الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء

صحة وتغذية
2025-12-26 | 11:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء

تُعدّ التجاعيد جزءاً طبيعياً ولا مفرّ منه من عملية التقدّم في العمر، إذ تظهر مع فقدان الجلد لمادّتَي الكولاجين والإيلاستين المسؤولتين عن التماسك والمرونة. لكن بعض العادات اليومية قد تُسرّع ظهور هذه الخطوط، وتجعلها أعمق وفي سنّ مبكرة.

ووفق خبراء الجلد، تلعب عوامل عدة دوراً في تسريع الشيخوخة، أبرزها العوامل الوراثية، التغيرات الهرمونية، الجفاف، قلّة النوم، سوء التغذية، التوتر، إضافة إلى تكرار تعابير الوجه مثل التحديق والابتسام أو العبوس، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة كسينيا كوبيتس، مديرة قسم الأمراض الجلدية التجميلية في مركز مونتيفيوري أينشتاين الطبي، أن التوتر ونمط الحياة غير الصحي يؤثران بشكل مباشر على صحة الجلد. وقالت: "التوتر مرتبط بشكل وثيق بعملية الشيخوخة وبالجذور الحرة. كما أن الأشخاص الذين لا يتّبعون نظاماً غذائياً صحياً ولا يتناولون الخضار والفواكه بانتظام، يكون جلدهم أقل صحة".

الشمس… فائدة وخطر

ورغم أن التعرض لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين D، ويحسّن المزاج وينظّم الساعة البيولوجية، إلا أن الإفراط في التعرض لها يُعد من أخطر العوامل المسببة للتجاعيد.

وحذّرت كوبيتس بشكل خاص من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة الذين يعيشون في مناطق مشمسة أو يمارسون أنشطة خارجية كالمشي، ركوب الدراجات، التزلج أو السفر إلى المناطق الاستوائية. وأكدت أن هؤلاء أكثر عرضة للتجاعيد وأضرار الشمس، وحتى لظهور آفات جلدية خطرة وسرطانات الجلد.

وأشارت إلى أن الأشعة فوق البنفسجية تُنتج جذوراً حرة تدمّر الكولاجين والإيلاستين، وتلحق الضرر بالحمض النووي، وتُسرّع شيخوخة الجلد.

وينصح الخبراء باستخدام وسائل الوقاية، مثل القبعات، النظارات الشمسية، وواقي الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أكثر، خصوصاً عندما يتجاوز مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مستوى الخطر المتوسط.

العناية اليومية أساس الوقاية

وأكدت كوبيتس أن واقي الشمس هو حجر الأساس في أي روتين ناجح للعناية بالبشرة، موضحة أن عدم الالتزام بروتين يومي — حتى في الأيام التي لا يتم فيها الخروج من المنزل — يزيد من احتمالية ظهور التجاعيد مع الوقت.

كما توصي باستخدام مضادات الأكسدة الموضعية والفموية، مثل فيتامين C، الكولاجين، والبيبتيدات، إضافة إلى استخدام الريتينول الموضعي من حين إلى آخر، مع الحرص على البقاء في الظل وارتداء القبعات.

التدخين… العدو الأخطر

ورغم أن التعرض المفرط للشمس يضر بالبشرة، إلا أن التدخين يُعدّ أكثر خطورة، إذ يضيّق الأوعية الدموية ويحدّ من وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى الجلد، ما يؤدي إلى تكسير الكولاجين والإيلاستين وتسريع الشيخوخة.

وقالت كوبيتس: "المدخنون أكثر عرضة لظهور بشرة رقيقة وتجاعيد واضحة، خصوصاً حول الفم".

ويُعرف هذا التأثير باسم "وجه المدخن"، حيث تظهر تجاعيد عميقة حول العينين والشفاه، إلى جانب ترهّل الجلد، وشحوب لونه، وظهور علامات الشيخوخة المبكرة بشكل أوضح.

وبحسب الأطباء، فإن تجنّب التدخين، وحماية البشرة من الشمس، واتباع نمط حياة صحي تبقى من أهم الخطوات للحفاظ على بشرة أكثر شباباً مع التقدّم في العمر.

صحة وتغذية

والتدخين

والتوتر

وغيرها...

عادات

يومية

تسرّع

التجاعيد

أوضحه

الخبراء

LBCI التالي
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
بين نخب الأعياد وقرع الكؤوس… دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً بين الكحول والخرف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-11-11

5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-23

تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"... عادات يومية خفية تفتح الباب للسكري وخطوات بسيطة للوقاية

LBCI
منوعات
2025-12-11

الاتجار بالحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية عام 2025... وهذا ما أوضحه الانتربول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:43

بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-24

بين نخب الأعياد وقرع الكؤوس… دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً بين الكحول والخرف

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-23

ضحكة من القلب مرتين أسبوعيًا كفيلة بتحسين صحتكم... إليكم أبرز الفوائد

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-23

تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:52

الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية

LBCI
آخر الأخبار
03:19

النائب محمد خواجة للـLBCI: هناك 4 أطراف في قانون الفجوة المالية والطرف الذي ارتكبت بحقه الجريمة هو المودعين

LBCI
آخر الأخبار
03:24

النائب محمد خواجة للـLBCI: المصرف المركزي بأفضل حالاته لديه حوالى 11 مليار وهناك الكثير من الأرقام غير الواقعية ومن هنا أتى رفضنا على القانون وسلام بحديثه عن الـ5- مليار يكون قد شمل الذهب

LBCI
آخر الأخبار
04:24

النائب محمد خواجة للـLBCI: طمع إسرائيل بلبنان ليس بجديد واليوم نتنياهو يفكر بإسرائيل الكبرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:08

الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة

LBCI
حال الطقس
01:15

المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:30

غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
11:49

بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين

LBCI
أخبار لبنان
08:42

تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها

LBCI
خبر عاجل
08:01

نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين

LBCI
خبر عاجل
07:27

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
08:00

مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More