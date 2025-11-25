الأخبار
فوائد مذهلة ومخاطر خفية: هذا ما يفعله الثوم فعلًا بجسمك

صحة وتغذية
2025-11-25 | 18:13
يُعدّ الثوم واحدًا من أقوى الأغذية الطبيعية، إذ يساهم في خفض ضغط الدم، ومكافحة الكوليسترول، وتعزيز المناعة بفضل مركّب الأليسين الغني بالكبريت، وفق ما نثل موقع دايلي ميل.

وأكدت اختصاصية التغذية أليسا مولان أن الثوم يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، بما في ذلك السلالات المقاومة للأدوية.

وحذر الخبراء من الاعتقاد الشائع بأن الثوم وحده قادر على علاج نزلات البرد، مؤكدين ضرورة اعتماده ضمن نظام غذائي متوازن لدعم المناعة، مع الإشارة إلى أن الثوم النيء هو الأكثر فاعلية لكنه قد يسبب تهيّجًا في المعدة، خاصة لدى مرضى القولون العصبي (IBS) بسبب محتواه من الفركتان.

وكشف المتخصصون عن خطأ شائع عند تحضير الثوم: يجب تركه 15 دقيقة بعد فرمه أو سحقه حتى يتنشّط إنزيم الألينيز ويزداد إنتاج الأليسين.

ونصح الخبراء بتناوله مع زيت الزيتون أو الطماطم أو الليمون لتعزيز امتصاص مضادات الأكسدة، وشدد العلماء على أن الثوم النيء هو الأفضل لمقاومة البرد والإنفلونزا، غني بالأليسين لكنه قاسٍ على المعدة، ما الثوم المطهو ألطف على الجهاز الهضمي، وغني بمضادات الأكسدة والألياف المفيدة للميكروبيوم.

وفي المقابل، ينبغي الحذر عند تناول كميات كبيرة من الثوم مع أدوية سيولة الدم مثل الوارفارين والأسبرين، بسبب تأثيره الطبيعي في تمييع الدم، وكذلك مع بعض أدوية الضغط وبعض أدوية فيروس HIV.

ورغم انتشار كبسولات الثوم، يوصي المختصون بالثوم الطازج لأنه يحتوي على مجموعة أوسع من المركّبات المفيدة التي لا تتوفر في المكمّلات.

