طبيب أميركي يحذّر: 4 أشياء في منزلكم تسرّع الشيخوخة وتدمّر صحتكم! (فيديو)

حذّر طبيب صحة أميركي من أربعة أشياء شائعة في المنازل قد تبدو عادية، لكنها بحسب قوله تؤثر سلباً على الهرمونات والنوم والصحة العامة، داعياً إلى التخلص منها فوراً لأنها "تخرب الجسم من الداخل بصمت".

وفي مقطع فيديو نشره عبر "تيك توك"، قال الدكتور شاين كيدي إن هذه العناصر قد تكون أكثر ضرراً مما يتخيله الناس، وهي:

1- أكياس الفشار المعدّة للمايكروويف:

أوضح كيدي أن هذه الأكياس تحتوي على مادة كيميائية تُعرف باسم PFAS، وعندما تُسخَّن، تنتقل إلى الفشار وتدخل الجسم، ما يجعلها خياراً غير صحي إطلاقاً.

2- الشموع المعطّرة:

على الرغم من أنها تبدو آمنة، إلا أن الطبيب يؤكد أنها تُطلق مواد سامة مثل البنزين والفورمالديهايد عند احتراقها، وهما من المواد المسبّبة للسرطان والمضرّة بالجهاز التنفسي.

3- معطّرات الجو:

سواء كانت بخّاخات أو معلقات للسيارة أو أجهزة كهربائية، فهي تطلق خليطاً من المواد الكيميائية الصناعية، بعضها محظور في دول أخرى، وقد تسبب الصداع النصفي ومشاكل التنفس وتهيّج الجلد واضطرابات عصبية.

4- المصابيح الليلية:

ليست مسألة سموم هذه المرة، بل تأثير على الساعة البيولوجية للجسم. فالإضاءة الزرقاء الصادرة من مصابيح LED تُرسل إشارات للدماغ بأنه ما يزال نهاراً، مما يمنع إفراز الميلاتونين ويؤثر على جودة النوم.

وختم كيدي تحذيره قائلاً إن إدراك هذه التفاصيل البسيطة "قد يكون المفتاح الحقيقي لحياة أطول وصحة أفضل".