الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال
صحة وتغذية
2025-12-30 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال
أفادت دراسات علمية حديثة بأن تغيّراً لافتاً في وضعية الحوض وطريقة المشي لدى الأطفال قد يشكّل مؤشراً مبكراً مرتبطاً باضطراب طيف التوحّد (ASD) أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة (ADHD)، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وخلال أبحاث امتدت لسنوات، لاحظ العلماء أن بعض الأطفال دون سن العاشرة يظهر لديهم ميلٌ أمامي زائد للحوض أثناء المشي، ما يجعل الجزء الخلفي من الجسم يبدو أكثر بروزاً، رغم عدم وجود زيادة فعلية في الحجم. وبيّنت المقارنات أن هذا الميل قد يكون أكبر بنحو خمس درجات لدى أطفال مصابين بالتوحّد مقارنة بغير المصابين.
وأوضح الباحثون أن سلوكيات شائعة لدى أطفال التوحّد—مثل المشي على أطراف الأصابع أو الجلوس لفترات طويلة بوضعيات متكررة—قد تُسهم في شدّ عضلات الورك، ما يخلّ بتوازن الجسم ويؤثر على طريقة الوقوف والمشي. كما ربطت دراسات سابقة هذه التغيّرات بتطوّر غير نمطي في مناطق دماغية مسؤولة عن الحركة والتوازن.
وفي دراسة إيطالية نُشرت عام 2018، استخدم الباحثون تحليل الحركة ثلاثي الأبعاد لمراقبة مشي أطفال في سن المدرسة، فوجدوا أن الأطفال المصابين بالتوحّد يُظهرون انثناءً أكبر في الفخذ، وحركة أقل في الكاحل، وميلاناً أمامياً للحوض عند ملامسة القدم للأرض. وأشار الفريق إلى وجود علاقة مباشرة بين شدة الأعراض وهذه الأنماط الحركية غير المعتادة، محذّرين من آثار جسدية محتملة مثل آلام أسفل الظهر والورك والركبة.
ولم تقتصر النتائج على التوحّد، إذ أظهرت دراسة يابانية عام 2017 أن أطفالاً مصابين باضطراب فرط الحركة لديهم أيضاً ميل أمامي للحوض بنحو 4.5 درجات وخطوات أسرع، وكان ذلك مرتبطاً بأعراض فرط النشاط والاندفاع.
وشدّد العلماء على أن هذه التغيّرات لا تُسبّب التوحّد أو فرط الحركة، لكنها قد تكون علامة مصاحبة أو نتيجة جانبية لتأثير الاضطرابات على العضلات والتوازن. وأكدوا أن الاكتشاف المبكر قد يساعد في تقديم دعم علاجي مناسب، مثل التمارين أو العلاج الفيزيائي، لتحسين الراحة الجسدية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.
وبحسب أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُشخَّص نحو طفل واحد من كل 31 باضطراب طيف التوحّد، فيما يُعد تداخل التوحّد مع اضطراب فرط الحركة شائعاً لدى نسبة كبيرة من الحالات.
صحة وتغذية
التوحّد
الحركة
الأطفال
التالي
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-14
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-14
روتين بسيط من 15 دقيقة قبل الطعام قد ينهي معاناة مرضى الحموضة المزمنة... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-09
مكوّن غذائي يومي بسيط قد يخفّض خطر الإصابة بسرطان الثدي... إليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
2025-12-09
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
أمن وقضاء
2025-12-09
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
0
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
2025-11-18
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:07
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
صحة وتغذية
10:07
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
0
صحة وتغذية
2025-12-29
دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها
صحة وتغذية
2025-12-29
دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها
0
صحة وتغذية
2025-12-29
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2025-12-29
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
0
صحة وتغذية
2025-12-26
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
صحة وتغذية
2025-12-26
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:04
عشر دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة
أخبار دولية
14:04
عشر دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة
0
أخبار لبنان
2025-12-02
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
أخبار لبنان
2025-12-02
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
0
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس عون اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي وتوسعة التغطية الدوائية
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس عون اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي وتوسعة التغطية الدوائية
0
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
4
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
5
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
6
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
7
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
8
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More