دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها

صحة وتغذية
2025-12-29 | 09:37
3min
دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها

لطالما ارتبط الجبن بارتفاع الكوليسترول وخطر أمراض القلب، لكن أطباء القلب واختصاصيي التغذية يؤكدون أن هذه السمعة مبالغ فيها، وأن تناول الجبن — حتى خلال مواسم الأعياد — لا يعني بالضرورة الإضرار بصحة القلب.

وأشار خبراء إلى أن بعض أنواع الجبن، رغم احتوائها على الدهون المشبعة، تتفاعل داخل الجسم بشكل مختلف عن الزبدة أو اللحوم المصنّعة. بل إن دراسات واسعة النطاق أظهرت أن الجبن قد لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يكون مرتبطاً بنتائج صحية أفضل مقارنة بمصادر أخرى للدهون المشبعة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال الدكتور سام ستاره، اختصاصي أمراض القلب، إن الأجبان الصلبة والمعتّقة مثل الشيدر والبارميزان والغرويير كانت تُصنّف تقليدياً ضمن الأطعمة الأسوأ لصحة القلب بسبب محتواها من الدهون المشبعة والصوديوم. وأضاف أن الدهون المشبعة ترفع نظرياً كوليسترول LDL، المعروف بالكوليسترول الضار، إلا أن تأثير الجبن يختلف عن غيره من الأطعمة الغنية بالدهون.

وأوصت جمعية القلب الأميركية بألا تتجاوز الدهون المشبعة 6% من السعرات الحرارية اليومية، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن نوع الغذاء نفسه يلعب دوراً أساسياً، وليس فقط كمية الدهون. وأظهرت الدراسات أن الجبن يرفع كوليسترول LDL بنسبة أقل، وقد يرتبط بانخفاض خطر أمراض القلب في بعض الحالات.

ويُعزى هذا التأثير إلى "المصفوفة الغذائية" الخاصة بالجبن، التي تجمع بين الكالسيوم والبروتين ونواتج التخمير، ما قد يحدّ من امتصاص الكوليسترول في الجسم. كما تحتوي الأجبان المخمّرة على مركبات مفيدة مثل البروبيوتيك وفيتامين K2، والتي قد تساهم في دعم صحة القلب.

في المقابل، حذّر اختصاصيو التغذية من الإفراط في تناول بعض الأنواع، خصوصاً الأجبان الناعمة أو الكريمية أو شديدة المعالجة، التي يسهل تناولها بكميات كبيرة، لا سيما خلال الأعياد. وأكد الخبراء أن الإفراط في تناول الأجبان الغنية بالدهون المشبعة قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول مع مرور الوقت.

ونصح الأطباء باختيار أنواع أخف مثل جبن القريش، الموزاريلا قليلة الدسم، الفيتا المخففة الدسم، الريكوتا وجبن الماعز، إضافة إلى الالتزام بكميات معتدلة لا تتجاوز 30 إلى 45 غراماً في الحصة الواحدة.

كما شدد الخبراء على أهمية الانتباه لمحتوى الصوديوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مع تفضيل الأنواع الأقل ملحاً، مثل الجبن السويسري أو الموزاريلا الطازجة.

وخلص الأطباء إلى أن الاعتدال والجودة هما الأساس، مؤكدين أن الجبن يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، شرط تناوله بوعي وضمن نمط غذائي متوازن وقليل المعالجة.

