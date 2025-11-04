"الصيام قصير المدى لا يُضعف الأداء العقلي"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

كشفت دراسة أميركية جديدة أن عبارة "أنت لست أنت وأنت جائع" (you're not you when you're hungry)، غير صحيحة.

وقال العلماء إن مجرد تخطي وجبة طعام أثناء الصيام لا يُبطئ مهارات التفكير، وهو الأمر الذي يُناقض الظاهرة المعروفة وهي الشعور بالجوع الشديد.

ووجدت الدراسة أن نمط الأكل من غير المرجح أن يُؤثر على تفكير معظم البالغين على المدى القصير.

وقام الباحثون بدراسة 71 دراسة موجودة لمقارنة الأداء الإدراكي لدى البالغين الأصحاء الذين كانوا صائمين أو تناولوا الطعام مؤخرًا.

وتناولت الدراسات عوامل مثل استرجاع الذاكرة، واتخاذ القرارات، وسرعة الاستجابة، ودقتها، وشملت ما يقرب من 3500 شخص.

وقال الدكتور ديفيد مورو: "كانت النتيجة الرئيسية التي توصلنا إليها هي أنه لا يوجد عمومًا دليل قاطع على أن الصيام قصير المدى يُضعف الأداء العقلي".

وأضاف: "كان أداء الأفراد الذين صاموا مشابهًا بشكل ملحوظ لأداء أولئك الذين تناولوا الطعام مؤخرًا، مما يشير إلى أن الوظيفة الإدراكية تبقى مستقرة في غياب تناول الطعام".

وأشار إلى أن الصيام قد يكون مفيدًا أيضًا لجسم الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بفقدان الوزن، لافتاً إلى أنه "من الناحية الفسيولوجية، يُحفز الصيام تحولات أيضية مهمة".

وتابع: "عندما تُستنفد مخازن الغليكوجين، يستخدم الجسم أجسام الكيتون المُنتجة من الأنسجة الدهنية كمصدر بديل للطاقة".

ومن جهتهم، أشار العلماء إلى وجود بعض الأدلة على أن أداء الدماغ قد يتأثر بعد 12 ساعة من الصيام، وكان هناك تأثير على الأطفال الذين شكلوا أعدادًا أقل في الدراسة.

وتشير الأدلة الناشئة إلى أن الاعتماد على الكيتونات قد يُحقق فوائد صحية واسعة، ويُنظم الأنظمة الهرمونية، ويُنشط عمليات إصلاح الخلايا المرتبطة بطول العمر.

المصدر