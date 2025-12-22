دراسة تكشف: هذا هو العمر الذي تبدأ فيه اللياقة والقوة البدنية بالتراجع

كشفت دراسة عالمية طويلة امتدّت على مدى 47 عامًا أن اللياقة البدنية والقوة العضلية لدى الإنسان تبدأ بالتراجع عند بلوغ سن الخامسة والثلاثين، حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle، أُجريت في معهد كارولينسكا بالسويد، وشملت أكثر من 400رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 16 و63 عامًا، حيث خضع المشاركون لاختبارات مختلفة لقياس التحمل القلبي والقوة العضلية والقدرة الجسدية، من بينها تمرين الضغط والقفز العمودي وركوب الدراجة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين سجّلوا أعلى مستويات اللياقة في سن 35، قبل أن يبدأ منحنى الأداء بالهبوط تدريجيًا مع التقدّم في العمر.

وفي حين شهد كل من الرجال والنساء انخفاضًا عامًا في التحمل الهوائي عند سن 45، فإن النساء تحديدًا بدأن بخسارة القوة العضلية قبل ذلك، وتحديدًا عند سن 32.

وبدا واضحًا أن الالتزام بالنشاط البدني في مرحلة المراهقة والشباب ينعكس إيجابًا على الأداء في المراحل اللاحقة من العمر، إذ حقق الأشخاص الذين مارسوا الرياضة منذ سن 16 واستمروا فيها نتائج أفضل عبر مختلف الاختبارات.

ورغم هذا التراجع الطبيعي، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأمل ما زال قائمًا؛ إذ تشير الدراسة، إلى جانب أبحاث أخرى، إلى أن مواصلة ممارسة النشاط البدني مع التقدم في السن يمكن أن تُبطئ الانخفاض في اللياقة وتُحسّن جودة الحياة العامة.

وفي هذا السياق، تقول الباحثة الرئيسية ماريا ويسترشتال: "ليس هناك وقت متأخر لبدء الحركة. تُظهر نتائجنا أن النشاط البدني قادر على تأخير التراجع، حتى إن لم يستطع إيقافه تمامًا".

ويعتزم فريق الدراسة متابعة المشاركين خلال السنوات المقبلة، بعضهم تجاوز الآن سن 68، لفهم الأسباب التي تجعل ذروة الأداء البدني تتركز عند عمر 35، وللكشف عن العوامل التي تفسّر قدرة النشاط البدني على إبطاء التدهور دون منعه بالكامل.