اكتشاف جديد لمواجهة التلوث المسبب للسرطان... هذا ما ابتكره علماء في الصين
صحة وتغذية
2025-11-26 | 09:00
اكتشاف جديد لمواجهة التلوث المسبب للسرطان... هذا ما ابتكره علماء في الصين
أشارت دراسة إلى أن أقنعة الوجه التي انتشر استخدامها خلال جائحة كوفيد-19 قد تكون المفتاح للقضاء على المواد البلاستيكية الدقيقة السامة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، ابتكر باحثون في الصين أداة تمنح هذه الأقنعة هدفًا جديدًا، المساعدة في تحليل التلوث الناتج عن البلاستيك.
وحوّل الباحثون الأقنعة الطبية المهملة إلى جزيئات دقيقة تُسمى النقاط الكمومية التي تنتج عند مزجها بالكحول وتسخينها بدرجة حرارة عالية، مادة تُذيب بلاستيك البولي إيثيلين تيرفثالات، المستخدم في زجاجات المياه وأوعية الطعام والملابس الصناعية.
وبعد 6 ساعات، حلل الخليط ما يقرب من 40% من جزيئات البلاستيك المعالجة مسبقًا بالماء الساخن، الأمر الذي منعها من التحول إلى جسيمات بلاستيكية دقيقة تتسرب من حاويات الطعام والماء وحتى ألعاب الأطفال إلى الدم.
ويُذكر أن هذه الجسيمات تتراكم عادة في الدماغ والقلب وأعضاء حيوية أخرى، مسببةً التهابًا واسع الانتشار والعقم، وربما بعض أشكال السرطان.
وأطلق الباحثون على اكتشافهم اسم "حلقة الاقتصاد الدائري"، ما يعني إمكانية تحويل النفايات الناتجة عن الجائحة إلى مادة وظيفية لمكافحة التلوث الناجم عن البلاستيك بدلًا من مجرد رميها في مكبات النفايات.
