الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الألعاب النارية قد تؤدي للإصابة بحالة ضعف سمع خطيرة... هذا ما حذّر منه الخبراء!

صحة وتغذية
2025-11-05 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الألعاب النارية قد تؤدي للإصابة بحالة ضعف سمع خطيرة... هذا ما حذّر منه الخبراء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الألعاب النارية قد تؤدي للإصابة بحالة ضعف سمع خطيرة... هذا ما حذّر منه الخبراء!

حذّر خبير بارز في أمراض الأذن من أن الانفجارات المدوية للألعاب النارية قد تُسبب طنين الأذن، وهو حالة سمعية مستعصية.

وصرّح الدكتور أنيل جوشي، جراح الأذن والأنف والحنجرة في لندن، لصحيفة ديلي ميل بأنه سبق له علاج مرضى يعانون من طنين الأذن الناجم عن الألعاب النارية.

وقال: "لحسن الحظ، يتعافى معظم المرضى الذين يأتون للمساعدة في تشخيص أعراضهم خلال أيام أو أسابيع، ولكن لدى أقلية منهم، تظهر أعراض مستمرة"، مضيفاً: "عادةً، يكون الأطفال هم من اقتربوا كثيرًا من انفجار الألعاب النارية، فيأتون للإبلاغ عن فقدان السمع والألم".

ومن جهتها، أوضحت هانا سامويلز، اختصاصية السمع في مركز بوتس لرعاية السمع، أن التعرض للضوضاء هو المشكلة.

وقالت: "يشاهد بعض الناس عروض الألعاب النارية التي قد تستمر "حتى عشرين، بل ثلاثين دقيقة".

وتابعت: "يمكن أن يؤدي التعرض لأصوات تزيد عن 120 ديسيبل إلى ألم، أو طنين في الأذن، أو حتى فقدان سمع مؤقت في غضون ثوانٍ.

وأوضح الدكتور جوشي أن هذه "الموجات الصوتية الشديدة" "قوية بما يكفي لإتلاف الخلايا الشعرية الدقيقة في القوقعة"، وهي عضو في الأذن الداخلية، لافتاً إلى أن الرنين أو الأزيز الذي يعاني منه مرضى طنين الأذن هو "إشارات عصبية غير طبيعية لا يستطيع الدماغ تفسيرها".

وأوصت سامويلز باستخدام "سدادات أذن قابلة لإعادة الاستخدام مزودة بفلاتر"، لتخفيف مستوى الديسيبل وتأثيره على السمع.

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

النارية

للإصابة

بحالة

خطيرة...

الخبراء!

"الصيام قصير المدى لا يُضعف الأداء العقلي"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

الوكالة الوطنية للإعلام: "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي" نقلت حالة خطرة جداً جراء استهداف اسرائيلي لدراجة نارية على طريق وادي جيلو مدخل الخزامى

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-01

صلة بين طول القامة وخطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-15

علامات صامتة قد تكشف أن قلبك في خطر… هذا ما حذّر منه الأطباء

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 2 حالتهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
14:00

"الصيام قصير المدى لا يُضعف الأداء العقلي"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-03

صلة بين السمنة والإصابة بطنين الأذن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-01

مشروب شائع يحمي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة... هذا ما وجده العلماء!

LBCI
موضة وجمال
2025-10-29

"الماسكارا قد تؤدي للإصابة بالسرطان"... المكياج طويل الثبات يهدد صحتك وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-09-21

أسرار الصحف 22-9-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

"شحّادين ومشارطين"... وهبونا معملاً بملايين الدولارات ونحن نرفض استلامه!

LBCI
أخبار لبنان
07:08

باسيل: يُطلب من الجيش الحزم علنا وغضّ النظر سرّا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-09

مقدمة النشرة المسائية 9-10-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

لجنة الاقتصاد بحثت تنظيم قطاع التأمين

LBCI
أخبار لبنان
07:08

باسيل: يُطلب من الجيش الحزم علنا وغضّ النظر سرّا

LBCI
أخبار لبنان
06:33

وزارة الصحة أطلقت دليل "اعرف حقوقك في الصحة" لإعلام المواطنين بحقوقهم الصحية

LBCI
آخر الأخبار
06:08

البساط ممثلا سلام في مؤتمر لمناسبة عودة البعثة الاقتصادية للمنظمة الدولية للفرنكوفونيّة: عودتكم بيان ثقة وشهادة على الصمود

LBCI
أخبار دولية
04:06

وزير الخارجية الإيرانيّ: إطلاق فرنسيَين انطلاقًا من "سماحة الإسلام"

LBCI
أخبار دولية
02:09

ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:42

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

LBCI
أخبار لبنان
11:20

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أمن وقضاء
04:18

الأمن العام: نُحذّر من روابط مزيفة تنتحل اسم "الصليب الأحمر" لسرقة بيانات المواطنين

LBCI
خبر عاجل
10:34

معلومات الـLBCI: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا

LBCI
أمن وقضاء
14:18

عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ

LBCI
أمن وقضاء
11:38

تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 5-11-2025

LBCI
خبر عاجل
06:04

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More