الإفراط في تناوله لا يهدد القلب فقط... هكذا يؤثر الملح على الصحة النفسية والعقلية

صحة وتغذية
2025-11-11 | 06:07
الإفراط في تناوله لا يهدد القلب فقط... هكذا يؤثر الملح على الصحة النفسية والعقلية

كشفت دراسات طبية حديثة عن صلة مقلقة بين الإفراط في تناول الملح وبين تدهور الصحة النفسية والعقلية، إلى جانب أضراره المعروفة على القلب وضغط الدم.

ووفقاً لبحوث نُشرت في مجلات علمية مرموقة، فإنّ الاستهلاك العالي للملح قد يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 45%، كما يرتبط بارتفاع معدلات القلق والخرف وحتى فقدان السمع، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهرت دراسة استندت إلى بيانات أكثر من 270 ألف شخص في المملكة المتحدة أنّ الذين يضيفون الملح إلى طعامهم بانتظام أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن لا يفعلون ذلك. كما دعمت دراسة صينية شملت 439 ألف شخص هذه النتائج، مؤكدة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تؤثر سلباً على المزاج والصحة النفسية.

ورأى خبراء من جامعة إدنبرة أنّ السبب يعود إلى زيادة إفراز بروتين التهابي يُعرف باسم IL-17A، يؤدي إلى تنشيط مسارات التهابية في الدماغ واضطراب التوازن الكيميائي العصبي المسؤول عن تنظيم الحالة المزاجية.

كما حذّرت أبحاث أخرى من أن الإفراط في تناول الملح قد يرفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة تتراوح بين 19 و73%، إضافةً إلى زيادة احتمال فقدان السمع بنسبة 23% بسبب اضطراب توازن السوائل في الأذن الداخلية.

ويشير خبراء الصحة إلى أن ثلاثة أرباع ما يستهلكه الأفراد من الملح يأتي من الأطعمة المصنّعة والمعلّبة مثل الخبز والبيتزا والصلصات الجاهزة، مما يجعل الحدّ منه تحدّياً يومياً.

وتوصي مؤسسة القلب البريطانية بضرورة خفض استهلاك الملح إلى أقل من 6 غرامات يومياً، والابتعاد عن اللحوم المصنّعة والوجبات الجاهزة، مع اختيار المنتجات قليلة الصوديوم لحماية القلب والعقل معاً.

صحة وتغذية

تناوله

القلب

فقط...

الملح

الصحة

النفسية

والعقلية

من اللون إلى الشكل... ماذا تقول أظافرك عن صحتك؟
LBCI السابق

