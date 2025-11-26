الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يبطّئ شيخوخة الدماغ لدى مرضى الفصام وثنائي القطب
صحة وتغذية
2025-11-26 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يبطّئ شيخوخة الدماغ لدى مرضى الفصام وثنائي القطب
كشفت دراسة طبية جديدة أن شرب 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا قد يضيف ما يصل إلى خمس سنوات إلى العمر البيولوجي لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية حادة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووفقًا للبحث المنشور في British Medical Group، فإن القهوة تؤثر على التيلوميرات — وهي الأغطية الطرفية للكروموسومات التي تحمي الحمض النووي — إذ يملك شاربو القهوة من مرضى الاضطرابات النفسية تيلوميرات أطول مقارنةً بغيرهم، ما يشير إلى تباطؤ عملية الشيخوخة لديهم.
ويعيش المرضى المصابون باضطرابات نفسية شديدة عادةً 15 عامًا أقل من غير المصابين، نتيجة ارتباط حالتهم بأمراض القلب وبعض السرطانات وتسارع الشيخوخة. لكن الدراسة الجديدة تُظهر أن القهوة قد تشكل عامل حماية بيولوجيًا غير متوقع لديهم.
وحلل الباحثون عينات دم لـ 436 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، ولاحظوا أن شرب 3–4 أكواب يوميًا مرتبط بطول التيلوميرات، بينما أدى شرب 5 أكواب أو أكثر إلى نتيجة عكسية، تمثلت في قِصر التيلوميرات وتراجع العمر البيولوجي.
وأشارت الدراسة إلى أن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في القهوة — مثل حمض الكلوروجينيك — قد تكون وراء التأثير الإيجابي، إذ تساعد في خفض الالتهاب وتحسين الاستجابة الخلوية.
لكن خبراء مستقلين حذّروا من أن نتائج الدراسة تعتمد على إبلاغ المرضى ذاتيًا عن استهلاكهم للقهوة، وأن المركبات المختلفة في القهوة لم تُحلّل داخل الدم، ما يتطلب أبحاثًا أعمق مستقبلاً.
مع ذلك، تفتح النتائج الباب أمام فهم جديد لارتباط القهوة بصحة الدماغ وطول العمر، خصوصًا في الفئات الأكثر هشاشة صحيًا.
صحة وتغذية
علمية:
مشروب
يبطّئ
شيخوخة
الدماغ
الفصام
وثنائي
القطب
التالي
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
0
علوم وتكنولوجيا
2025-10-16
مفاجأة علمية: دماغك لا يبلغ ذروة أدائه العقلي في العشرينات وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2025-10-16
مفاجأة علمية: دماغك لا يبلغ ذروة أدائه العقلي في العشرينات وهذه التفاصيل
0
فنّ
2025-10-22
يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب
فنّ
2025-10-22
يشعر وكأنه في ذهان ويعتقد أن الناس ضده... مغني راب شهير يكشف إصابته باضطراب ثنائي القطب
0
صحة وتغذية
2025-11-11
5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!
صحة وتغذية
2025-11-11
5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
08:00
تناول الطعام بمفردكم قد يكون له آثار سلبية على صحتكم... هذا ما كشفه الخبراء
صحة وتغذية
08:00
تناول الطعام بمفردكم قد يكون له آثار سلبية على صحتكم... هذا ما كشفه الخبراء
0
موضة وجمال
06:51
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
موضة وجمال
06:51
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
14:42
دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!
صحة وتغذية
14:42
دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!
0
صحة وتغذية
11:13
فوائد مذهلة ومخاطر خفية: هذا ما يفعله الثوم فعلًا بجسمك
صحة وتغذية
11:13
فوائد مذهلة ومخاطر خفية: هذا ما يفعله الثوم فعلًا بجسمك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-20
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك
أخبار لبنان
2025-09-20
الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
0
أخبار لبنان
2025-11-14
جدول مفصل من "الخارجية" يبيّن أعداد المغتربين المسجّلين للانتخابات النيابية... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2025-11-14
جدول مفصل من "الخارجية" يبيّن أعداد المغتربين المسجّلين للانتخابات النيابية... اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-11-23
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
حال الطقس
2025-11-23
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
07:48
العدّ العكسي لزيارة البابا لاوون إلى لبنان انطلق... التحضيرات تتكثّف في روما قبل انطلاقه الى تركيا
0
أخبار دولية
06:50
ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام
أخبار دولية
06:50
ترامب: لم يجر تحديد موعد صارم لأوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام
0
أخبار لبنان
06:18
لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن
أخبار لبنان
06:18
لبنان وقبرص يوقّعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: إنجاز استراتيجي يفتح أبواب التعاون في الطاقة والاقتصاد والأمن
0
أخبار لبنان
04:22
عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون
أخبار لبنان
04:22
عبد العاطي من قصر بعبدا: نبذل كل الجهد لتجنيب لبنان أي تصعيد والمطلوب البناء على رؤية الرئيس عون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سمّوها باسمها: مش تعدّي عالعرض… هذه جريمة عنف جنسي
0
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
أخبار لبنان
13:57
السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:54
شباب لبنان يستعدون للقاء البابا وهذه آخر التحضيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة التأهل لكأس العالم في كرة السلة بدأت... منتخب الأرز يغادر الى الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في أقل من ساعة غرقت طرقات لبنان بالسيول وتعطلت حركة السير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
2
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
3
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
4
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
5
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
6
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
7
خبر عاجل
12:16
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
خبر عاجل
12:16
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
8
أخبار لبنان
12:38
العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف
أخبار لبنان
12:38
العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More