مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

صحة وتغذية
2025-12-29 | 04:04
2min
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!

أشارت دراسة جديدة هامة إلى أن مساعدة الآخرين لساعات فقط أسبوعيًا قد تُبطئ فقدان الذاكرة وتُساعد في الوقاية من الخرف، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، وجد باحثون أن القيام بأعمال خيرية بسيطة، بدءًا من التطوع الرسمي وصولًا إلى مساعدة الأصدقاء أو الجيران، قد يُبطئ التدهور المعرفي بنسبة تصل إلى 20%.

وتابع علماء جامعة تكساس في أوستن أكثر من 30 ألف شخصًا تبلغ أعمارهم 51 عامًا وأكثر على مدى عقدين من الزمن، واختبروا ذاكرتهم ومهاراتهم الفكرية من خلال مقابلات هاتفية منتظمة.

وأكمل المشاركون ثلاثة تقييمات لقياس الذاكرة الفورية، الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة الذهنية، حيث أشارت الدرجات الإجمالية الأعلى إلى صحة دماغية أفضل.

ثم درس الباحثون نوعين من سلوك المساعدة: التطوع الرسمي، مثل العمل الخيري أو المجتمعي، والمساعدة غير الرسمية، بما في ذلك الدعم غير المدفوع الأجر للأصدقاء أو الجيران أو الأقارب الذين لا يعيشون معهم.

وشهد أولئك الذين ساعدوا الآخرين بأي من الطريقتين نوعا من التباطؤ في التدهور المعرفي بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنةً بالذين لم يفعلوا ذلك.

وكانت الفائدة الأكبر لدى الأشخاص الذين خصصوا ساعتين إلى أربع ساعات فقط أسبوعيًا للمساعدة.

