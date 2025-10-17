أول لقاح على الإطلاق لمنع الإصابة بالإيدز... انتقال العدوى قد ينتهي بحلول عام 2030!

سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

سرطان الثدي عند الرجال: من الأعراض الى عوامل الخطر وأهمية الكشف المبكر

هل يمكن أن يتسبب زيت الطهي في الإصابة بسرطان الثدي؟... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات