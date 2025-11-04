الأخبار
"الصيام قصير المدى لا يُضعف الأداء العقلي"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

صحة وتغذية
2025-11-04
مشاهدات عالية
"الصيام قصير المدى لا يُضعف الأداء العقلي"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
"الصيام قصير المدى لا يُضعف الأداء العقلي"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

كشفت دراسة أميركية جديدة أن عبارة "أنت لست أنت وأنت جائع" (you're not you when you're hungry)، غير صحيحة.

وقال العلماء إن مجرد تخطي وجبة طعام أثناء الصيام لا يُبطئ مهارات التفكير، وهو الأمر الذي يُناقض الظاهرة المعروفة وهي الشعور بالجوع الشديد.

ووجدت الدراسة أن نمط الأكل من غير المرجح أن يُؤثر على تفكير معظم البالغين على المدى القصير.

وقام الباحثون بدراسة 71 دراسة موجودة لمقارنة الأداء الإدراكي لدى البالغين الأصحاء الذين كانوا صائمين أو تناولوا الطعام مؤخرًا.

وتناولت الدراسات عوامل مثل استرجاع الذاكرة، واتخاذ القرارات، وسرعة الاستجابة، ودقتها، وشملت ما يقرب من 3500 شخص.

وقال الدكتور ديفيد مورو: "كانت النتيجة الرئيسية التي توصلنا إليها هي أنه لا يوجد عمومًا دليل قاطع على أن الصيام قصير المدى يُضعف الأداء العقلي".

وأضاف: "كان أداء الأفراد الذين صاموا مشابهًا بشكل ملحوظ لأداء أولئك الذين تناولوا الطعام مؤخرًا، مما يشير إلى أن الوظيفة الإدراكية تبقى مستقرة في غياب تناول الطعام".

وأشار إلى أن الصيام قد يكون مفيدًا أيضًا لجسم الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بفقدان الوزن، لافتاً إلى أنه "من الناحية الفسيولوجية، يُحفز الصيام تحولات أيضية مهمة".

وتابع: "عندما تُستنفد مخازن الغليكوجين، يستخدم الجسم أجسام الكيتون المُنتجة من الأنسجة الدهنية كمصدر بديل للطاقة".

ومن جهتهم، أشار العلماء إلى وجود بعض الأدلة على أن أداء الدماغ قد يتأثر بعد 12 ساعة من الصيام، وكان هناك تأثير على الأطفال الذين شكلوا أعدادًا أقل في الدراسة.

وتشير الأدلة الناشئة إلى أن الاعتماد على الكيتونات قد يُحقق فوائد صحية واسعة، ويُنظم الأنظمة الهرمونية، ويُنشط عمليات إصلاح الخلايا المرتبطة بطول العمر.

المصدر

 

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-03

صلة بين السمنة والإصابة بطنين الأذن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-01

مشروب شائع يحمي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة... هذا ما وجده العلماء!

LBCI
موضة وجمال
2025-10-29

"الماسكارا قد تؤدي للإصابة بالسرطان"... المكياج طويل الثبات يهدد صحتك وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-28

انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
08:51

استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
رياضة
05:59

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:26

توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

LBCI
منوعات
09:21

تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)

LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

