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر
صحة وتغذية
06:43
سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر
0
صحة وتغذية
2025-10-16
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-10-16
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-15
بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست
فنّ
2025-10-15
بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست
0
اقتصاد
2025-09-23
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
2025-09-23
ارتفاع في أسعار المحروقات
0
آخر الأخبار
2025-09-09
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
2025-09-09
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
0
أخبار لبنان
2025-09-26
رئيس الحكومة إستقبل وزراء ونوابًا في دارته في قريطم
أخبار لبنان
2025-09-26
رئيس الحكومة إستقبل وزراء ونوابًا في دارته في قريطم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:52
شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا
أخبار لبنان
15:52
شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا
0
أخبار دولية
15:41
ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك
أخبار دولية
15:41
ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير
تقارير نشرة الاخبار
14:31
OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:27
"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…
تقارير نشرة الاخبار
14:10
تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
Shark Tank لبنان ينطلق الأحد... ليعيد الأمل لريادة الأعمال اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
Shark Tank لبنان ينطلق الأحد... ليعيد الأمل لريادة الأعمال اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إليكم بعض نماذج التهريب في مرفأ طرابلس... والأمن يتشدد
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إليكم بعض نماذج التهريب في مرفأ طرابلس... والأمن يتشدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
07:18
استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"
أخبار لبنان
07:18
استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"
3
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
4
أمن وقضاء
03:55
ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة
أمن وقضاء
03:55
ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة
5
أخبار لبنان
04:12
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
أخبار لبنان
04:12
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!
6
فنّ
12:19
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
فنّ
12:19
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 17-10-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 17-10-2025
8
خبر عاجل
03:42
معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات
خبر عاجل
03:42
معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More