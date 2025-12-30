الأخبار
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال

2025-12-30 | 07:07
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال

أفادت دراسات علمية حديثة بأن تغيّراً لافتاً في وضعية الحوض وطريقة المشي لدى الأطفال قد يشكّل مؤشراً مبكراً مرتبطاً باضطراب طيف التوحّد (ASD) أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة (ADHD)، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وخلال أبحاث امتدت لسنوات، لاحظ العلماء أن بعض الأطفال دون سن العاشرة يظهر لديهم ميلٌ أمامي زائد للحوض أثناء المشي، ما يجعل الجزء الخلفي من الجسم يبدو أكثر بروزاً، رغم عدم وجود زيادة فعلية في الحجم. وبيّنت المقارنات أن هذا الميل قد يكون أكبر بنحو خمس درجات لدى أطفال مصابين بالتوحّد مقارنة بغير المصابين.

وأوضح الباحثون أن سلوكيات شائعة لدى أطفال التوحّد—مثل المشي على أطراف الأصابع أو الجلوس لفترات طويلة بوضعيات متكررة—قد تُسهم في شدّ عضلات الورك، ما يخلّ بتوازن الجسم ويؤثر على طريقة الوقوف والمشي. كما ربطت دراسات سابقة هذه التغيّرات بتطوّر غير نمطي في مناطق دماغية مسؤولة عن الحركة والتوازن.

وفي دراسة إيطالية نُشرت عام 2018، استخدم الباحثون تحليل الحركة ثلاثي الأبعاد لمراقبة مشي أطفال في سن المدرسة، فوجدوا أن الأطفال المصابين بالتوحّد يُظهرون انثناءً أكبر في الفخذ، وحركة أقل في الكاحل، وميلاناً أمامياً للحوض عند ملامسة القدم للأرض. وأشار الفريق إلى وجود علاقة مباشرة بين شدة الأعراض وهذه الأنماط الحركية غير المعتادة، محذّرين من آثار جسدية محتملة مثل آلام أسفل الظهر والورك والركبة.

ولم تقتصر النتائج على التوحّد، إذ أظهرت دراسة يابانية عام 2017 أن أطفالاً مصابين باضطراب فرط الحركة لديهم أيضاً ميل أمامي للحوض بنحو 4.5 درجات وخطوات أسرع، وكان ذلك مرتبطاً بأعراض فرط النشاط والاندفاع.

وشدّد العلماء على أن هذه التغيّرات لا تُسبّب التوحّد أو فرط الحركة، لكنها قد تكون علامة مصاحبة أو نتيجة جانبية لتأثير الاضطرابات على العضلات والتوازن. وأكدوا أن الاكتشاف المبكر قد يساعد في تقديم دعم علاجي مناسب، مثل التمارين أو العلاج الفيزيائي، لتحسين الراحة الجسدية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

وبحسب أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُشخَّص نحو طفل واحد من كل 31 باضطراب طيف التوحّد، فيما يُعد تداخل التوحّد مع اضطراب فرط الحركة شائعاً لدى نسبة كبيرة من الحالات.

صحة وتغذية

التوحّد

الحركة

الأطفال

