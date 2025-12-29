الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها
صحة وتغذية
2025-12-29 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها
لطالما ارتبط الجبن بارتفاع الكوليسترول وخطر أمراض القلب، لكن أطباء القلب واختصاصيي التغذية يؤكدون أن هذه السمعة مبالغ فيها، وأن تناول الجبن — حتى خلال مواسم الأعياد — لا يعني بالضرورة الإضرار بصحة القلب.
وأشار خبراء إلى أن بعض أنواع الجبن، رغم احتوائها على الدهون المشبعة، تتفاعل داخل الجسم بشكل مختلف عن الزبدة أو اللحوم المصنّعة. بل إن دراسات واسعة النطاق أظهرت أن الجبن قد لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يكون مرتبطاً بنتائج صحية أفضل مقارنة بمصادر أخرى للدهون المشبعة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقال الدكتور سام ستاره، اختصاصي أمراض القلب، إن الأجبان الصلبة والمعتّقة مثل الشيدر والبارميزان والغرويير كانت تُصنّف تقليدياً ضمن الأطعمة الأسوأ لصحة القلب بسبب محتواها من الدهون المشبعة والصوديوم. وأضاف أن الدهون المشبعة ترفع نظرياً كوليسترول LDL، المعروف بالكوليسترول الضار، إلا أن تأثير الجبن يختلف عن غيره من الأطعمة الغنية بالدهون.
وأوصت جمعية القلب الأميركية بألا تتجاوز الدهون المشبعة 6% من السعرات الحرارية اليومية، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن نوع الغذاء نفسه يلعب دوراً أساسياً، وليس فقط كمية الدهون. وأظهرت الدراسات أن الجبن يرفع كوليسترول LDL بنسبة أقل، وقد يرتبط بانخفاض خطر أمراض القلب في بعض الحالات.
ويُعزى هذا التأثير إلى "المصفوفة الغذائية" الخاصة بالجبن، التي تجمع بين الكالسيوم والبروتين ونواتج التخمير، ما قد يحدّ من امتصاص الكوليسترول في الجسم. كما تحتوي الأجبان المخمّرة على مركبات مفيدة مثل البروبيوتيك وفيتامين K2، والتي قد تساهم في دعم صحة القلب.
في المقابل، حذّر اختصاصيو التغذية من الإفراط في تناول بعض الأنواع، خصوصاً الأجبان الناعمة أو الكريمية أو شديدة المعالجة، التي يسهل تناولها بكميات كبيرة، لا سيما خلال الأعياد. وأكد الخبراء أن الإفراط في تناول الأجبان الغنية بالدهون المشبعة قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول مع مرور الوقت.
ونصح الأطباء باختيار أنواع أخف مثل جبن القريش، الموزاريلا قليلة الدسم، الفيتا المخففة الدسم، الريكوتا وجبن الماعز، إضافة إلى الالتزام بكميات معتدلة لا تتجاوز 30 إلى 45 غراماً في الحصة الواحدة.
كما شدد الخبراء على أهمية الانتباه لمحتوى الصوديوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مع تفضيل الأنواع الأقل ملحاً، مثل الجبن السويسري أو الموزاريلا الطازجة.
وخلص الأطباء إلى أن الاعتدال والجودة هما الأساس، مؤكدين أن الجبن يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، شرط تناوله بوعي وضمن نمط غذائي متوازن وقليل المعالجة.
صحة وتغذية
الأعياد:
إليكم
أنواع
الجبن
الصديقة
للقلب
يُنصح
بتجنّبها
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-08
البستاني: ننصح الحكومة بعدم تقديم مشروع قانون يلحظ اقتطاع او شطب أي مبلغ من أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-12-08
البستاني: ننصح الحكومة بعدم تقديم مشروع قانون يلحظ اقتطاع او شطب أي مبلغ من أموال المودعين
0
أخبار لبنان
2025-11-17
قاسم: أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين
أخبار لبنان
2025-11-17
قاسم: أنصح الحكومة وحاكم مصرف لبنان وكل المعنيين بوقف الإجراءات التي تضيق على حزب الله وكل اللبنانيين
0
أخبار دولية
2025-11-07
فرنسا تنصح رعاياها بمغادرة مالي لفترة موقتة
أخبار دولية
2025-11-07
فرنسا تنصح رعاياها بمغادرة مالي لفترة موقتة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-02
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-02
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
04:04
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
04:04
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
0
صحة وتغذية
2025-12-26
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
صحة وتغذية
2025-12-26
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
0
صحة وتغذية
2025-12-26
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
صحة وتغذية
2025-12-26
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
0
صحة وتغذية
2025-12-24
بين نخب الأعياد وقرع الكؤوس… دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً بين الكحول والخرف
صحة وتغذية
2025-12-24
بين نخب الأعياد وقرع الكؤوس… دراسة تكشف ارتباطاً مفاجئاً بين الكحول والخرف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:53
سرقا كميّة كبيرة من الأدوات الكهربائية من داخل أحد المستودعات... وهذا ما حلّ بهما
أمن وقضاء
10:53
سرقا كميّة كبيرة من الأدوات الكهربائية من داخل أحد المستودعات... وهذا ما حلّ بهما
0
أمن وقضاء
2025-12-03
أمن الدولة تكشف عملية استيلاء على عقارات في مرجعيون وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
2025-12-03
أمن الدولة تكشف عملية استيلاء على عقارات في مرجعيون وتوقف الفاعل
0
حال الطقس
2025-12-10
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-10
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"طايشة بس بتصيب"... لا تكن طائشاً مثلها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
"طايشة بس بتصيب"... لا تكن طائشاً مثلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
أخبار دولية
14:06
ترامب سيدعم هجومًا سريعًا على إيران إذا واصلت بناء قدراتها النووية
0
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
تقارير نشرة الاخبار
13:54
رسالة من الفاتيكان إلى الجنوبيين لستم وحدكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
احتجاجات الساحل تفتح ملف السيطرة في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سرّ اللقاءات من أجل لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سرّ اللقاءات من أجل لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:47
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
03:47
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
2
أخبار لبنان
04:23
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
أخبار لبنان
04:23
اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…
3
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
أخبار لبنان
07:12
احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ
4
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
حال الطقس
14:00
انفراجات موقتة قبل الأمطار الغزيرة والسيول
5
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
اقتصاد
09:51
وزير المالية أصدر تعميما بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
6
أخبار لبنان
09:25
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
أخبار لبنان
09:25
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
7
اقتصاد
10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
اقتصاد
10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
8
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
أخبار دولية
11:10
إغلاق متاجر في طهران احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More