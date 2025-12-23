ضحكة من القلب مرتين أسبوعيًا كفيلة بتحسين صحتكم... إليكم أبرز الفوائد

دعا أطباء وباحثون إلى الضحك بانتظام من القلب، مؤكدين أن ما يُعرف بـ"الضحك العميق" يحمل فوائد صحية كبيرة تمتد من تخفيف التوتر إلى تحسين صحة القلب وتعزيز جهاز المناعة.

وأوضح مايكل ميلر، اختصاصي أمراض القلب في الولايات المتحدة الأميركية، أن الضحك يجب أن يُعامل كعادة صحية لا تقل أهمية عن الرياضة، قائلًا: "كما ننصح بممارسة التمارين الرياضية من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا، يجب أيضًا الضحك من القلب مرتين إلى خمس مرات في الأسبوع".

ووفق موقع "إندبندنت" البريطاني، فقد بيّنت أبحاث ميلر أن الضحك يؤدي إلى إفراز الإندورفين، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم والالتهابات، فضلًا عن تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية. وأضاف: "بعد ضحكة حقيقية وقوية، يشعر الإنسان براحة وخفة واضحة، وكأنه تناول مسكّنًا للألم".

والمفاجئ، بحسب الدراسات، أن الضحك المتعمّد أو المصطنع، المعروف أكاديميًا بـ"البهجة المُحاكاة"، قد يكون أحيانًا أكثر فائدة من الضحك العفوي. فهذا النوع من الضحك، كما يُمارس في يوغا الضحك، يساهم في خفض هرمونات التوتر، والتقليل من الآلام المزمنة، وتحسين المزاج بشكل عام.

ويؤكد الخبراء أن إدخال الضحك إلى الروتين اليومي قد يكون من أبسط وأقوى العلاجات الطبيعية لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية.