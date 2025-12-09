الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تحذير للأهل… خطر خفي يختبئ داخل زجاجات مياه أطفالكم (فيديو)
صحة وتغذية
2025-12-09 | 06:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تحذير للأهل… خطر خفي يختبئ داخل زجاجات مياه أطفالكم (فيديو)
أثار أب أميركي جدلاً واسعاً بعد نشره فيديو على تيك توك كشف فيه عن تراكم عفن أسود داخل قارورة مياه ابنته، رغم غسلها يومياً. الأب، جيسون سوليفان، قال إنه حاول تنظيف القارورة، لكن عدم وجود أجزاء قابلة للفك جعله عاجزاً عن الوصول إلى المناطق الداخلية. وبعد استشارة الشركة المصنّعة وغلي القارورة في الماء كما نصحوه، تفاجأ بظهور طبقة عفن مخفية حول الحلقة المطاطية، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وحصد الفيديو أكثر من 130 ألف إعجاب، وتفاعل معه أهالٍ كثر شاركوا تجارب مشابهة، بينما أكد آخرون أن التنظيف المنتظم في غسالة الصحون يقلل المشكلة.
وبحسب هيئة مراقبة المستهلك البريطانية، يمكن للأهل الحد من نمو العفن في قوارير الأطفال من خلال وضعها في غسالة الصحون بطريقة صحيحة. أما إذا كانت تحتوي على أجزاء يصعب الوصول إليها، فيُنصح بغسلها يدوياً باستخدام ماء شديد السخونة وقفازات، مع تفكيك أكبر عدد ممكن من الأجزاء.
كما يمكن استخدام أدوات تنظيف القوارير أو محلول تعقيم خاص. ويجب دائماً الالتزام بتعليمات التنظيف الصادرة عن الشركة المصنّعة لكل نوع من القوارير.
@jason.sullivan
Check your Yeti bottles!
#childsafety
#fyp
#health
♬ original sound - Jason Sullivan
صحة وتغذية
للأهل…
يختبئ
زجاجات
أطفالكم
(فيديو)
التالي
ترتيب سريرك كل صباح قد يكون له هذا الضرر الصحي... إليكم ما كشفه الخبراء
صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-16
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
أخبار لبنان
2025-10-16
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
0
أخبار لبنان
2025-12-07
انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته
أخبار لبنان
2025-12-07
انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته
0
صحة وتغذية
2025-12-01
إلى الحوامل: هذا ما تفعله رائحة اللحم المقدّد داخل الرحم لأطفالكنّ في المستقبل
صحة وتغذية
2025-12-01
إلى الحوامل: هذا ما تفعله رائحة اللحم المقدّد داخل الرحم لأطفالكنّ في المستقبل
0
أخبار دولية
2025-11-19
لندن تحذّر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية
أخبار دولية
2025-11-19
لندن تحذّر بوتين بعد رصد سفينة روسية في المياه البريطانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:57
دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً
صحة وتغذية
09:57
دراسة مفاجِئة: الزواج السعيد قد يقي من السمنة… و"هرمون الحب" يلعب دوراً سرياً
0
صحة وتغذية
09:32
ترتيب سريرك كل صباح قد يكون له هذا الضرر الصحي... إليكم ما كشفه الخبراء
صحة وتغذية
09:32
ترتيب سريرك كل صباح قد يكون له هذا الضرر الصحي... إليكم ما كشفه الخبراء
0
صحة وتغذية
2025-12-07
صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-12-07
صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!
0
صحة وتغذية
2025-12-07
"تناول كمية كبيرة من القهوة يفاقم الألم المزمن"... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-12-07
"تناول كمية كبيرة من القهوة يفاقم الألم المزمن"... إليكم هذه الدراسة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
0
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
0
أخبار لبنان
04:47
سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء
أخبار لبنان
04:47
سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء
0
أخبار دولية
2025-12-08
في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها
أخبار دولية
2025-12-08
في الذكرى السنوية الأولى للاطاحة بحكم الأسد... الشرع: سنعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:15
زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب
أخبار دولية
06:15
زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب
0
أخبار لبنان
05:25
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
أخبار لبنان
05:25
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:01
حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض
أخبار لبنان
05:01
حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض
0
أخبار لبنان
04:47
سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء
أخبار لبنان
04:47
سلام وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الواجهة البحرية لبيروت: خطوة لاستعادة التوازن البيئي وتعزيز اللقاء والمساحات الخضراء
0
أخبار لبنان
03:58
في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل
أخبار لبنان
03:58
في لقاء لودريان - برّي: بحث في مؤمر دولي لدعم الجيش...وما بعد اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action
0
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
14:11
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
2
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
أمن وقضاء
14:35
إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)
3
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
4
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
5
فنّ
14:40
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)
فنّ
14:40
ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)
6
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
7
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
8
أخبار لبنان
11:25
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
أخبار لبنان
11:25
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More