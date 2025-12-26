الأخبار
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
صحة وتغذية
2025-12-26 | 11:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
تُعدّ التجاعيد جزءاً طبيعياً ولا مفرّ منه من عملية التقدّم في العمر، إذ تظهر مع فقدان الجلد لمادّتَي الكولاجين والإيلاستين المسؤولتين عن التماسك والمرونة. لكن بعض العادات اليومية قد تُسرّع ظهور هذه الخطوط، وتجعلها أعمق وفي سنّ مبكرة.
ووفق خبراء الجلد، تلعب عوامل عدة دوراً في تسريع الشيخوخة، أبرزها العوامل الوراثية، التغيرات الهرمونية، الجفاف، قلّة النوم، سوء التغذية، التوتر، إضافة إلى تكرار تعابير الوجه مثل التحديق والابتسام أو العبوس، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة كسينيا كوبيتس، مديرة قسم الأمراض الجلدية التجميلية في مركز مونتيفيوري أينشتاين الطبي، أن التوتر ونمط الحياة غير الصحي يؤثران بشكل مباشر على صحة الجلد. وقالت: "التوتر مرتبط بشكل وثيق بعملية الشيخوخة وبالجذور الحرة. كما أن الأشخاص الذين لا يتّبعون نظاماً غذائياً صحياً ولا يتناولون الخضار والفواكه بانتظام، يكون جلدهم أقل صحة".
الشمس… فائدة وخطر
ورغم أن التعرض لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين D، ويحسّن المزاج وينظّم الساعة البيولوجية، إلا أن الإفراط في التعرض لها يُعد من أخطر العوامل المسببة للتجاعيد.
وحذّرت كوبيتس بشكل خاص من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة الذين يعيشون في مناطق مشمسة أو يمارسون أنشطة خارجية كالمشي، ركوب الدراجات، التزلج أو السفر إلى المناطق الاستوائية. وأكدت أن هؤلاء أكثر عرضة للتجاعيد وأضرار الشمس، وحتى لظهور آفات جلدية خطرة وسرطانات الجلد.
وأشارت إلى أن الأشعة فوق البنفسجية تُنتج جذوراً حرة تدمّر الكولاجين والإيلاستين، وتلحق الضرر بالحمض النووي، وتُسرّع شيخوخة الجلد.
وينصح الخبراء باستخدام وسائل الوقاية، مثل القبعات، النظارات الشمسية، وواقي الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أكثر، خصوصاً عندما يتجاوز مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مستوى الخطر المتوسط.
العناية اليومية أساس الوقاية
وأكدت كوبيتس أن واقي الشمس هو حجر الأساس في أي روتين ناجح للعناية بالبشرة، موضحة أن عدم الالتزام بروتين يومي — حتى في الأيام التي لا يتم فيها الخروج من المنزل — يزيد من احتمالية ظهور التجاعيد مع الوقت.
كما توصي باستخدام مضادات الأكسدة الموضعية والفموية، مثل فيتامين C، الكولاجين، والبيبتيدات، إضافة إلى استخدام الريتينول الموضعي من حين إلى آخر، مع الحرص على البقاء في الظل وارتداء القبعات.
التدخين… العدو الأخطر
ورغم أن التعرض المفرط للشمس يضر بالبشرة، إلا أن التدخين يُعدّ أكثر خطورة، إذ يضيّق الأوعية الدموية ويحدّ من وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى الجلد، ما يؤدي إلى تكسير الكولاجين والإيلاستين وتسريع الشيخوخة.
وقالت كوبيتس: "المدخنون أكثر عرضة لظهور بشرة رقيقة وتجاعيد واضحة، خصوصاً حول الفم".
ويُعرف هذا التأثير باسم "وجه المدخن"، حيث تظهر تجاعيد عميقة حول العينين والشفاه، إلى جانب ترهّل الجلد، وشحوب لونه، وظهور علامات الشيخوخة المبكرة بشكل أوضح.
وبحسب الأطباء، فإن تجنّب التدخين، وحماية البشرة من الشمس، واتباع نمط حياة صحي تبقى من أهم الخطوات للحفاظ على بشرة أكثر شباباً مع التقدّم في العمر.
