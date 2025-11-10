من اللون إلى الشكل... ماذا تقول أظافرك عن صحتك؟

الأخبار
2025-11-10
الأظافر ليست مجرّد عنصر تجميلي كما يظن البعض، بل تُعدّ نافذة مهمّة تكشف عن حالة الجسم الصحية، إذ يمكن لتغيّر لونها أو شكلها أو ملمسها أن يشير إلى مشكلات غذائية أو أمراض داخلية.

بحسب خبيرة بريطانية تُعنى بعناية الأظافر، فإن الأظافر تعكس صحة الجسم العامة، وتوضح أن ظهور الخطوط العمودية عادة ما يكون أمرًا طبيعيًا مع التقدم في السن، بينما قد تشير الخطوط العميقة أو غير المنتظمة إلى نقص في عناصر غذائية مثل الحديد أو البيوتين. أما البقع البيضاء الصغيرة فهي غالبًا ناتجة عن صدمة خفيفة في صفيحة الظفر ولا تدعو للقلق.

في المقابل، فإن تغيّر لون الأظافر إلى الأصفر أو تكسّرها وضعفها يُعدّ علامة إنذار، وقد يكون مرتبطًا بالاستخدام المفرط لطلاء الأظافر، أو التدخين، أو بعض الأدوية، وفي حال استمرّ اللون الأصفر يُنصح بمراجعة الطبيب.

ويُشير الأطباء إلى أنّ اللون الطبيعي للأظافر يجب أن يكون وردياً ولامعاً، بينما يُنصح بمراجعة طبيب الجلد إذا ظهرت خطوط داكنة أو بقع سوداء، إذ قد تكون في حالات نادرة علامة على سرطان الجلد تحت الظفر.

أما شحوب الأظافر أو شكلها المقعّر فيرتبط غالبًا بنقص الحديد، في حين أن اللون المزرق أو البنفسجي قد يشير إلى انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.

من جهة أخرى، يمكن أن تخفي الأظافر الاصطناعية والجل علامات إنذار مبكرة لأمراض أو التهابات فطرية، لذا توصي الخبيرة بأخذ فترات راحة بين الجلسات وفحص الأظافر الطبيعية دوريًا، مع استخدام زيوت مغذية لترطيب الأظافر المتعبة.

وتشدد الخبيرة على إزالة الأظافر الاصطناعية فورًا إذا ظهرت آلام، احمرار، تورم أو تغيّر في اللون، إذ قد تكون هذه مؤشرات على عدوى بكتيرية أو فطرية تتفاقم عند إبقاء الطلاء الاصطناعي لفترات طويلة.

وفي حال ظهرت أي من العلامات التالية، توصي هيئة الصحة البريطانية NHS بضرورة مراجعة الطبيب:

-انفصال الظفر عن الجلد.

-ألم أو احمرار أو تورم مستمر حول الظفر.

-تغيّر اللون أو رائحة كريهة في الأظافر.

-ظهور خطوط داكنة لا تختفي مع نمو الظفر.

