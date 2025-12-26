الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
صحة وتغذية
2025-12-26 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
كشفت دراسة علمية جديدة عن نتائج واعدة في مجال علاج سرطان القولون والمستقيم، بعد أن تبيّن أن بكتيريا موجودة في أمعاء ضفادع الأشجار اليابانية قد تمتلك قدرة استثنائية على القضاء على الأورام.
وأفاد فريق بحثي من المعهد الياباني المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (JAIST) بأن بكتيريا تُعرف باسم Ewingella americana قد تكون أكثر فاعلية من العلاجات التقليدية المعتمدة حالياً، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ورغم أن العلاقة بين بكتيريا الأمعاء والسرطان خضعت لبحوث واسعة في السابق، فإن معظم الدراسات ركّزت على تعديل الميكروبيوم أو زراعة البراز. إلا أن هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Gut Microbes العلمية الدولية، اتبعت نهجاً مختلفاً، حيث قام الباحثون بعزل بكتيريا محددة وزراعتها ثم إعطائها عن طريق الحقن الوريدي بهدف مهاجمة الأورام مباشرة.
وقام الفريق بفحص أمعاء ضفادع الأشجار اليابانية، وسمندر النار الياباني، وسحالي العشب اليابانية، ليتمكّن من تحديد تسع سلالات بكتيرية ذات تأثير مضاد للأورام، كانت أبرزها بكتيريا E. americana التي أظهرت نتائج لافتة.
وباستخدام نماذج فئران مصابة بسرطان القولون، وجد الباحثون أن جرعة وريدية واحدة فقط من هذه البكتيريا نجحت في القضاء على الأورام بالكامل، محققة نسبة استجابة كاملة بلغت 100%، وهي نتيجة تفوق بشكل كبير ما تحققه العلاجات القياسية مثل العلاج الكيميائي أو المناعي.
وأوضح الباحثون أن فاعلية بكتيريا E. americana تكمن في آليتين أساسيتين: الأولى تدمير الخلايا السرطانية بشكل مباشر، والثانية تحفيز الجهاز المناعي لإطلاق عملية الاستماتة (Apoptosis)، وهي الآلية الطبيعية التي يتخلّص بها الجسم من الخلايا التالفة أو السرطانية، من دون التسبب بالتهابات.
كما أظهرت النتائج أن البكتيريا تتجمّع داخل أنسجة الورم فقط، من دون أن تنتشر إلى الأعضاء الأخرى، وهو ما يمنحها ميزة أمان إضافية.
وبخلاف الآثار الجانبية القاسية للعلاج الكيميائي، أشار الباحثون إلى أن هذه البكتيريا تتمتع بمستوى أمان مرتفع، إذ تختفي من مجرى الدم خلال 24 ساعة، وتعود المؤشرات الالتهابية في الجسم إلى وضعها الطبيعي خلال 72 ساعة.
وقال معدّو الدراسة إن هذا الاكتشاف "يؤكد أن التنوع البيولوجي غير المستكشف يُعد كنزاً حقيقياً لتطوير تقنيات طبية جديدة، وقد يوفّر خيارات علاجية مبتكرة لمرضى السرطانات المستعصية".
وأضاف الفريق أن الأبحاث المستقبلية ستتركّز على اختبار فاعلية هذه البكتيريا في علاج أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان الثدي والبنكرياس، إضافة إلى تطوير طرق أكثر أماناً وفعالية لإيصالها، بما في ذلك الحقن المباشر داخل الأورام وتقسيم الجرعات.
كما يأمل الباحثون في معرفة ما إذا كان هذا العلاج البكتيري يمكن أن يُستخدم جنباً إلى جنب مع العلاجات التقليدية المعتمدة حالياً.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى أنه بحلول عام 2030، قد يصبح سرطان القولون المبكر السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً، ما لم تُتخذ تدخلات جذرية.
صحة وتغذية
أمعاء
ضفادع
يابانية
باباً
جديداً
لعلاج
سرطان
القولون
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-14
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-14
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
0
صحة وتغذية
2025-11-14
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
صحة وتغذية
2025-11-14
اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين
0
أخبار لبنان
2025-10-10
زيارة سورية إلى لبنان تفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين
أخبار لبنان
2025-10-10
زيارة سورية إلى لبنان تفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين
0
خبر عاجل
2025-10-13
السيسي: اتفاق غزة يفتح الباب لعهد جديد من السلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
2025-10-13
السيسي: اتفاق غزة يفتح الباب لعهد جديد من السلام بالشرق الأوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:11
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
صحة وتغذية
11:11
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
0
صحة وتغذية
2025-12-24
بين نخب الأعياد وقرع الكؤوس… دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً بين الكحول والخرف
صحة وتغذية
2025-12-24
بين نخب الأعياد وقرع الكؤوس… دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً بين الكحول والخرف
0
صحة وتغذية
2025-12-23
ضحكة من القلب مرتين أسبوعيًا كفيلة بتحسين صحتكم... إليكم أبرز الفوائد
صحة وتغذية
2025-12-23
ضحكة من القلب مرتين أسبوعيًا كفيلة بتحسين صحتكم... إليكم أبرز الفوائد
0
صحة وتغذية
2025-12-23
تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء
صحة وتغذية
2025-12-23
تأخير الفطور خطر صامت على القلب... إليكم ما أوضحه الخبراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:52
الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية
أخبار لبنان
05:52
الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية
0
آخر الأخبار
03:19
النائب محمد خواجة للـLBCI: هناك 4 أطراف في قانون الفجوة المالية والطرف الذي ارتكبت بحقه الجريمة هو المودعين
آخر الأخبار
03:19
النائب محمد خواجة للـLBCI: هناك 4 أطراف في قانون الفجوة المالية والطرف الذي ارتكبت بحقه الجريمة هو المودعين
0
آخر الأخبار
03:24
النائب محمد خواجة للـLBCI: المصرف المركزي بأفضل حالاته لديه حوالى 11 مليار وهناك الكثير من الأرقام غير الواقعية ومن هنا أتى رفضنا على القانون وسلام بحديثه عن الـ5- مليار يكون قد شمل الذهب
آخر الأخبار
03:24
النائب محمد خواجة للـLBCI: المصرف المركزي بأفضل حالاته لديه حوالى 11 مليار وهناك الكثير من الأرقام غير الواقعية ومن هنا أتى رفضنا على القانون وسلام بحديثه عن الـ5- مليار يكون قد شمل الذهب
0
آخر الأخبار
04:24
النائب محمد خواجة للـLBCI: طمع إسرائيل بلبنان ليس بجديد واليوم نتنياهو يفكر بإسرائيل الكبرى
آخر الأخبار
04:24
النائب محمد خواجة للـLBCI: طمع إسرائيل بلبنان ليس بجديد واليوم نتنياهو يفكر بإسرائيل الكبرى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:08
الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة
أخبار لبنان
09:08
الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة
2
حال الطقس
01:15
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
حال الطقس
01:15
المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل
3
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
أمن وقضاء
04:30
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
4
أخبار لبنان
11:49
بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين
أخبار لبنان
11:49
بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين
5
أخبار لبنان
08:42
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
08:42
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
6
خبر عاجل
08:01
نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
خبر عاجل
08:01
نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
7
خبر عاجل
07:27
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية
خبر عاجل
07:27
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية
8
خبر عاجل
08:00
مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين
خبر عاجل
08:00
مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More