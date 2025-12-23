الأخبار
تفويت جرعة واحدة قد يعيد الوزن والشهية بقوة… تحذير لمستخدمي أدوية التخسيس خلال موسم الأعياد
صحة وتغذية
2025-12-23 | 06:50
حذّر أطباء من مخاطر تفويت جرعات أدوية إنقاص الوزن المثبِّتة للشهية، مثل أوزمبيك وويغوفي، خلال موسم الأعياد، مؤكدين أن تجاهل جرعة واحدة فقط قد يؤدي إلى عودة الشهية بقوة والإفراط في الأكل، فضلاً عن زيادة ارتدادية في الوزن يصعب فقدانها لاحقاً، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ومع تزايد الولائم والتجمعات خلال العطلات، قد يميل بعض المستخدمين إلى تخطي حقنة أو اثنتين "للاستمتاع بالأكل من دون قيود"، إلا أن أطباء تحدثوا إلى Daily Mail شددوا على أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وأشارت دراسات إلى أن مرضى أدوية GLP-1 يحتاجون إلى الاستمرار عليها لفترات طويلة قد تمتد لسنوات للحفاظ على الوزن المفقود، محذرين من أن التوقف—ولو موقتاً—قد يؤدي إلى زيادة ارتدادية أسرع وأكثر عنفاً.
وقالت الدكتورة إيريني إسكندر، اختصاصية الغدد الصماء في تكساس والمتخصصة في السمنة والصحة الأيضية، إن هذه الأدوية "مُصمَّمة للاستخدام طويل الأمد، وليس المتقطع". وأضافت: "يحتاج الجسم لأسابيع ليعتاد على الدواء وآثاره. وعند التوقف المفاجئ، يفقد هذا التكيف، فتعود الشهية بسرعة وبشدة أكبر".
وأوضحت أن التوقف قد يسبب أيضاً انخفاضاً في معدل الأيض، ما يزيد احتمالات استعادة معظم—أو كل—الوزن المفقود خلال أسابيع قليلة. وقالت: "لهذا لا أوقف هذه الأدوية فجأة، بل أُخفِّض الجرعة تدريجياً".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شارك مرضى تجاربهم السلبية بعد تفويت الجرعات. فكتب مستخدم سابق لأوزمبيك على منصة "ريديت" أنه خسر 15 رطلاً خلال أربعة أشهر، لكنه اضطر للتوقف فجأة بسبب نقص الإمدادات عام 2023، ليستعيد 10 أرطال خلال شهرين. وقال إن "ضجيج الطعام" عاد "بقوة جارفة"، وإن مذاق الطعام بدا أقل إشباعاً، مع زيادة استهلاك الكحول.
كما أفاد مستخدم آخر بأنه نسي جرعته الأسبوعية بعد عام من الالتزام، وعندما عاد لتناولها عانى من تشنجات حادة، وإسهال، وقيء شديد ليلاً. وقال مريض ثالث إن تفويت شهر كامل من الجرعات أدى إلى قيء متكرر عند العودة للدواء.
من جهته، حذّر الطبيب البريطاني أولاليكان أوتولانا من أن تفويت الجرعات بالتزامن مع وجبات الأعياد الدسمة قد يُفاقم هذه الأعراض، موضحاً أن "الجهاز الهضمي يعود للعمل بسرعة، وتناول وجبات كبيرة وغنية فوراً قد يسبب الغثيان وآلام المعدة والانتفاخ والارتجاع". وأضاف أن ذلك "ليس طارئاً عادة، لكنه قد يجعل المريض يشعر بسوء شديد ويُبدّد مكاسب صحية ونفسية تحققت".
وبالنسبة لمرضى السكري، شدد الأطباء على خطورة التوقف، إذ قد ترتفع مستويات السكر في الدم أسرع من المتوقع. وقالت الدكتورة إسكندر: "لا أنصح مرضى السكري بإيقاف هذه الأدوية خلال الأعياد، بل الالتزام بها تماماً للحفاظ على استقرار السكر".
كما نصح الخبراء مستخدمي أدوية GLP-1 خلال العطلات بالحذر في اختيارات الطعام وحجم الحصص. وقال روب سترانسكي، رئيس صيدلية NiceRx الإلكترونية، إن تقليل الأطعمة الغنية بالدهون والسكر ومنتجات الألبان يساعد على تخفيف الانتفاخ والآثار الجانبية، موصياً بالتركيز على البروتين والخضار، مع تقليل الكحول لتقليل الغثيان.
وختم الأطباء بالتأكيد على أن من يرغب في إيقاف هذه الأدوية يجب أن يفعل ذلك تدريجياً وتحت إشراف طبي، مشددين على أنها "جزء من الرعاية الصحية، وليست مفتاحاً يُشغَّل ويُطفأ حسب المناسبة، خصوصاً في موسم الأعياد حيث تختل الروتينات".
التالي
ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد
دراسة تكشف: هذا هو العمر الذي تبدأ فيه اللياقة والقوة البدنية بالتراجع
السابق
