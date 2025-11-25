الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فوائد مذهلة ومخاطر خفية: هذا ما يفعله الثوم فعلًا بجسمك
صحة وتغذية
2025-11-25 | 18:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فوائد مذهلة ومخاطر خفية: هذا ما يفعله الثوم فعلًا بجسمك
يُعدّ الثوم واحدًا من أقوى الأغذية الطبيعية، إذ يساهم في خفض ضغط الدم، ومكافحة الكوليسترول، وتعزيز المناعة بفضل مركّب الأليسين الغني بالكبريت، وفق ما نثل موقع
دايلي ميل
.
وأكدت اختصاصية التغذية أليسا مولان أن الثوم يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، بما في ذلك السلالات المقاومة للأدوية.
وحذر الخبراء من الاعتقاد الشائع بأن الثوم وحده قادر على علاج نزلات البرد، مؤكدين ضرورة اعتماده ضمن نظام غذائي متوازن لدعم المناعة، مع الإشارة إلى أن الثوم النيء هو الأكثر فاعلية لكنه قد يسبب تهيّجًا في المعدة، خاصة لدى مرضى القولون العصبي (IBS) بسبب محتواه من الفركتان.
وكشف المتخصصون عن خطأ شائع عند تحضير الثوم: يجب تركه 15 دقيقة بعد فرمه أو سحقه حتى يتنشّط إنزيم الألينيز ويزداد إنتاج الأليسين.
ونصح الخبراء بتناوله مع زيت الزيتون أو الطماطم أو الليمون لتعزيز امتصاص مضادات الأكسدة، وشدد العلماء على أن الثوم النيء هو الأفضل لمقاومة البرد والإنفلونزا، غني بالأليسين لكنه قاسٍ على المعدة، ما الثوم المطهو ألطف على الجهاز الهضمي، وغني بمضادات الأكسدة والألياف المفيدة للميكروبيوم.
وفي المقابل، ينبغي الحذر عند تناول كميات كبيرة من الثوم مع أدوية سيولة الدم مثل الوارفارين والأسبرين، بسبب تأثيره الطبيعي في تمييع الدم، وكذلك مع بعض أدوية الضغط وبعض أدوية فيروس HIV.
ورغم انتشار كبسولات الثوم، يوصي المختصون بالثوم الطازج لأنه يحتوي على مجموعة أوسع من المركّبات المفيدة التي لا تتوفر في المكمّلات.
صحة وتغذية
مذهلة
ومخاطر
خفية:
يفعله
الثوم
فعلًا
بجسمك
التالي
صلة بين جين رئيسي لمرض الزهايمر والإصابة بالهذيان... إليكم هذه الدراسة!
لمنع التعرق المفرط... إليكم الوقت الأنسب لاستخدام مزيل العرق!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-11-14
"اللذة التي تخدع الدماغ"... إليكم ما يفعله السكر فعلًا داخل أجسامنا
صحة وتغذية
2025-11-14
"اللذة التي تخدع الدماغ"... إليكم ما يفعله السكر فعلًا داخل أجسامنا
0
منوعات
2025-09-04
اكتشفت وجود كاميرا خفية في الحديقة... لبوة تلفت الأنظار برد فعلها في بورتلاند (فيديو)
منوعات
2025-09-04
اكتشفت وجود كاميرا خفية في الحديقة... لبوة تلفت الأنظار برد فعلها في بورتلاند (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-09-24
زيلينسكي: ما تفعله روسيا في مولدوفا مثلما فعلته إيران في لبنان
أخبار دولية
2025-09-24
زيلينسكي: ما تفعله روسيا في مولدوفا مثلما فعلته إيران في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-10-13
نتنياهو: ما من رئيس أميركي فعل من أجل إسرائيل ما فعله ترامب
آخر الأخبار
2025-10-13
نتنياهو: ما من رئيس أميركي فعل من أجل إسرائيل ما فعله ترامب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
21:42
دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!
صحة وتغذية
21:42
دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!
0
صحة وتغذية
15:00
صلة بين جين رئيسي لمرض الزهايمر والإصابة بالهذيان... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
15:00
صلة بين جين رئيسي لمرض الزهايمر والإصابة بالهذيان... إليكم هذه الدراسة!
0
صحة وتغذية
2025-11-22
لمنع التعرق المفرط... إليكم الوقت الأنسب لاستخدام مزيل العرق!
صحة وتغذية
2025-11-22
لمنع التعرق المفرط... إليكم الوقت الأنسب لاستخدام مزيل العرق!
0
صحة وتغذية
2025-11-20
دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-11-20
دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-11
الشرطة الأميركية: عدم العثور على ناجين بعد انفجار مصنع ذخيرة بولاية تنيسي
أخبار دولية
2025-10-11
الشرطة الأميركية: عدم العثور على ناجين بعد انفجار مصنع ذخيرة بولاية تنيسي
0
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
2025-11-07
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-11-07
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و14 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
2025-10-20
مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس
أخبار دولية
2025-10-20
مصدر لرويترز: زيلينسكي سيحضر قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
21:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
تقارير نشرة الاخبار
21:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
0
أخبار لبنان
20:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
أخبار لبنان
20:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
20:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
20:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
20:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
20:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
تقارير نشرة الاخبار
20:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
0
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
تقارير نشرة الاخبار
20:45
تجديد في مطار بيروت الذي ينتظركم بمناسبة الأعياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
20:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
20:38
تكرار حوادث العمل يكشف خللًا بنيويًا في نظام السلامة العامة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
20:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
تقارير نشرة الاخبار
20:35
فضل شاكر يطلُّ بنظاراته السوداء: صباح الخير للمحكمة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
تقارير نشرة الاخبار
20:31
عدة مظاهرات في سوريا.. فهل فمن يحركها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
09:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
فنّ
13:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
فنّ
13:14
اغتيال فجائي لنجمة شابة… فنانة تُقتل في كمين مخيف في لوس أنجلوس
3
أخبار لبنان
15:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
15:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
4
أمن وقضاء
16:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
16:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
5
حال الطقس
09:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
09:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
6
أخبار دولية
20:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
20:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
7
أخبار لبنان
17:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
17:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
8
حال الطقس
14:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
14:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More