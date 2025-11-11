الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإفراط في تناوله لا يهدد القلب فقط... هكذا يؤثر الملح على الصحة النفسية والعقلية
صحة وتغذية
2025-11-11 | 06:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الإفراط في تناوله لا يهدد القلب فقط... هكذا يؤثر الملح على الصحة النفسية والعقلية
كشفت دراسات طبية حديثة عن صلة مقلقة بين الإفراط في تناول الملح وبين تدهور الصحة النفسية والعقلية، إلى جانب أضراره المعروفة على القلب وضغط الدم.
ووفقاً لبحوث نُشرت في مجلات علمية مرموقة، فإنّ الاستهلاك العالي للملح قد يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 45%، كما يرتبط بارتفاع معدلات القلق والخرف وحتى فقدان السمع، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأظهرت دراسة استندت إلى بيانات أكثر من 270 ألف شخص في المملكة المتحدة أنّ الذين يضيفون الملح إلى طعامهم بانتظام أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن لا يفعلون ذلك. كما دعمت دراسة صينية شملت 439 ألف شخص هذه النتائج، مؤكدة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تؤثر سلباً على المزاج والصحة النفسية.
ورأى خبراء من جامعة إدنبرة أنّ السبب يعود إلى زيادة إفراز بروتين التهابي يُعرف باسم IL-17A، يؤدي إلى تنشيط مسارات التهابية في الدماغ واضطراب التوازن الكيميائي العصبي المسؤول عن تنظيم الحالة المزاجية.
كما حذّرت أبحاث أخرى من أن الإفراط في تناول الملح قد يرفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة تتراوح بين 19 و73%، إضافةً إلى زيادة احتمال فقدان السمع بنسبة 23% بسبب اضطراب توازن السوائل في الأذن الداخلية.
ويشير خبراء الصحة إلى أن ثلاثة أرباع ما يستهلكه الأفراد من الملح يأتي من الأطعمة المصنّعة والمعلّبة مثل الخبز والبيتزا والصلصات الجاهزة، مما يجعل الحدّ منه تحدّياً يومياً.
وتوصي مؤسسة القلب البريطانية بضرورة خفض استهلاك الملح إلى أقل من 6 غرامات يومياً، والابتعاد عن اللحوم المصنّعة والوجبات الجاهزة، مع اختيار المنتجات قليلة الصوديوم لحماية القلب والعقل معاً.
صحة وتغذية
تناوله
القلب
فقط...
الملح
الصحة
النفسية
والعقلية
من اللون إلى الشكل... ماذا تقول أظافرك عن صحتك؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-20
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
صحة وتغذية
2025-10-20
الاكتئاب الموسمي يهدد الصحة النفسية بصمت... إليكم أعراضه ومسبباته وكيفية التعامل معه
0
صحة وتغذية
2025-10-07
تناول عصير الفاكهة يومياً يؤثر بشكل سلبي على الصحة... هذا ما كشفه الخبراء!
صحة وتغذية
2025-10-07
تناول عصير الفاكهة يومياً يؤثر بشكل سلبي على الصحة... هذا ما كشفه الخبراء!
0
أخبار لبنان
2025-10-06
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
أخبار لبنان
2025-10-06
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
0
أخبار لبنان
2025-10-22
إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية بمستشفى رفيق الحريري... وهذا ما أعلنه وزير الصحة بشأن عمليات زرع نقي العظم
أخبار لبنان
2025-10-22
إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية بمستشفى رفيق الحريري... وهذا ما أعلنه وزير الصحة بشأن عمليات زرع نقي العظم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:30
من اللون إلى الشكل... ماذا تقول أظافرك عن صحتك؟
صحة وتغذية
14:30
من اللون إلى الشكل... ماذا تقول أظافرك عن صحتك؟
0
صحة وتغذية
12:20
دراسة: لا رابط مثبتا بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل
صحة وتغذية
12:20
دراسة: لا رابط مثبتا بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل
0
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
0
صحة وتغذية
2025-11-10
ثورة في علاج ضغط الدم... دواء يمنح حماية كاملة طوال 24 ساعة ويقلل خطر الجلطات القاتلة
صحة وتغذية
2025-11-10
ثورة في علاج ضغط الدم... دواء يمنح حماية كاملة طوال 24 ساعة ويقلل خطر الجلطات القاتلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-08
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
2025-11-08
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
آخر الأخبار
2025-10-20
مبعوث أميركا لسوريا: يجب أن يتسع الحوار بعد غزة إلى لبنان وسوريا
آخر الأخبار
2025-10-20
مبعوث أميركا لسوريا: يجب أن يتسع الحوار بعد غزة إلى لبنان وسوريا
0
منوعات
05:21
"الحبّ جميل لكن التخفيضات أجمل".... إليكم القصة الكاملة لـ"11/11": من عيد العزاب الى أكبر مهرجان تسوّق بالعالم
منوعات
05:21
"الحبّ جميل لكن التخفيضات أجمل".... إليكم القصة الكاملة لـ"11/11": من عيد العزاب الى أكبر مهرجان تسوّق بالعالم
0
أمن وقضاء
2025-11-04
تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت
أمن وقضاء
2025-11-04
تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
0
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
0
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
0
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
0
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
0
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
3
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
4
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
5
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
6
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
7
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
8
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More