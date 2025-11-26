الأخبار
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
2025-11-26 | 10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن عن وفاة رجل مسنّ يعاني أمراضًا مزمنة بعد إصابته بفيروس H5N5، وهو نوع نادر من إنفلونزا الطيور لم يُسجَّل سابقًا إلا لدى الحيوانات، ما أثار مخاوف من احتمال ظهور تهديد صحي جديد.
وكان الرجل قد نُقل إلى المستشفى في حال طارئة إثر إصابته بحمّى شديدة صاحَبها ارتباك وضيق تنفّس، قبل أن يكشف التشخيص عن إصابته بالفيروس القاتل. وبحسب وزارة الصحة، كان المريض يربّي قطيعًا منزليًا من الدواجن في منزله بمقاطعة غرايز هاربر، حيث أظهرت الفحوص لاحقًا وجود الفيروس في طيوره، ما يرجّح انتقال العدوى إليه داخل منزله، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
ويختلف فيروس H5N5 عن السلالة الأوسع انتشارًا H5N1، لكن كلاهما يُعدّ من فيروسات الإنفلونزا عالية الخطورة. وتشير سجلات الصحة الأميركية إلى تسجيل 71 إصابة بشرية بسلالات H5 خلال العام الماضي، بينها وفاة في لويزيانا مطلع 2024.
ورغم أن غالبية الإصابات البشرية عالميًا تسببت بأعراض خفيفة، حذّر خبراء من أن الفيروسات من هذا النوع قابلة للتحوّر بسرعة، ما يجعلها مصدر قلق دائم لدى الأوساط العلمية. وقال الدكتور روبرت مورفي، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة نورث وسترن: "علينا أن نقلق… فهذا النوع قد يتحوّل إلى جائحة جديدة."
وتتشابه أعراض إنفلونزا الطيور مع الأنفلونزا الموسمية: حرارة مرتفعة، صداع، آلام عضلية، سعال، إضافة إلى احتمال الإصابة بالتهاب رئوي ومتلازمة ضيق التنفس الحاد في الحالات الشديدة.
وفي الوقت نفسه، نصحت السلطات بعدم لمس الطيور المريضة أو النافقة، خاصة لدى أصحاب المزارع المنزلية، مؤكدة أن العلاج يتطلب العزل الفوري وتناول أدوية مضادة للفيروسات مثل "تاميفلو".
ويبقى مصدر القلق الأكبر هو قدرة الفيروس على الانتقال من الحيوانات إلى البشر، في وقت يحذّر فيه العلماء من أن الطفرات المتكررة قد تمنح بعض السلالات قدرة أعلى على الانتشار مستقبلاً.
