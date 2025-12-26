الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون

صحة وتغذية
2025-12-26 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون

كشفت دراسة علمية جديدة عن نتائج واعدة في مجال علاج سرطان القولون والمستقيم، بعد أن تبيّن أن بكتيريا موجودة في أمعاء ضفادع الأشجار اليابانية قد تمتلك قدرة استثنائية على القضاء على الأورام.

وأفاد فريق بحثي من المعهد الياباني المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (JAIST) بأن بكتيريا تُعرف باسم Ewingella americana قد تكون أكثر فاعلية من العلاجات التقليدية المعتمدة حالياً، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ورغم أن العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والسرطان خضعت لبحوث واسعة في السابق، فإن معظم الدراسات ركّزت على تعديل الميكروبيوم أو زراعة البراز. إلا أن هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Gut Microbes العلمية الدولية، اتبعت نهجاً مختلفاً، حيث قام الباحثون بعزل بكتيريا محددة وزراعتها ثم إعطائها عن طريق الحقن الوريدي بهدف مهاجمة الأورام مباشرة.

وقام الفريق بفحص أمعاء ضفادع الأشجار اليابانية، وسمندر النار الياباني، وسحالي العشب اليابانية، ليتمكّن من تحديد تسع سلالات بكتيرية ذات تأثير مضاد للأورام، كانت أبرزها بكتيريا E. americana التي أظهرت نتائج لافتة.

وباستخدام نماذج فئران مصابة بسرطان القولون، وجد الباحثون أن جرعة وريدية واحدة فقط من هذه البكتيريا نجحت في القضاء على الأورام بالكامل، محققة نسبة استجابة كاملة بلغت 100%، وهي نتيجة تفوق بشكل كبير ما تحققه العلاجات القياسية مثل العلاج الكيميائي أو المناعي.

وأوضح الباحثون أن فاعلية بكتيريا E. americana تكمن في آليتين أساسيتين: الأولى تدمير الخلايا السرطانية بشكل مباشر، والثانية تحفيز الجهاز المناعي لإطلاق عملية الاستماتة (Apoptosis)، وهي الآلية الطبيعية التي يتخلّص بها الجسم من الخلايا التالفة أو السرطانية، من دون التسبب بالتهابات.

كما أظهرت النتائج أن البكتيريا تتجمّع داخل أنسجة الورم فقط، من دون أن تنتشر إلى الأعضاء الأخرى، وهو ما يمنحها ميزة أمان إضافية.

وبخلاف الآثار الجانبية القاسية للعلاج الكيميائي، أشار الباحثون إلى أن هذه البكتيريا تتمتع بمستوى أمان مرتفع، إذ تختفي من مجرى الدم خلال 24 ساعة، وتعود المؤشرات الالتهابية في الجسم إلى وضعها الطبيعي خلال 72 ساعة.

وقال معدّو الدراسة إن هذا الاكتشاف "يؤكد أن التنوع البيولوجي غير المستكشف يُعد كنزاً حقيقياً لتطوير تقنيات طبية جديدة، وقد يوفّر خيارات علاجية مبتكرة لمرضى السرطانات المستعصية".

وأضاف الفريق أن الأبحاث المستقبلية ستتركّز على اختبار فاعلية هذه البكتيريا في علاج أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان الثدي والبنكرياس، إضافة إلى تطوير طرق أكثر أماناً وفعالية لإيصالها، بما في ذلك الحقن المباشر داخل الأورام وتقسيم الجرعات.

كما يأمل الباحثون في معرفة ما إذا كان هذا العلاج البكتيري يمكن أن يُستخدم جنباً إلى جنب مع العلاجات التقليدية المعتمدة حالياً.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أنه بحلول عام 2030، قد يصبح سرطان القولون المبكر السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً، ما لم تُتخذ تدخلات جذرية.

صحة وتغذية

أمعاء

ضفادع

يابانية

باباً

جديداً

لعلاج

سرطان

القولون

الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-14

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

زيارة سورية إلى لبنان تفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين

LBCI
خبر عاجل
2025-10-13

السيسي: اتفاق غزة يفتح الباب لعهد جديد من السلام بالشرق الأوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:11

الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-24

بين نخب الأعياد وقرع الكؤوس… دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً بين الكحول والخرف

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-23

ضحكة من القلب مرتين أسبوعيًا كفيلة بتحسين صحتكم... إليكم أبرز الفوائد

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-23

تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:52

الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية

LBCI
آخر الأخبار
03:19

النائب محمد خواجة للـLBCI: هناك 4 أطراف في قانون الفجوة المالية والطرف الذي ارتكبت بحقه الجريمة هو المودعين

LBCI
آخر الأخبار
03:24

النائب محمد خواجة للـLBCI: المصرف المركزي بأفضل حالاته لديه حوالى 11 مليار وهناك الكثير من الأرقام غير الواقعية ومن هنا أتى رفضنا على القانون وسلام بحديثه عن الـ5- مليار يكون قد شمل الذهب

LBCI
آخر الأخبار
04:24

النائب محمد خواجة للـLBCI: طمع إسرائيل بلبنان ليس بجديد واليوم نتنياهو يفكر بإسرائيل الكبرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:08

الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة

LBCI
حال الطقس
01:15

المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:30

غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
11:49

بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين

LBCI
أخبار لبنان
08:42

تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها

LBCI
خبر عاجل
08:01

نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين

LBCI
خبر عاجل
07:27

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
08:00

مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More