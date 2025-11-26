الأخبار
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يبطّئ شيخوخة الدماغ لدى مرضى الفصام وثنائي القطب

صحة وتغذية
2025-11-26 | 05:00
مشاهدات عالية
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يبطّئ شيخوخة الدماغ لدى مرضى الفصام وثنائي القطب
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يبطّئ شيخوخة الدماغ لدى مرضى الفصام وثنائي القطب

كشفت دراسة طبية جديدة أن شرب 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا قد يضيف ما يصل إلى خمس سنوات إلى العمر البيولوجي لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية حادة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووفقًا للبحث المنشور في British Medical Group، فإن القهوة تؤثر على التيلوميرات — وهي الأغطية الطرفية للكروموسومات التي تحمي الحمض النووي — إذ يملك شاربو القهوة من مرضى الاضطرابات النفسية تيلوميرات أطول مقارنةً بغيرهم، ما يشير إلى تباطؤ عملية الشيخوخة لديهم.

ويعيش المرضى المصابون باضطرابات نفسية شديدة عادةً 15 عامًا أقل من غير المصابين، نتيجة ارتباط حالتهم بأمراض القلب وبعض السرطانات وتسارع الشيخوخة. لكن الدراسة الجديدة تُظهر أن القهوة قد تشكل عامل حماية بيولوجيًا غير متوقع لديهم.

وحلل الباحثون عينات دم لـ 436 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ولاحظوا أن شرب 3–4 أكواب يوميًا مرتبط بطول التيلوميرات، بينما أدى شرب 5 أكواب أو أكثر إلى نتيجة عكسية، تمثلت في قِصر التيلوميرات وتراجع العمر البيولوجي.

وأشارت الدراسة إلى أن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في القهوة — مثل حمض الكلوروجينيك — قد تكون وراء التأثير الإيجابي، إذ تساعد في خفض الالتهاب وتحسين الاستجابة الخلوية.

لكن خبراء مستقلين حذّروا من أن نتائج الدراسة تعتمد على إبلاغ المرضى ذاتيًا عن استهلاكهم للقهوة، وأن المركبات المختلفة في القهوة لم تُحلّل داخل الدم، ما يتطلب أبحاثًا أعمق مستقبلاً.

مع ذلك، تفتح النتائج الباب أمام فهم جديد لارتباط القهوة بصحة الدماغ وطول العمر، خصوصًا في الفئات الأكثر هشاشة صحيًا.

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-10

مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-16

مفاجأة علمية: دماغك لا يبلغ ذروة أدائه العقلي في العشرينات وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
2025-10-22

يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-11

5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!

LBCI
صحة وتغذية
08:00

تناول الطعام بمفردكم قد يكون له آثار سلبية على صحتكم... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
موضة وجمال
06:51

"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
14:42

دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!

LBCI
صحة وتغذية
11:13

فوائد مذهلة ومخاطر خفية: هذا ما يفعله الثوم فعلًا بجسمك

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-20

الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

جدول مفصل من "الخارجية" يبيّن أعداد المغتربين المسجّلين للانتخابات النيابية... اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-11-23

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام

LBCI
أخبار لبنان
06:18

لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن

LBCI
أخبار لبنان
04:22

عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي

LBCI
أخبار لبنان
13:57

السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير

LBCI
أخبار لبنان
08:36

ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة

LBCI
أخبار دولية
13:17

بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

LBCI
أمن وقضاء
09:20

ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية

LBCI
أمن وقضاء
04:10

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

طقس مستقر … حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
10:53

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال

LBCI
خبر عاجل
12:16

ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا

LBCI
أخبار لبنان
12:38

العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف

