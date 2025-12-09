الأخبار
أخبار لبنان
تحذير للأهل… خطر خفي يختبئ داخل زجاجات مياه أطفالكم (فيديو)

2025-12-09
أثار أب أميركي جدلاً واسعاً بعد نشره فيديو على تيك توك كشف فيه عن تراكم عفن أسود داخل قارورة مياه ابنته، رغم غسلها يومياً. الأب، جيسون سوليفان، قال إنه حاول تنظيف القارورة، لكن عدم وجود أجزاء قابلة للفك جعله عاجزاً عن الوصول إلى المناطق الداخلية. وبعد استشارة الشركة المصنّعة وغلي القارورة في الماء كما نصحوه، تفاجأ بظهور طبقة عفن مخفية حول الحلقة المطاطية، وفق ما نقل موقع ميرور.

وحصد الفيديو أكثر من 130 ألف إعجاب، وتفاعل معه أهالٍ كثر شاركوا تجارب مشابهة، بينما أكد آخرون أن التنظيف المنتظم في غسالة الصحون يقلل المشكلة.

وبحسب هيئة مراقبة المستهلك البريطانية، يمكن للأهل الحد من نمو العفن في قوارير الأطفال من خلال وضعها في غسالة الصحون بطريقة صحيحة. أما إذا كانت تحتوي على أجزاء يصعب الوصول إليها، فيُنصح بغسلها يدوياً باستخدام ماء شديد السخونة وقفازات، مع تفكيك أكبر عدد ممكن من الأجزاء.

كما يمكن استخدام أدوات تنظيف القوارير أو محلول تعقيم خاص. ويجب دائماً الالتزام بتعليمات التنظيف الصادرة عن الشركة المصنّعة لكل نوع من القوارير.
 
