الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون "خفيّة" حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا

صحة وتغذية
2025-10-17 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون &quot;خفيّة&quot; حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حتى لو بدا وزنك طبيعيًا... دهون "خفيّة" حول الأعضاء قد تدمّر شرايينك بصمت ودعوات لتغيير مقياس السمنة عالميًا

كشف باحثون في جامعة ماكماستر الكندية، في دراسة كبرى، أن الدهون المحيطة بالأعضاء والمخزّنة في الكبد قد تُلحق ضرراً صامتاً وخطيراً بالشرايين، حتى لدى من لا يظهر عليهم زيادة في الوزن.

وحلل العلماء صور الرنين المغناطيسي والبيانات الصحية لأكثر من 33 ألف بالغ في كندا والمملكة المتحدة، ووجدوا أن الدهون الحشوية — وهي الدهون التي تتراكم داخل وحول الأعضاء الحيوية — ترتبط بشكل وثيق بتضيق وتصلب الشرايين السباتية التي تنقل الدم إلى الدماغ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأشار الباحثون إلى أن تضيق هذه الشرايين هو عامل خطر كبير للسكتات الدماغية، وقد يشير أيضاً إلى انسداد في شرايين حيوية أخرى كالقلبية. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Communications Medicine.

وقال البروفيسور راسل دي سوزا، المشارك في قيادة الدراسة: "تُظهر النتائج أن حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر التقليدية مثل الكوليسترول وضغط الدم، تبقى دهون الكبد والأعضاء عاملاً مستقلاً في تلف الشرايين. إنها دعوة للاستيقاظ للأطباء وللناس".

أما البروفيسورة ماري بيجير، فقالت إن الدراسة تسلّط الضوء على أهمية استخدام وسائل متقدّمة لتقييم توزيع الدهون وليس فقط الوزن أو محيط الخصر، إذ إن "الدهون الحشوية لا يمكن رؤيتها من مظهر الشخص الخارجي".

ووصفت البروفيسورة سونيا أناند هذا النوع من الدهون بأنه "نشط استقلابياً وخطير، ويرتبط بالتهاب وتلف في الشرايين حتى عند الأشخاص الذين لا يُصنَّفون كمصابين بالسمنة".

وتأتي هذه النتائج في وقت دعا فيه أكثر من 58 خبيراً دولياً إلى "إعادة تعريف" مفهوم السمنة، معتبرين أن الاعتماد فقط على مؤشر كتلة الجسم أصبح غير كافٍ لتشخيصها. واقترحوا إضافة مقاييس مثل محيط الخصر ونسبة الوزن إلى الطول.

وفي دراسة من جامعة هارفرد شملت أكثر من 300,000 أميركي، ارتفعت نسبة المصنفين كسُمان بنسبة 60٪ عند استخدام التعريف الجديد، مما يعني أن عدد المصابين بالسمنة في بريطانيا قد يرتفع من 13 إلى 21 مليون شخص.

وبحسب الباحثين، فإن الأشخاص الذين لديهم BMI طبيعي ولكن يعانون من دهون حشوية أو كبدية معرضون بشكل أكبر للإصابة بخلل في الأعضاء أو السكري، وقد يصل خطر تلف الأعضاء لديهم إلى ثلاثة أضعاف.

كما وجدت الدراسة أن نحو 80٪ من البالغين فوق سن السبعين يُصنّفون كسُمان وفق المعايير الجديدة، أي ضعف النسبة الحالية.

صحة وتغذية

طبيعيًا...

"خفيّة"

الأعضاء

تدمّر

شرايينك

ودعوات

لتغيير

مقياس

السمنة

عالميًا

LBCI التالي
سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر
هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-15

"حاسة سادسة خفية ومهمة للصحة"... اكتشاف جديد يُدهش العلماء وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول

LBCI
منوعات
2025-09-04

اكتشفت وجود كاميرا خفية في الحديقة... لبوة تلفت الأنظار برد فعلها في بورتلاند (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-30

النائب بولا يعقوبيان: المقاطعة هدفها نبيل لكن كنت أفضل لو حضر النواب حتى لو داخل حرم المجلس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:33

أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!

LBCI
صحة وتغذية
08:39

"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
06:43

سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-16

هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-15

بعد سنوات على انفصالهما... كيم كارداشيان تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها من كانييه ويست

LBCI
اقتصاد
2025-09-23

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

رئيس الحكومة إستقبل وزراء ونوابًا في دارته في قريطم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:52

شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا

LBCI
أخبار دولية
15:41

ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

Shark Tank لبنان ينطلق الأحد... ليعيد الأمل لريادة الأعمال اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

صفحة شربليتا... جدل واسع وتهديدات لشركات ومؤسسات صناعية لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إليكم بعض نماذج التهريب في مرفأ طرابلس... والأمن يتشدد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

11 مليون دولار قيمة الكفالة مقابل إخلاء سبيل هنيبعل القذافي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:18

استجواب هنيبعل القذّافي: اعترافات حول صورة مسيئة للرئيس برّي...وتوقيفه عام 2015 كان "لمصلحته الشخصية"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
أمن وقضاء
03:55

ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة

LBCI
أخبار لبنان
04:12

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يُحذّر: فيديوهات منسوبة للرئيس عون باستخدام الذكاء الاصطناعي!

LBCI
فنّ
12:19

"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 17-10-2025

LBCI
خبر عاجل
03:42

معلومات للـLBCI: وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More