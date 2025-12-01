الأخبار
لمكافحة الإيدز... دول إفريقية تبدأ في تقديم حقن لمواطنيها

2025-12-01 | 14:30
لمكافحة الإيدز... دول إفريقية تبدأ في تقديم حقن لمواطنيها

في أولى برامج طرح الدواء في إفريقيا التي تعاني من أعلى معدل إصابة بهذا الفيروس المسبب للإيدز في العالم، بدأت جنوب إفريقيا وإسواتيني وزامبيا الاثنين تقديم جرعات دواء على شكل حقن لمواطنيها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد أثبت دواء ليناكابافير الذي يُؤخذ مرتين سنويا، قدرته على تقليل خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة تزيد عن 99,9 في المئة ما يجعله من الناحية الوظيفية أشبه بلقاح فعال.

في جنوب إفريقيا حيث يحمل واحد من كل خمسة بالغين الفيروس المسبب للإيدز، أشرفت وحدة أبحاث بجامعة ويتس على عملية طرح الدواء في إطار مبادرة تمولها يونيت إيد، وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وصرحت يونيت إيد في بيان قائلةً: "بدأ أوائل الأفراد باستخدام ليناكابافير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب إفريقيا... مما يجعلها من بين أوائل الاستخدامات العملية للحقنة التي تُؤخذ كل ستة أشهر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".

ولم تحدد الوكالة عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعات الأولى من الدواء الذي تبلغ تكلفته 28 ألف دولار للشخص الواحد سنويا في الولايات المتحدة. ومن المتوقع إطلاق الدواء على المستوى الوطني العام المقبل.

تلقت زامبيا وإسواتيني المجاورتان ألف جرعة الشهر الماضي في إطار برنامج أميركي، وأطلقتا الدواء الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للإيدز.

في إطار البرنامج الأميركي، وافقت الشركة المصنّعة، جلعاد للعلوم، على توفير ليناكابافير دون أي ربح لمليوني شخص في البلدان التي تعاني من نسبة إصابات مرتفعة بالفيروس على مدى ثلاث سنوات.

لكن واشنطن التي تختلف مع بريتوريا حول العديد من القضايا السياسية، لن تقدم جرعات لجنوب إفريقيا رغم مشاركتها في التجارب السريرية.

وتمثل مناطق شرق إفريقيا وجنوبها نحو 52 بالمئة من بين 40,8 مليون شخص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية حول العالم، وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز.

وكالة فرانس برس

LBCI
صحة وتغذية
15:44

إلى الحوامل: هذا ما تفعله رائحة اللحم المقدّد داخل الرحم لأطفالكنّ في المستقبل

LBCI
صحة وتغذية
15:25

هل بدأ سيلان الأنف وحكّة العينين؟ شجرتك الميلادية قد تكون السبب!

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-26

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-26

اكتشاف جديد لمواجهة التلوث المسبب للسرطان... هذا ما ابتكره علماء في الصين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-13

مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025

LBCI
خبر عاجل
2025-11-30

ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
14:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:05

القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة

LBCI
أخبار لبنان
13:56

تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

LBCI
أخبار لبنان
13:49

الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين

LBCI
حال الطقس
02:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
01:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
خبر عاجل
01:26

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

